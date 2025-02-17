2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
6000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь: Пенза
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
24 фев в 10:00
25 фев в 10:00
4500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
5900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей17 февраля 2025Великолепная экскурсия! Гид Марина - СУПЕР!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Благодаря Марине узнали много интересных и неожиданных фактов из
- ЕЕлена12 января 2025Марина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желание задавать вопросы. Очень корректно
- ААлла7 января 2025Экскурсия восторг! Насыщена по содержанию, интересный материал, впечатления на 100 % совпали с ожиданием. Огромное спасибо Марине за индивидуальный подход.
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Скульптуры и памятники»
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