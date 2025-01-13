Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину (на вашем авто)

Путешествие к даче Константина Коровина - это шанс увидеть места, вдохновлявшие мастера, и прикоснуться к истории его жизни и творчества
Экскурсия к даче Константина Коровина - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу, где творил великий художник.

Путешествие начинается в Переславле-Залесском и ведет в деревню Охотино, где находится дом-мастерская Коровина.

В пути вас
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ждут рассказы о жизни и творчестве мастера, а также посещение Никольского храма и живописных окрестностей Вашутинского озера. В музее «Дача Константина Коровина» можно будет узнать больше о его жизни и творчестве. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется искусством и историей

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в мир искусства
  • 🏡 Посещение дачи Коровина
  • 📚 Интересные истории о художнике
  • 🌿 Живописные природные виды
  • 🚗 Удобный маршрут на автомобиле
Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину (на вашем авто)
Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину (на вашем авто)
Из Переславля - в гости к художнику Константину Коровину (на вашем авто)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Никольский храм
  • Дача Константина Коровина

Описание экскурсии

Дорога от Переславля до деревни Охотино

Путь не будет скучным. Я расскажу, откуда в Переславле так много художников и как этот древний город связан с Коровиным. Вы увидите Никольский храм в селе Вашка, в котором, как гласит легенда, некоторые сюжеты росписи сделаны Коровиным. И полюбуетесь окрестностями Вашутинского озера, где любил рыбачить живописец.

Охотино — место памяти Константина Алексеевича

Примерно час пути — и мы прибудем в деревню Охотино. Здесь в 1903 году художник купил землю и построил дом-мастерскую.

Вы посетите музей «Дача Константина Коровина», где местный гид проведёт для вас экскурсию по экспозиции. А на обратном пути в Переславль вы услышите отрывки из книги художника «Моя жизнь».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — экскурсия в музее с местным гидом: 250 ₽ за чел.
  • Поездка проходит на вашем автомобиле

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 янв 2025
Всем любителям живописи рекомендую! Прекрасная организация, удивительный рассказ хранителя музея, вкуснейшая уза в ресторане «Шаляпинская верста» на обратном пути!
Всем любителям живописи рекомендую! Прекрасная организация, удивительный рассказ хранителя музея, вкуснейшая уза в ресторане «Шаляпинская верста»Всем любителям живописи рекомендую! Прекрасная организация, удивительный рассказ хранителя музея, вкуснейшая уза в ресторане «Шаляпинская верста»Всем любителям живописи рекомендую! Прекрасная организация, удивительный рассказ хранителя музея, вкуснейшая уза в ресторане «Шаляпинская верста»

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