Экскурсия к даче Константина Коровина - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу, где творил великий художник.
Путешествие начинается в Переславле-Залесском и ведет в деревню Охотино, где находится дом-мастерская Коровина.
В пути вас
Путешествие начинается в Переславле-Залесском и ведет в деревню Охотино, где находится дом-мастерская Коровина.
В пути вас
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Погружение в мир искусства
- 🏡 Посещение дачи Коровина
- 📚 Интересные истории о художнике
- 🌿 Живописные природные виды
- 🚗 Удобный маршрут на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Никольский храм
- Дача Константина Коровина
Описание экскурсии
Дорога от Переславля до деревни Охотино
Путь не будет скучным. Я расскажу, откуда в Переславле так много художников и как этот древний город связан с Коровиным. Вы увидите Никольский храм в селе Вашка, в котором, как гласит легенда, некоторые сюжеты росписи сделаны Коровиным. И полюбуетесь окрестностями Вашутинского озера, где любил рыбачить живописец.
Охотино — место памяти Константина Алексеевича
Примерно час пути — и мы прибудем в деревню Охотино. Здесь в 1903 году художник купил землю и построил дом-мастерскую.
Вы посетите музей «Дача Константина Коровина», где местный гид проведёт для вас экскурсию по экспозиции. А на обратном пути в Переславль вы услышите отрывки из книги художника «Моя жизнь».
Организационные детали
- Дополнительные расходы — экскурсия в музее с местным гидом: 250 ₽ за чел.
- Поездка проходит на вашем автомобиле
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 791 туриста
Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
е
елена
13 янв 2025
Всем любителям живописи рекомендую! Прекрасная организация, удивительный рассказ хранителя музея, вкуснейшая уза в ресторане «Шаляпинская верста» на обратном пути!
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