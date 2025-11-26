Мои заказы

В Тарханы - усадьбу Лермонтова (из Пензы на вашем авто)

Уникальная возможность посетить места, где Михаил Лермонтов провёл детство. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте больше о жизни поэта
Путешествие в Тарханы - это шанс прикоснуться к истории Михаила Лермонтова. Усадьба, где он провёл детство, открывает двери в мир поэта.

Прогулка по аллеям, знакомство с мемориальными вещами и посещение храма Марии Египетской оставят незабываемые впечатления. Семейная усыпальница и парк с прудами дополнят картину жизни 19 века. Экскурсия обещает стать настоящим открытием для любителей литературы и истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в мир Лермонтова
  • 🏡 Уникальная усадьба 19 века
  • 🖼️ Редкие экспонаты и истории
  • ⛪ Посещение храмов и усыпальницы
  • 🌳 Прогулка по живописным аллеям
В Тарханы - усадьбу Лермонтова (из Пензы на вашем авто)© Оксана
Что можно увидеть

  • Главный усадебный дом
  • Храм Марии Египетской
  • Семейная усыпальница
  • Церковь Архистратига Михаила

Описание экскурсии

Дорога из Пензы в Тарханы. Живописные виды Приволжской возвышенности и рассказ о крае, в котором рос Лермонтов.

Главный усадебный дом. Мемориальные вещи семьи Лермонтовых, Столыпиных и Арсеньевых. Комнаты, где поэт писал свои первые строки.

Усадебные постройки. Мастерские, хозяйственные здания и помещения, воссоздающие жизнь дворовых людей 19 века.

Храм Марии Египетской. Построен в память о матери поэта — и история его создания удивительна.

Семейная усыпальница. Место вечного покоя Лермонтова и его близких.

Парк и пруды. Прогулка по тенистым аллеям, вдоль живописных прудов и мимо старинных беседок.

Церковь Архистратига Михаила. Создан стараниями Елизаветы Алексеевны Лермонтовой в центре села.

Мы обсудим:

  • детство и юность Лермонтова в Тарханах
  • роль бабушки Елизаветы Алексеевны в судьбе поэта
  • усадебный быт дворянской семьи 19 века
  • архитектурные и исторические особенности усадьбы и храмов
  • места, вдохновившие поэта на создание известных стихотворений
  • легенды и малоизвестные факты из жизни Лермонтова

Тайминг

9:00–10:30 — дорога из Пензы в Тарханы
10:30–13:00 — экскурсия по усадьбе
13:00–14:00 — обед (по желанию)
14:30–16:00 — возвращение в Пензу

Организационные детали

  • Едем на вашем автомобиле
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • билеты в музей-заповедник: взрослые — 460 ₽ за чел., пенсионеры и школьники — 360 ₽ за чел., дети до 6 лет проходят бесплатно
  • обед в кафе на территории усадьбы или ближайшем населённом пункте — 400–550 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Пензе
Провела экскурсии для 17754 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

