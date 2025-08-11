Мои заказы

Архиерейский дом – экскурсии в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Архиерейский дом» в Пензе, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Пенза вчера и сегодня
Пешая
2.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
Завтра в 16:30
17 авг в 10:30
1500 ₽ за человека
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Познакомиться с городом и прочувствовать его атмосферу
Завтра в 17:00
15 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    11 августа 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Марина - чудесная! Вечерняя экскурсия понравилась) прохладно и мало людей. А на следующий день проходишь мимо достопримечательностей, о которых уже
    читать дальше

    знаешь, и видишь их в другом свете) Благодарим Марину за то, что поняли - в Пензу нужно еще приехать обязательно! (в этот раз был краткосрочный визит). Рекомендую!:)

  • М
    Максим
    30 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Большое Спасибо за такое знакомство с Пензой! Рассказ о городе и горожанах очень порадовал и содержанием, и литературным русским языком, и именно нужным объемом интересной для нас информации. На редкость хорошие впечатления от прогулки и самого общения
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Марина грамотно построила маршрут, мы познакомились с наиболее значимыми в истории Пензы памятниками и локациями. Рассказ был интересным, запоминающимся. эмоциональным,
    читать дальше

    ненужными датами нас не загружали, наоборот, исторические факты преподносились где-то с юмором, где-то с печалью, поэтому они хорошо запомнились. Марина с удовольствием отвечала на наши вопросы, учла жаркую погоду, сделала маршрут максимально комфортным. 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно. Всем рекомендую данного гида.

  • Д
    Дятчина
    21 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь.
    Информация была преподнесена нам очень интересно и необычно.
    Большое спасибо за увлекательный рассказ и старый двор).
    Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь.
    Информация была преподнесена нам очень интересно и необычно.
    Большое спасибо за увлекательный рассказ и старый двор).
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Замечательная экскурсия для знакомства с городом. Очень информативная, насыщенная. Появилось большое желание приехать еще раз и погрузиться в более глубокое познание города. Марина- прекрасный рассказчик, любит свое дело. Время пролетело незаметно.
  • И
    Ия
    20 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с очень глубоким погружением и любовью к своему городу.
    Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с очень глубоким погружением и любовью к своему городу.
  • T
    Tatiana
    15 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Марина - отличный экскурсовод, интересно, грамотно подает информацию, хорошо работает с людьми. Заочно сложившееся мнение о Пензе после экскурсии с Мариной кардинально изменилось в лучшую сторону, в городе есть, что посмотреть, куда сходить. Спасибо Марине, с радостью рекомендуем ее экскурсии.
  • И
    Иван
    15 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Больно понравилась экскурсия. Все организованно и понятно. Одназнчно рекомендую!
  • К
    Куприянова
    13 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной
    читать дальше

    станет для вас настоящим подарком!

    Марина — не просто экскурсовод, а настоящий гид-энтузиаст. Она чувствует группу, отвечает на любые вопросы (даже самые неожиданные!) и умеет подать материал так, что и взрослые, и дети слушают.

    После этой экскурсии Пенза открылась для меня с новой стороны: город-история, город-искусство, город-загадка. И всё это — благодаря Марине!

    Рекомендую на 200% — если хотите не просто «отбыть» экскурсию, а получить море эмоций и знаний.

    Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной станет для вас настоящим подарком!

    Марина — не просто экскурсовод, а настоящий гид-энтузиаст. Она чувствует группу, отвечает на любые вопросы (даже самые неожиданные!) и умеет подать материал так, что и взрослые, и дети слушают.

    После этой экскурсии Пенза открылась для меня с новой стороны: город-история, город-искусство, город-загадка. И всё это — благодаря Марине!

    Рекомендую на 200% — если хотите не просто «отбыть» экскурсию, а получить море эмоций и знаний.
  • С
    Светлана
    6 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Всем обязательно рекомендую экскурсию с Мариной! Она великолепна! Прекрасные знания, четко выстроенный маршрут, великолепная манера подачи материала! Благодаря ей мы влюбились в Пензу. Уверены, это не последняя наша встреча с Пензой, и с Мариной
  • Е
    Елена
    5 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Отличный гид! Для знакомства с городом прекрасная. Подстроилась под нашу группу.
  • Д
    Даниил
    2 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Нам все очень понравилось! Представление о городе и его истории полностью получили.
  • Н
    Наталья
    1 июля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Мы все были в восторге от экскурсии. Столько истории и столько интересных историй! Рекомендуем!
    Мы все были в восторге от экскурсии. Столько истории и столько интересных историй! Рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    18 июня 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Отличная экскурсия! Марину очень интересно слушать и вообще 2,5 часа пролетели незаметно)
  • Г
    Галина
    1 июня 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Отличная экскурсия! Марина - прекрасный рассказчик, умеющая увлечь темой! 2,5 часа прошло не заметно! Спасибо!
  • Н
    Наталия
    23 мая 2025
    Пенза вчера и сегодня
    С благодарностью за потрясающую индивидуальную экскурсию по городу. Нет ничего лучше, чем познакомиться с городом через профессионала, который увлеченно расскажет
    читать дальше

    про историю и современность, про быт горожан, про заведения и мероприятия. Будете в Пензе, обязательно начните знакомство с городом через экскурсию с Мариной. Спасибо и привет из солнечного Краснодара! С уважением, Наталия Старунская, АН «Свои на юге»

    С благодарностью за потрясающую индивидуальную экскурсию по городу. Нет ничего лучше, чем познакомиться с городом через профессионала, который увлеченно расскажет про историю и современность, про быт горожан, про заведения и мероприятия. Будете в Пензе, обязательно начните знакомство с городом через экскурсию с Мариной. Спасибо и привет из солнечного Краснодара! С уважением, Наталия Старунская, АН «Свои на юге»
  • О
    Оксана
    21 мая 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Спасибо Марине за интересную экскурсию. Не смотря на погоду, прогулка по городу прошла интересно и познавательно.
  • А
    Анжела
    19 мая 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    В Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открылась совсем по-новому, когда Марина
    читать дальше

    поведала нам, сколько знаменитых людей родились в Пензе, провели своё детство или зрелые годы в городе. Теперь в планах посещение ботанического сада, картинной галереи Савицкого, музея одной картины, танцующих фонтанов и даже некоторых кафе. Большое спасибо Марине за увлекательный рассказ про Пензу, нам очень понравилась экскурсия!

    В Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открылась совсем по-новому, когда Марина поведала нам, сколько знаменитых людей родились в Пензе, провели своё детство или зрелые годы в городе. Теперь в планах посещение ботанического сада, картинной галереи Савицкого, музея одной картины, танцующих фонтанов и даже некоторых кафе. Большое спасибо Марине за увлекательный рассказ про Пензу, нам очень понравилась экскурсия!
  • Д
    Денис
    16 мая 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Очень понравилась экскурсия, в Пензе были не в первый раз, но взглянули на этот город совершенно по новому. Было приятно
    читать дальше

    найти памятник знаменитому тёзке. Отдельно порадовала широта знаний у Марины, с лёгкостью ответила на все вопросы, коих мы задавали немало! Спасибо!

  • A
    Azat
    15 мая 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Потрясающая экскурсия с прекрасной Мариной. Нашей большой компании взрослых и детей очень понравилось. Дико интересно. Мы задали кучу дополнительных вопросов о Пензе и об области. Марина любит и знает свой прекрасный край.
    Потрясающая экскурсия с прекрасной Мариной. Нашей большой компании взрослых и детей очень понравилось. Дико интересно. Мы задали кучу дополнительных вопросов о Пензе и об области. Марина любит и знает свой прекрасный край.

