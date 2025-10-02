Путешествие по исторической Пензе - это возможность за два часа окунуться в атмосферу города. Гости прогуляются по набережной реки Суры, посетят улицу Славы и увидят памятник «Росток». Экскурсия включает знакомство
Что можно увидеть
- Набережная реки Суры
- Улица Славы
- Памятник «Росток»
- Здание Администрации Пензенской губернии
- Архиерейский и Губернаторский дома
- Драматический театр им. Луначарского
- Древний храм с чудотворной иконой Казанской Божьей Матери
Описание экскурсии
- Набережная реки Суры. Начнём прогулку с живописной набережной. Вы узнаете интересные факты о реке и её значении для жителей.
- Улица Славы. Прогуляемся по самой зелёной улице в Пензе с тенистыми аллеями и парками.
- Памятник «Росток». Рассмотрим один из символов города, который отражает историю и дух Пензы. Гид расскажет, что стоит за этим образом и почему он важен для жителей.
- Здание Администрации Пензенской губернии. Вы услышите о его роли в истории города.
- Архиерейский и Губернаторский дома. Поймёте, как жили люди в разные эпохи.
- Драматический театр им. Луначарского — самый старый театр России, стены которого хранят память о выступлениях великих артистов, включая Владимира Маяковского. Здесь поговорим о культурном наследии Пензы.
- Древний храм с чудотворной иконой Казанской Божьей Матери. Вы прикоснётесь к духовной истории Пензы.
А ещё вы узнаете:
- Как зарождалась Пенза на границе эпох.
- Как в 17 веке на месте современного города выросла крепость и какие вызовы стояли перед первыми поселенцами.
- Как писатель Салтыков-Щедрин, маршал Тухачевский и театральный гений Мейерхольд были связаны с городом.
- И многое другое.
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Алина
2 окт 2025
Классическая экскурсия по историческому центру города. Узнала для себя много нового, хоть и живу в Пензе всю жизнь)
