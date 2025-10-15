читать дальше

и для детей. Совсем не хотелось отвлекаться от рассказа. Анна отвечала на все вопросы, фотографии очень аккуратно упакованы, было здорово, что можно не только слушать, но и смотреть фото. Маршрут был очень удобным, весь центр мы изучили. Особенно интересно было рассматривать надписи на Спасо-Преображенском храме. Вся информация запомнилась и закрепилась благодаря наглядному и интересному рассказу. Большое спасибо!