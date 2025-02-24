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благодарим супер-профессионала своего дела, любящего свой край и его историю, беззаветно преданного своему делу. Экскурсовод Марина - мастер мысли и слова, заботливый человек и умная красивая женщина. Обзорная экскурсия по самым достопримечательным местам Пензы, несмотря на пронизывающий холод, оставила в наших сердцах не только любовь к этому уютному и приветливому городу со своей богатой историей, но и желание вернуться. Спасибо от всей души. Марина, теперь только к Вам!