Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Пройдите по уютным улицам Пензы, узнайте о её прошлом и знаменитостях, посетив ключевые памятники и культурные объекты города
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Познакомиться с богатой историей и знаковыми местами города в своём темпе
Начало: У памятника «Первопоселенец»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
620 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза и Мейерхольд: прогулка с посещением музея
Прогулка по историческим улицам Пензы с посещением дома-музея Мейерхольда. Узнайте о театральных революциях и наследии великого режиссёра
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пензе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Пензе в январе 2026
Сейчас в Пензе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 620 до 6500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от 620₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март