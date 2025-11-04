Е Екатерина Были на экскурсии с Еленой. Очень увлекательно и познавательно. Маленькие детки совершенно не устали. Спасибо за отличную экскурсию 👍

Ю Юля Спасибо Елене за экскурсию. Мы первый раз с экскурсоводом и ориентировались на ребенка 6 лет, что бы ему было интересно. Ребенок сказал: «Круто, понравилось, потому что мне задавали задания)»

Н Наталья Спасибо большое Елене! Здорово провели время и послушали, и поиграли))). Экскурсия была интересна, информация хорошо усваивается в такой подаче. Всё супер!!!!

И Инна Хорошая небольшая содержательная экскурсия. Узнали много нового про город!

Жанна Были на экскурсии с сыном(9 лет). И ребенку, и взрослым всё понравилось: интересные факты, веселые игры, сама форма подачи материала. Когда гуляли чуть позже по городу, сын вновь с теплотой вспоминал экскурсию, даже спросил, увидимся ли мы с нашим экскурсоводом вновь- настолько ему пришлось по душе наше путешествие по историческим местам с Еленой.

Коробов Замечательный экскурсовод! Получили большое удовольствие! В интересном режиме узнали основное о городе, ребенку очень понравилось! Всем рекомендую!

В Виктория Прекрасная динамичная экскурсия! Очень интересный и нескучный исторический, архитектурный, этнографический материал, доступный для всех. Замечательный, интересный, эрудированный экскурсовод Елена! Экскурсия супер! Не перегружена лишней информацией, познавательна и позитивна. Спасибо Елене за знакомство с историей замечательного русского города Переславль-Залесский!

М Марина Спасибо Елене за познавательную экскурсию. Были с двумя детьми, они были вовлечены в процесс, заинтересованно слушали!

Анастасия читать дальше заинтересовался, через 5 минут сказала что ей не интересно,хотя Елена старалась максимально вовлечь в беседу. Самым интересным из экскурсии стали народные забавы, но это не то, чего ждешь от экскурсии)

Рекомендовать не буду. Не вся информация из заявленной в описании была озвучена, ниже на фото отметили, чего не было. Возможно, не наш формат экскурсии, не хватило структурированности информации, ребенок 10 лет тоже не Елена Ответ организатора: читать дальше смартфонов и GPS, который бы прекрасно подошёл Вашей дочке (отметила я это сразу же). Моя программа направлена, чтобы вместо пассивного слушания, получить знания через игровую форму. Я желаю вам приятных и познавательный экскурсий. Анастасия, приношу свои извинения, что квест-экскурсия не оправдала ожидания. К сожалению, у меня не применителен дистанционный тип квест-экскурсии с использованием

Ольга Отличная экскурсия для семей с детьми. Помимо рассказа об истории города в программу включены загадки, старинные игры. У Елены с собой много фотоматериалов, которые помогают представить облик памятных мест в прошлые века. Завершилась встреча подарками. Открытки и наклейки очень порадлвали и взрослых, и детей. Однозначно рекомендую.

М Мария Экскурсия очень понравилась. Компания у нас была разновозрастная. Экскурсоводу удалось удержать внимание всех, она тонко чувствовала где нужно отпустить детей просто побродить (внимание дети не умеют удерживать долго) и больше уделить времени взросдым, а где уже пора их привлечь обратно. Всё остались довольны. В следующий приезд обязательно пойдём ещё и на экскурсию.

А Анфиса Спасибо большое Елене за необыкновенно интересную и полезную экскурсию- квест по Переславлю! Дети 6 и 9 лет были в восторге и запомнили очень много информации о городе и ключевых местах

Татьяна Спасибо огромное Елене за экскурсию и информацию. Познавательно, легко, непринуждённо прошла прогулка по прекрасному городу!

В Виктория Понравился квет, детям было интересно.