Индивидуальная
до 4 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Улица Московская вдоль и поперёк
Вся история города и «пензяков толстопятых» на главной улице Пензы
Начало: На Московской улице
15 авг в 17:30
16 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по Пензе
Узнайте тайны Пензы, её архитектуру и культурное наследие. Погрузитесь в атмосферу старинных улиц и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На ул. Кирова
15 авг в 17:30
16 авг в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
