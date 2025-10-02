Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
13 дек в 10:00
14 дек в 10:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Пройдите по уютным улицам Пензы, узнайте о её прошлом и знаменитостях, посетив ключевые памятники и культурные объекты города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина2 октября 2025Классическая экскурсия по историческому центру города. Узнала для себя много нового, хоть и живу в Пензе всю жизнь)
