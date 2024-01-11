Про хлеб и зрелища — это не просто так придумали. Предлагаю познакомиться с историей города и заодно попробовать блюда залесской кухни. Вас ждут увлекательные рассказы о прошлом и разнообразное меню — от исторической ряпушки, продукции местных фермеров и пивоварни до кулинарных изысков уникальных городских ресторанов и кафе.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

О монастырях и сырах

Мы встретимся в самом сердце города — прямо на Красной площади напротив бывшего Богородицкого Новодевичьего Сретенского монастыря расположено кафе «Вкусный Пересвилль». Начнётся гастрономическое путешествие с кофе Бамбл Хот (на апельсиновом фреше) и плотного завтрака — кафе славится своими сырными блюдами. Можно продегустировать салат из свёклы с малиной и сыром камамбер, сырный суп, или блинчики с грибным жульеном и сыром, и, конечно, сырный раф на десерт.

Древние правители и чаепитие

После дискуссии о сырах мы разгадаем древние граффити на Спасо-Преображенском соборе, заложенном Юрием Долгоруким, и узнаем о современном детективном расследовании убийства Андрея Боголюбского. Поговорим о подвигах и роли Александра Невского в истории государства российского. Вспомним, какой след оставил Иван Грозный и его эпоха на архитектурном облике Переславля. А ещё выпьем чаю с мёдом на выставке истории самоваров.

Церквей не счесть — и рыбку съесть

Далее на машине мы проедем по слободе Рыбаки вдоль реки Трубеж до устья. Сделаем короткую остановку и насладимся видом Сорокосвятской церкви и просторов Плещеева озера. Узнаем про теории возникновения озера и появления рыбки эндемика — ряпушки в наших водах. Поговорим об экологии в 17 веке. Затем посетим Никольский монастырь, основанный в 14 веке преподобным Дмитрием Прилуцким. Завершим наш гастро-тур дегустацией ряпушки в одном из кафе города.

Организационные детали

Дополнительные расходы