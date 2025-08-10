Индивидуальная
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде по Пензе: парки, набережные и исторические места ждут вас! Прокат включён, маршрут можно адаптировать под ваши пожелания
««Древландия» — парк деревянных сказочных скульптур на территории соснового леса»
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В Тарханы - усадьбу Лермонтова (из Пензы на вашем авто)
Очутиться там, где жил, творил и мечтал поэт
«Вас ждут атмосфера 19 века, неизвестные истории, редкие экспонаты и живые воспоминания, переданные через музейные залы и парк»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Отправляйтесь в Тарханы, чтобы прикоснуться к жизни и творчеству Лермонтова. Откройте для себя мир, в котором рождалась великая литература
«парк с живописными пейзажами, вдохновлявшими поэта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей10 августа 2025Экскурсия очень понравилось. Евгений интересно рассказывает про историю города и его географию, а также показывает исторические памятники и достопримечательности. С
- ООльга15 июня 2025Огромное спасибо Евгению за прекрасный отдых. Маршрут очень насыщенный,как информационно, так и эстетически,продуман до мелочей,будь то прогулка по сказочному сосновому
- ППётр5 мая 2025Отличное мероприятие. Нам немного не повезло с погодой, но у Евгения был дождевик и все прошло отлично. Евгений подстроился под
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пензе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2025
Сейчас в Пензе в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2025 год по теме «Парки», 3 ⭐ отзыва, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь