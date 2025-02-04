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русской истории в целом. Видно, что экскурсовод любит свое дело, поэтому постоянно изучает материал, который использует в своем рассказе. Юрий не ограничивается сухой фактологией, а рассказывает об исторических личностях, как о живых людях. И делает это так артистично и увлекательно, что побуждает нас к углублению своих знаний в этой области. Мы рекомендуем воспользоваться услугами Юрия как экскурсовода! Арина и Ольга Владимировна