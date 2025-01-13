Экскурсия к даче Константина Коровина - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу, где творил великий художник.Путешествие начинается в Переславле-Залесском и ведет в деревню Охотино, где находится дом-мастерская Коровина.В пути вас

ждут рассказы о жизни и творчестве мастера, а также посещение Никольского храма и живописных окрестностей Вашутинского озера. В музее «Дача Константина Коровина» можно будет узнать больше о его жизни и творчестве. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется искусством и историей

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Описание экскурсии

Дорога от Переславля до деревни Охотино

Путь не будет скучным. Я расскажу, откуда в Переславле так много художников и как этот древний город связан с Коровиным. Вы увидите Никольский храм в селе Вашка, в котором, как гласит легенда, некоторые сюжеты росписи сделаны Коровиным. И полюбуетесь окрестностями Вашутинского озера, где любил рыбачить живописец.

Охотино — место памяти Константина Алексеевича

Примерно час пути — и мы прибудем в деревню Охотино. Здесь в 1903 году художник купил землю и построил дом-мастерскую.

Вы посетите музей «Дача Константина Коровина», где местный гид проведёт для вас экскурсию по экспозиции. А на обратном пути в Переславль вы услышите отрывки из книги художника «Моя жизнь».

Организационные детали