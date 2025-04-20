читать дальше

час 20 минут примерно, которое мы с мужем провели очень интересно. Ольга поведала факты из жизни Лермонтова не из школьной программы, а также иную, отличную от традиционной экскурсии в Тарханах информацию, дабы не дублировать местного экскурсовода в

музее Александру. Также Ольга рассказала о бывших владельцах соседних сел и деревень, в каком родстве они были с Лермонтовыми, объяснила этимологию названий. На месте купили билет и экскурсию в музей (предварительно зайдите на сайт музея и проверьте время экскурсии, билет лучше купить на месте - нам пришлось вернуть купленный онлайн единый билет, поскольку доплатить за экскурсию нет возможности). Рекомендуем! Содержательно, нетрадиционно, с лирическими стихотворными отступлениями! Спасибо Ольге за профессиональную экскурсию!