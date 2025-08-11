Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
Завтра в 16:30
17 авг в 10:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Познакомиться с городом и прочувствовать его атмосферу
Завтра в 17:00
15 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия11 августа 2025Марина - чудесная! Вечерняя экскурсия понравилась) прохладно и мало людей. А на следующий день проходишь мимо достопримечательностей, о которых уже
- ММаксим30 июля 2025Большое Спасибо за такое знакомство с Пензой! Рассказ о городе и горожанах очень порадовал и содержанием, и литературным русским языком, и именно нужным объемом интересной для нас информации. На редкость хорошие впечатления от прогулки и самого общения
- ЮЮлия28 июля 2025Марина грамотно построила маршрут, мы познакомились с наиболее значимыми в истории Пензы памятниками и локациями. Рассказ был интересным, запоминающимся. эмоциональным,
- ДДятчина21 июля 2025Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь.
Информация была преподнесена нам очень интересно и необычно.
Большое спасибо за увлекательный рассказ и старый двор).
- ТТатьяна20 июля 2025Замечательная экскурсия для знакомства с городом. Очень информативная, насыщенная. Появилось большое желание приехать еще раз и погрузиться в более глубокое познание города. Марина- прекрасный рассказчик, любит свое дело. Время пролетело незаметно.
- ИИя20 июля 2025Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с очень глубоким погружением и любовью к своему городу.
- TTatiana15 июля 2025Марина - отличный экскурсовод, интересно, грамотно подает информацию, хорошо работает с людьми. Заочно сложившееся мнение о Пензе после экскурсии с Мариной кардинально изменилось в лучшую сторону, в городе есть, что посмотреть, куда сходить. Спасибо Марине, с радостью рекомендуем ее экскурсии.
- ИИван15 июля 2025Больно понравилась экскурсия. Все организованно и понятно. Одназнчно рекомендую!
- ККуприянова13 июля 2025Если вы хотите не просто увидеть Пензу, а прочувствовать её историю, культуру и даже её душу — экскурсия с Мариной
- ССветлана6 июля 2025Всем обязательно рекомендую экскурсию с Мариной! Она великолепна! Прекрасные знания, четко выстроенный маршрут, великолепная манера подачи материала! Благодаря ей мы влюбились в Пензу. Уверены, это не последняя наша встреча с Пензой, и с Мариной
- ЕЕлена5 июля 2025Отличный гид! Для знакомства с городом прекрасная. Подстроилась под нашу группу.
- ДДаниил2 июля 2025Нам все очень понравилось! Представление о городе и его истории полностью получили.
- ННаталья1 июля 2025Мы все были в восторге от экскурсии. Столько истории и столько интересных историй! Рекомендуем!
- ДДарья18 июня 2025Отличная экскурсия! Марину очень интересно слушать и вообще 2,5 часа пролетели незаметно)
- ГГалина1 июня 2025Отличная экскурсия! Марина - прекрасный рассказчик, умеющая увлечь темой! 2,5 часа прошло не заметно! Спасибо!
- ННаталия23 мая 2025С благодарностью за потрясающую индивидуальную экскурсию по городу. Нет ничего лучше, чем познакомиться с городом через профессионала, который увлеченно расскажет
- ООксана21 мая 2025Спасибо Марине за интересную экскурсию. Не смотря на погоду, прогулка по городу прошла интересно и познавательно.
- ААнжела19 мая 2025В Пензе бываем по долгу службы, в командировках. Решили пополнить свои знания про город. Пенза открылась совсем по-новому, когда Марина
- ДДенис16 мая 2025Очень понравилась экскурсия, в Пензе были не в первый раз, но взглянули на этот город совершенно по новому. Было приятно
- AAzat15 мая 2025Потрясающая экскурсия с прекрасной Мариной. Нашей большой компании взрослых и детей очень понравилось. Дико интересно. Мы задали кучу дополнительных вопросов о Пензе и об области. Марина любит и знает свой прекрасный край.
