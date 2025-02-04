скидка
5%
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Переславский кремль: от северных до южных ворот
Исследуйте древнюю улицу Переславля, погрузитесь в истории и факты, прогуливаясь от северных до южных ворот Кремля. Откройте сердце города
Начало: На Ростовской улице
«Мы с вами прогуляемся по территории Кремля, а именно по его древнейшей улице, которая за многовековую историю сохранила своё первоначальное направление — от северных до южных ворот крепостной земляной стены»
8 фев в 12:15
15 фев в 12:15
562534₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в древний Переславль-Залесский: путешествие в историю
Откройте для себя духовное и историческое наследие Переславля-Залесского в увлекательной индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Переславль
Прогуляться по древнему городу в самой романтичное и атмосферное время суток
Начало: На Советской улице
«По каким улицам в военные годы проходила колонна пленных немцев»
9 фев в 16:00
10 фев в 17:00
3000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина4 февраля 2025Хотим выразить большую благодарность за прекрасную экскурсию, проведенную Юрием. Особенно сильное впечатление произвело доскональное знание не только истории Переславля-Залесского, но и
- ААнна1 февраля 2025Отличная обзорная экскурсия! Отличная гид Наталья! Спасибо!
- ВВасилиса19 января 2025Отличная экскурсия, очень понравился рассказ и увлечённость гида!
- EEvgenia5 января 2025Мы впервые в Переславле-Залесском, экскурсия очень понравилась, с интересными погружениями в историю нашего государства, время промчалось быстро, несмотря на мороз, никто не потерялся. Все дошли до конца! Спасибо также за рекомендации по музеям и общепиту! Вернемся еще на другие экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 534 до 6000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Переславля-Залесского. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод