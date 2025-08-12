Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Пензы

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Пензе, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Пензенское узорочье
Пешая
1.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенское узорочье: индивидуальная экскурсия по деревянному зодчеству
Увлекательная прогулка по Пензе: изучите историю города, расшифруйте тайные знаки и посетите «пуп земли». Узнайте о визите императора и судьбах усадеб
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
В Тарханы - усадьбу Лермонтова (из Пензы на вашем авто)
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В Тарханы - усадьбу Лермонтова (из Пензы на вашем авто)
Очутиться там, где жил, творил и мечтал поэт
«архитектурные и исторические особенности усадьбы и храмов»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Отправляйтесь в Тарханы, чтобы прикоснуться к жизни и творчеству Лермонтова. Откройте для себя мир, в котором рождалась великая литература
«На территории усадьбы мы проведём около 4-5 часов (с учётом обеда)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анджела
    12 августа 2025
    Пензенское узорочье
    Все понравилось. Экскурсия была подстроена под мои пожелания, что было приятно. Ознакомилась с Пензой и поняла, что стоит вернуться.
  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Пензенское узорочье
    Экскурсия интересная, познавательная. Узнали много нового.
  • В
    Валерия
    30 июля 2025
    Пензенское узорочье
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Марина. Мы местные, но вся информация была неожиданно новой для нас. Узнали свой город лучше. Марина очень приятный человек и отличный рассказчик. От души рекомендую экскурсию.
  • A
    Anatoliy
    25 июля 2025
    Пензенское узорочье
    Очень хорошо!
  • И
    Ия
    20 июля 2025
    Пензенское узорочье
    Много узнала про деревянное искусство, про людей. Очень интересно рассказывает информацией не перегружено,
    Много узнала про деревянное искусство, про людей. Очень интересно рассказывает информацией не перегружено,
  • Ж
    Жюльнар
    15 июля 2025
    Пензенское узорочье
    Прогулка вместе с Мариной подарила нам совершенно удивительный и теплый взгляд на Пензу. Окна, как глаза дома, смотрели на нас
    и вели диалог во времени. Теперь любой дом не только в Пензе звучит для нас по-другому. Марина с радостью отвечает на любые пытливые вопросы про город, его историю и дыхание.

    
  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Пензенское узорочье
    Хоть и запоздалый. Но очень хочу оставить отзыв- спасибо за интереснейшую прогулку по Пензе. Спустя месяц оказались в Архангельске и дочка глядя на наличники начала рассказывать где какой символ и примерный возраст! Спасибо огромное за такое чудесное знакомство с городом
  • А
    Александр
    24 мая 2025
    Пензенское узорочье
    Марина очень интересный рассказчик, по-настоящему увлечена историей, это дорогого стоит!!! Глубоко, разнообразно, поэтично, рассказ затягивает с первых минут и не отпускает на протяжении всей экскурсии!!! Всем рекомендую, очень интересные экскурсии!!!
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2025
    Пензенское узорочье
    Спасибо за чудесную экскурсию! я уехала с пониманием уникального и уютного места!
  • Н
    Наталья
    16 апреля 2025
    Пензенское узорочье
    Побывали на экскурсии по Пензе вместе с Мариной - великолепный экскурсовод! Знает много фактов, интересно преподносит информацию, и в целом,
    очень приятный человек. С любовью рассказала о городе, ответила на все наши вопросы и посоветовала что еще посетить, где поесть и пр. Однозначно, рекомендую.

    
  • М
    Марина
    2 апреля 2025
    Пензенское узорочье
    С большим удовольствием я побывала на экскурсии экскурсовода Марины "Пензенское узорочье". Очень интересная экскурсия! Невероятная и живописная красота резного декора
    деревянных изб поражает и восхищает! Очень жаль, что почти ничего не реставрируется.
    Спасибо огромное Марине, что показала эту рукотворную красоту и рассказала об особенностях Пензенского узорочья! 🙏❤️
    Всем от души рекомендую!

    
  • О
    Олеся
    24 марта 2025
    Пензенское узорочье
    Хочу выразить благодарность нашему гиду за экскурсию! Внимательное отношение к каждому участнику экскурсии сделали наш день незабываемым. Отдельное спасибо за интересные факты и индивидуальный подход — видно, что гид действительно любит свою работу и город.
  • Г
    Говорова
    24 февраля 2025
    Пензенское узорочье
    Большое спасибо Марине за интересный рассказ и прекрасное владение материалом. Нам очень понравилась экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    19 января 2025
    Пензенское узорочье
    Чудесная, познавательная и позитивная прогулка с Мариной. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    14 января 2025
    Пензенское узорочье
    Была плохая погода, сильный снег мокрый, мы также были с маленьким ребёнком. Марина согласилась провести экскурсию на нашем автомобиле, за
    что мы ей очень благодарны. Экскурсовод показала на интересные места города, ответила на наши вопросы, рассказывала в лёгкой доступной для вопросятия детей форме без излишнего перегруза фактами. Нам все понравилось

  • К
    Кристина
    8 января 2025
    Пензенское узорочье
    Отличная экскурсия и сам город произвел хорошее впечатление! И взрослым и ребенку было интересно. Лучшие рекомендации и удачи 🍀👍
    
  • М
    Марина
    5 января 2025
    Пензенское узорочье
    Уникальная экскурсия от Марины оставила самые добрые впечатления о городе, о знаменитых людях, об исторической застройке Пензы. Очень душевный, знающий и подготовленный экскурсовод. Огромное спасибо, Марина, за чудесную прогулку по городу и познавательную историческую информацию! Нам очень понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    12 декабря 2024
    Пензенское узорочье
    В России осталось, прямо скажем, мало примеров деревянного зодчества. И с каждым годом таких домов все меньше и меньше. Так
    что если вы в Пензе окажитесь, то бегите обязательно на эту экскурсию. Она действительно уникальна. Прогулка отличная, в конце окажитесь в центре (начнете тоже в центре, но немного в стороне от главной части города). Кроме деревянных домов еще сможете оценить дух города современный, много построек разной стилистики (вплоть до современных ЖК) вам встретятся. Спасибо Марине за старания)

  • Э
    Эльвира
    12 ноября 2024
    Пензенское узорочье
    В восторге от экскурсии и экскурсовода
    Марины. Провели два чудесных дня с этим экскурсоводом.
  • О
    Ольга
    11 ноября 2024
    Пензенское узорочье
    Ярко, эмоционально, с душой.
    Много интересной информации, хорошая подача и очень красивые дома

Забронируйте экскурсию в Пензе на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 76 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь