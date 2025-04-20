Мои заказы

Необычные дома в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Пензе, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Улица Московская вдоль и поперёк
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Улица Московская вдоль и поперёк
Вся история города и «пензяков толстопятых» на главной улице Пензы
Начало: На Московской улице
15 авг в 17:30
16 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Пенза в деталях
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по Пензе
Узнайте тайны Пензы, её архитектуру и культурное наследие. Погрузитесь в атмосферу старинных улиц и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На ул. Кирова
15 авг в 17:30
16 авг в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Раиса
    20 апреля 2025
    К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
    На своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути до места назначения - 1
    читать дальше

    час 20 минут примерно, которое мы с мужем провели очень интересно. Ольга поведала факты из жизни Лермонтова не из школьной программы, а также иную, отличную от традиционной экскурсии в Тарханах информацию, дабы не дублировать местного экскурсовода в
    музее Александру. Также Ольга рассказала о бывших владельцах соседних сел и деревень, в каком родстве они были с Лермонтовыми, объяснила этимологию названий. На месте купили билет и экскурсию в музей (предварительно зайдите на сайт музея и проверьте время экскурсии, билет лучше купить на месте - нам пришлось вернуть купленный онлайн единый билет, поскольку доплатить за экскурсию нет возможности). Рекомендуем! Содержательно, нетрадиционно, с лирическими стихотворными отступлениями! Спасибо Ольге за профессиональную экскурсию!

    На своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути доНа своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути до

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
  2. Улица Московская вдоль и поперёк
  3. Пенза в деталях
Какие места ещё посмотреть в Пензе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Московская улица
  3. Первопоселенец
  4. Губернаторский дом
  5. Памятник Денису Давыдову
  6. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2025
Сейчас в Пензе в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2025 год по теме «Необычные дома», 1 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь