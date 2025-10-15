Отправляемся в путешествие по историческому центру Переславля! Вам предстоит прогуляться по улочкам древнего города и при помощи подсказок и ребусов расшифровать событие, произошедшее когда-то на территории кремля.
Для этого мы поднимемся на земляные валы, изучим Спасо-Преображенский собор 12 века и обсудим, какую роль сыграл город в истории нашей страны.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание квеста
Вы увидите:
- Земляные оборонительные валы и Спасо-Преображенский собор 12 века.
- Памятник и храм Александра Невского.
- Церковь Петра Митрополита.
- Купеческие особняки и промышленные предприятия прошлого.
- Школы и гимназии начала 20 века.
- Набережную реки Трубеж.
- Ростовскую улицу с жилой застройкой 18–19 веков.
- Торговую площадь и Покровскую церковь.
Вы узнаете:
- Как и для чего строились города-крепости в Древней Руси.
- Что такое древнерусские граффити и что они означают.
- Как были устроены городские оборонительные валы.
- Где родился Александр Невский и в каком храме его крестили.
- Что такое православный храм для города и как по нему можно ориентироваться.
- Чем жил Переславль и какие промыслы развивались на его земле.
- Какие важные исторические события происходили на территории Переславского кремля.
Организационные детали
- Квест-экскурсия сопровождается подробным рассказом гида об истории города и его достопримечательностях и предполагает ваше непосредственное участие.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
- Для прохождения квеста-экскурсии участники квеста делятся на команды (1 или 2 команды). Каждая команда получает все необходимые материалы: карточки с заданиями и планшет с картой квеста.
- Дополнительных расходов в ходе экскурсии не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 1442 туристов
Меня зовут Анна, мне 46 лет, коренная переславна. Являюсь аккредитованным гидом-экскурсоводом. В туристической сфере работаю с 2004 года, руководила долгое время городским отделом туризма, являюсь автором различных проектов: путеводители, карты-схемы,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Е
Екатерина
15 окт 2025
Так как мы приехали в Переславль совсем неподготовленными, нам было очень важно и интересно узнать об этом городе на месте. Форма квеста оказалась очень удобной - благодаря этому все исторические вехи и информация о городе лучше запомнились. А благожелательность и терпеливость нашего гида Анны сделали нашу экскурсию очень комфортной. Большое спасибо!
О
Оксана
10 окт 2025
Анна провела замечательную экскурсию! Заинтересовать три семьи с детьми - сложная задача. Нам очень понравился формат квеста, вопросы не слишком сложные, но и не банальные, идеально подошли и для взрослых,
