Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
Завтра в 14:00
16 мар в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
16 мар в 10:30
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
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- ААндрей17 февраля 2025Великолепная экскурсия! Гид Марина - СУПЕР!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Благодаря Марине узнали много интересных и неожиданных фактов из
- ЕЕлена12 января 2025Марина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желание задавать вопросы. Очень корректно
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