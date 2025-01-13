Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш лучший день в Переславле-Залесском
Погрузитесь в атмосферу древнего города, создайте сувенир и насладитесь местной кухней. История и творчество в одном дне
Начало: У Спасо - Преображенского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Узнайте больше о Переславле-Залесском, прогуливаясь по его историческим местам. Погрузитесь в атмосферу старины и откройте для себя культурное наследие
Начало: На Красной площади
20 дек в 14:45
27 дек в 14:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: У Спасо-Преображенского собора
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Переславская Венеция
Полюбоваться Переславлем-Залесским и по желанию прокатиться на лодке
Начало: На Красной площади
Сегодня в 12:00
12 дек в 17:00
3950 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к художнику Коровину
Путешествие к даче Константина Коровина - это шанс увидеть места, вдохновлявшие мастера, и прикоснуться к истории его жизни и творчества
15 дек в 09:00
17 дек в 09:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена13 января 2025Всем любителям живописи рекомендую! Прекрасная организация, удивительный рассказ хранителя музея, вкуснейшая уза в ресторане «Шаляпинская верста» на обратном пути!
