Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям

Познакомиться с богатой историей и знаковыми местами города в своём темпе
Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Пензе — городу, где переплетаются легенды, драматические события и… необычные памятники! Вы погрузитесь в многовековое прошлое города, послушаете истории о сокровищах и знаменитых пензенцах. Прогуляетесь по оживленному местному Арбату, просторным площадям и набережной реки Суры. И не только!
Описание аудиогида

  • Прогулка начнётся у памятника «Первопоселенец». Вы узнаете, почему скульптор соединил в одном образе крестьянина и воина, и какое значение имел этот монумент для жителей
  • Далее — величественный Спасский кафедральный собор. Вы откроете историю его разрушения и возрождения
  • После — прогулка по местному Арбату, где вы почувствуете дух старой Пензы
  • На Фонтанной площади вы увидите необычную скульптуру кентавра, которая до сих пор вызывает споры среди местных и гостей
  • Вы выйдете к зданию бывшего драматического театра, пережившему и блестящий расцвет, и разрушительный пожар
  • Прогуляетесь по набережной реки Суры и дойдёте до подвесного моста Дружбы, чья история связана с событиями Гражданской войны и с пленными немцами

И конечно, услышите истории о том, как Владимир Маяковский встретил в Пензе свою любовь, где, по преданию, Емельян Пугачёв спрятал свои сокровища, и как горожане готовились к обороне во время Второй мировой войны.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон, если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Первопоселенец»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Пензе
Провёл экскурсии для 16428 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместе гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

