А Анджела Пензенское узорочье Все понравилось. Экскурсия была подстроена под мои пожелания, что было приятно. Ознакомилась с Пензой и поняла, что стоит вернуться.

О Ольга Пензенское узорочье Экскурсия интересная, познавательная. Узнали много нового.

В Валерия Пензенское узорочье Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Марина. Мы местные, но вся информация была неожиданно новой для нас. Узнали свой город лучше. Марина очень приятный человек и отличный рассказчик. От души рекомендую экскурсию.

A Anatoliy Пензенское узорочье Очень хорошо!

И Ия Пензенское узорочье Много узнала про деревянное искусство, про людей. Очень интересно рассказывает информацией не перегружено,

Ж Жюльнар Пензенское узорочье читать дальше и вели диалог во времени. Теперь любой дом не только в Пензе звучит для нас по-другому. Марина с радостью отвечает на любые пытливые вопросы про город, его историю и дыхание. Прогулка вместе с Мариной подарила нам совершенно удивительный и теплый взгляд на Пензу. Окна, как глаза дома, смотрели на нас

Е Елена Пензенское узорочье Хоть и запоздалый. Но очень хочу оставить отзыв- спасибо за интереснейшую прогулку по Пензе. Спустя месяц оказались в Архангельске и дочка глядя на наличники начала рассказывать где какой символ и примерный возраст! Спасибо огромное за такое чудесное знакомство с городом

А Александр Пензенское узорочье Марина очень интересный рассказчик, по-настоящему увлечена историей, это дорогого стоит!!! Глубоко, разнообразно, поэтично, рассказ затягивает с первых минут и не отпускает на протяжении всей экскурсии!!! Всем рекомендую, очень интересные экскурсии!!!

Т Татьяна Пензенское узорочье Спасибо за чудесную экскурсию! я уехала с пониманием уникального и уютного места!

Н Наталья Пензенское узорочье читать дальше очень приятный человек. С любовью рассказала о городе, ответила на все наши вопросы и посоветовала что еще посетить, где поесть и пр. Однозначно, рекомендую. Побывали на экскурсии по Пензе вместе с Мариной - великолепный экскурсовод! Знает много фактов, интересно преподносит информацию, и в целом,

М Марина Пензенское узорочье читать дальше деревянных изб поражает и восхищает! Очень жаль, что почти ничего не реставрируется.

Спасибо огромное Марине, что показала эту рукотворную красоту и рассказала об особенностях Пензенского узорочья! 🙏❤️

Всем от души рекомендую! С большим удовольствием я побывала на экскурсии экскурсовода Марины "Пензенское узорочье". Очень интересная экскурсия! Невероятная и живописная красота резного декора

О Олеся Пензенское узорочье Хочу выразить благодарность нашему гиду за экскурсию! Внимательное отношение к каждому участнику экскурсии сделали наш день незабываемым. Отдельное спасибо за интересные факты и индивидуальный подход — видно, что гид действительно любит свою работу и город.

Г Говорова Пензенское узорочье Большое спасибо Марине за интересный рассказ и прекрасное владение материалом. Нам очень понравилась экскурсия!

Е Екатерина Пензенское узорочье Чудесная, познавательная и позитивная прогулка с Мариной. Спасибо!

Е Екатерина Пензенское узорочье читать дальше что мы ей очень благодарны. Экскурсовод показала на интересные места города, ответила на наши вопросы, рассказывала в лёгкой доступной для вопросятия детей форме без излишнего перегруза фактами. Нам все понравилось Была плохая погода, сильный снег мокрый, мы также были с маленьким ребёнком. Марина согласилась провести экскурсию на нашем автомобиле, за

К Кристина Пензенское узорочье Отличная экскурсия и сам город произвел хорошее впечатление! И взрослым и ребенку было интересно. Лучшие рекомендации и удачи 🍀👍

М Марина Пензенское узорочье Уникальная экскурсия от Марины оставила самые добрые впечатления о городе, о знаменитых людях, об исторической застройке Пензы. Очень душевный, знающий и подготовленный экскурсовод. Огромное спасибо, Марина, за чудесную прогулку по городу и познавательную историческую информацию! Нам очень понравилось!

Д Дмитрий Пензенское узорочье читать дальше что если вы в Пензе окажитесь, то бегите обязательно на эту экскурсию. Она действительно уникальна. Прогулка отличная, в конце окажитесь в центре (начнете тоже в центре, но немного в стороне от главной части города). Кроме деревянных домов еще сможете оценить дух города современный, много построек разной стилистики (вплоть до современных ЖК) вам встретятся. Спасибо Марине за старания) В России осталось, прямо скажем, мало примеров деревянного зодчества. И с каждым годом таких домов все меньше и меньше. Так

Э Эльвира Пензенское узорочье В восторге от экскурсии и экскурсовода

Марины. Провели два чудесных дня с этим экскурсоводом.