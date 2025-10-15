Мои заказы

Квест-экскурсия «Тайны Переславского кремля»

Погрузиться в историю Древней Руси и выяснить, какое важное событие произошло в Переславле
Отправляемся в путешествие по историческому центру Переславля! Вам предстоит прогуляться по улочкам древнего города и при помощи подсказок и ребусов расшифровать событие, произошедшее когда-то на территории кремля.

Для этого мы поднимемся на земляные валы, изучим Спасо-Преображенский собор 12 века и обсудим, какую роль сыграл город в истории нашей страны.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание квеста

Вы увидите:

  • Земляные оборонительные валы и Спасо-Преображенский собор 12 века.
  • Памятник и храм Александра Невского.
  • Церковь Петра Митрополита.
  • Купеческие особняки и промышленные предприятия прошлого.
  • Школы и гимназии начала 20 века.
  • Набережную реки Трубеж.
  • Ростовскую улицу с жилой застройкой 18–19 веков.
  • Торговую площадь и Покровскую церковь.

Вы узнаете:

  • Как и для чего строились города-крепости в Древней Руси.
  • Что такое древнерусские граффити и что они означают.
  • Как были устроены городские оборонительные валы.
  • Где родился Александр Невский и в каком храме его крестили.
  • Что такое православный храм для города и как по нему можно ориентироваться.
  • Чем жил Переславль и какие промыслы развивались на его земле.
  • Какие важные исторические события происходили на территории Переславского кремля.

Организационные детали

  • Квест-экскурсия сопровождается подробным рассказом гида об истории города и его достопримечательностях и предполагает ваше непосредственное участие.
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
  • Для прохождения квеста-экскурсии участники квеста делятся на команды (1 или 2 команды). Каждая команда получает все необходимые материалы: карточки с заданиями и планшет с картой квеста.
  • Дополнительных расходов в ходе экскурсии не предусмотрено.

Анна
Анна — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 1442 туристов
Меня зовут Анна, мне 46 лет, коренная переславна. Являюсь аккредитованным гидом-экскурсоводом. В туристической сфере работаю с 2004 года, руководила долгое время городским отделом туризма, являюсь автором различных проектов: путеводители, карты-схемы,
читать дальше

аудиогиды, организатор фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России». Занимаюсь йогой, танцами, люблю путешествовать. С уважением отношусь ко всем религиям. Ценю в жизни неспешность и осознанность. Пунктуальна, ответственна, с чувством юмора. Кандидат социологических наук.

Е
Екатерина
15 окт 2025
Так как мы приехали в Переславль совсем неподготовленными, нам было очень важно и интересно узнать об этом городе на месте. Форма квеста оказалась очень удобной - благодаря этому все исторические вехи и информация о городе лучше запомнились. А благожелательность и терпеливость нашего гида Анны сделали нашу экскурсию очень комфортной. Большое спасибо!
О
Оксана
10 окт 2025
Анна провела замечательную экскурсию! Заинтересовать три семьи с детьми - сложная задача. Нам очень понравился формат квеста, вопросы не слишком сложные, но и не банальные, идеально подошли и для взрослых,
читать дальше

и для детей. Совсем не хотелось отвлекаться от рассказа. Анна отвечала на все вопросы, фотографии очень аккуратно упакованы, было здорово, что можно не только слушать, но и смотреть фото. Маршрут был очень удобным, весь центр мы изучили. Особенно интересно было рассматривать надписи на Спасо-Преображенском храме. Вся информация запомнилась и закрепилась благодаря наглядному и интересному рассказу. Большое спасибо!

