Осмотреть достопримечательности древнего города и попробовать ряпушку, местные сыры и пиво
Вас ждут увлекательные рассказы о прошлом и разнообразное меню — от исторической ряпушки, продукции местных фермеров и пивоварни до кулинарных изысков уникальных городских ресторанов и кафе.
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Описание
Что вас ожидает
О монастырях и сырах
Мы встретимся в самом сердце города — прямо на Красной площади напротив бывшего Богородицкого Новодевичьего Сретенского монастыря расположено кафе «Вкусный Пересвилль». Начнётся гастрономическое путешествие с кофе Бамбл Хот (на апельсиновом фреше) и плотного завтрака — кафе славится своими сырными блюдами. Можно продегустировать салат из свёклы с малиной и сыром камамбер, сырный суп, или блинчики с грибным жульеном и сыром, и, конечно, сырный раф на десерт.
Древние правители и чаепитие
После дискуссии о сырах мы разгадаем древние граффити на Спасо-Преображенском соборе, заложенном Юрием Долгоруким, и узнаем о современном детективном расследовании убийства Андрея Боголюбского. Поговорим о подвигах и роли Александра Невского в истории государства российского. Вспомним, какой след оставил Иван Грозный и его эпоха на архитектурном облике Переславля. А ещё выпьем чаю с мёдом на выставке истории самоваров.
Церквей не счесть — и рыбку съесть
Далее на машине мы проедем по слободе Рыбаки вдоль реки Трубеж до устья. Сделаем короткую остановку и насладимся видом Сорокосвятской церкви и просторов Плещеева озера. Узнаем про теории возникновения озера и появления рыбки эндемика — ряпушки в наших водах. Поговорим об экологии в 17 веке. Затем посетим Никольский монастырь, основанный в 14 веке преподобным Дмитрием Прилуцким. Завершим наш гастро-тур дегустацией ряпушки в одном из кафе города.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Стоимость путешествия на моем автомобиле — 500 руб. /час
- Дегустация сыра в «Вкусном Пересвилле» (6 видов сыра) — 500 руб. /чел.
- Экскурсия и дегустация в музее ряпушки — 400 руб. /чел.
- Экскурсия и чаепитие из древнего самовара — 500 руб. /чел.
- Дегустация ряпушки в кафе — 400-600 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Красной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.