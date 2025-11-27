Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям

Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Пензе — городу, где переплетаются легенды, драматические события и… необычные памятники! Вы погрузитесь в многовековое прошлое города, послушаете истории о сокровищах и знаменитых пензенцах. Прогуляетесь по оживленному местному Арбату, просторным площадям и набережной реки Суры. И не только!
Описание аудиогида
- Прогулка начнётся у памятника «Первопоселенец». Вы узнаете, почему скульптор соединил в одном образе крестьянина и воина, и какое значение имел этот монумент для жителей
- Далее — величественный Спасский кафедральный собор. Вы откроете историю его разрушения и возрождения
- После — прогулка по местному Арбату, где вы почувствуете дух старой Пензы
- На Фонтанной площади вы увидите необычную скульптуру кентавра, которая до сих пор вызывает споры среди местных и гостей
- Вы выйдете к зданию бывшего драматического театра, пережившему и блестящий расцвет, и разрушительный пожар
- Прогуляетесь по набережной реки Суры и дойдёте до подвесного моста Дружбы, чья история связана с событиями Гражданской войны и с пленными немцами
И конечно, услышите истории о том, как Владимир Маяковский встретил в Пензе свою любовь, где, по преданию, Емельян Пугачёв спрятал свои сокровища, и как горожане готовились к обороне во время Второй мировой войны.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон, если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Первопоселенец»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Пензе
Провёл экскурсии для 16428 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
