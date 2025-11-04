Эта нескучная квест-экскурсия по историческому центру города с заданиями и народными забавами. Мы рассмотрим любопытные здания, поговорим о событиях и людях, ощутим мощь земляных валов. А ещё найдём послания от наших предков на стенах храма и побываем на двух главных площадях.
Описание квеста
Вы увидите:
- Красную площадь
- Спасо-Преображенский собор 12 века
- Земляные валы и памятник Александру Невскому
- Церковь Александра Невского (с посещением)
- Церковь Петра Митрополита
- Народную (Торговую) площадь и набережную реки Трубеж
- Скульптуру «Розовый слоник» и здания 18–20 веков
Вы услышите:
- Как именовался город при основателе
- Где же Переславский кремль
- Что внутри земляного вала
- Где прятали «ценный груз» — рыбий зуб
- О мифических существах в резьбе храмов
- Почему на гербе города изображена рыба
- Где искать ту самую «нечаянную радость» — переславские чайные
Также вас ждут интересные задания:
- Вы исследуете древние стены храмов и попробуете отыскать тайные знаки, оставленные предками
- Попробуете себя в роли мастеров-каменотёсов и соберёте собственный узор
- Подниметесь на военные сооружения и пройдёте обряд посвящения
- Коня на скаку не остановите, но проверите свою ловкость и смекалку с помощью народных игр-забав
Программа экскурсии зависит от вашей компании. Для маленьких путешественников будет больше интерактива, а для взрослых — информации.
Организационные детали
- Возрастное ограничение 6+
- Экскурсия подойдёт как семьям с детьми, так и взрослым путешественникам — я подстрою программу под вас
- На экскурсии с 1 декабря по 1 февраля каждого участника ждёт новогодний подарок
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Садовой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 730 туристов
Здравствуйте! Я уроженка города Переславля-Залесского. Безумно влюблена в родные места и их историю. Работала в музее-заповеднике в педагогическом и естественно-историческом отделах, была методистом-экскурсоводом отдела экопросвещения и туризма НП «Плещеево озеро».
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Были на экскурсии с Еленой. Очень увлекательно и познавательно. Маленькие детки совершенно не устали. Спасибо за отличную экскурсию 👍
Дата посещения: 4 ноября 2025
Ю
Юля
8 ноя 2025
Спасибо Елене за экскурсию. Мы первый раз с экскурсоводом и ориентировались на ребенка 6 лет, что бы ему было интересно. Ребенок сказал: «Круто, понравилось, потому что мне задавали задания)»
Н
Наталья
3 ноя 2025
Спасибо большое Елене! Здорово провели время и послушали, и поиграли))). Экскурсия была интересна, информация хорошо усваивается в такой подаче. Всё супер!!!!
И
Инна
14 окт 2025
Хорошая небольшая содержательная экскурсия. Узнали много нового про город!
Жанна
21 сен 2025
Были на экскурсии с сыном(9 лет). И ребенку, и взрослым всё понравилось: интересные факты, веселые игры, сама форма подачи материала. Когда гуляли чуть позже по городу, сын вновь с теплотой вспоминал экскурсию, даже спросил, увидимся ли мы с нашим экскурсоводом вновь- настолько ему пришлось по душе наше путешествие по историческим местам с Еленой.
Коробов
16 сен 2025
Замечательный экскурсовод! Получили большое удовольствие! В интересном режиме узнали основное о городе, ребенку очень понравилось! Всем рекомендую!
В
Виктория
15 сен 2025
Прекрасная динамичная экскурсия! Очень интересный и нескучный исторический, архитектурный, этнографический материал, доступный для всех. Замечательный, интересный, эрудированный экскурсовод Елена! Экскурсия супер! Не перегружена лишней информацией, познавательна и позитивна. Спасибо Елене за знакомство с историей замечательного русского города Переславль-Залесский!
М
Марина
14 сен 2025
Спасибо Елене за познавательную экскурсию. Были с двумя детьми, они были вовлечены в процесс, заинтересованно слушали!
Анастасия
8 сен 2025
Не вся информация из заявленной в описании была озвучена, ниже на фото отметили, чего не было. Возможно, не наш формат экскурсии, не хватило структурированности информации, ребенок 10 лет тоже не
Елена
Ответ организатора:
Анастасия, приношу свои извинения, что квест-экскурсия не оправдала ожидания. К сожалению, у меня не применителен дистанционный тип квест-экскурсии с использованием
Ольга
6 сен 2025
Отличная экскурсия для семей с детьми. Помимо рассказа об истории города в программу включены загадки, старинные игры. У Елены с собой много фотоматериалов, которые помогают представить облик памятных мест в прошлые века. Завершилась встреча подарками. Открытки и наклейки очень порадлвали и взрослых, и детей. Однозначно рекомендую.
М
Мария
27 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Компания у нас была разновозрастная. Экскурсоводу удалось удержать внимание всех, она тонко чувствовала где нужно отпустить детей просто побродить (внимание дети не умеют удерживать долго) и больше уделить времени взросдым, а где уже пора их привлечь обратно. Всё остались довольны. В следующий приезд обязательно пойдём ещё и на экскурсию.
А
Анфиса
19 авг 2025
Спасибо большое Елене за необыкновенно интересную и полезную экскурсию- квест по Переславлю! Дети 6 и 9 лет были в восторге и запомнили очень много информации о городе и ключевых местах
Татьяна
9 авг 2025
Спасибо огромное Елене за экскурсию и информацию. Познавательно, легко, непринуждённо прошла прогулка по прекрасному городу!
В
Виктория
9 авг 2025
Понравился квет, детям было интересно.
О
Олеся
8 авг 2025
Дети в восторге от экскурсии! Советую данного гида для детских группа просто обязательный и лучший вариант!!!!! Все очень интересно познавательно. И ребята всегда вовлечены в процесс!!!
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
Похожие экскурсии из Переславля-Залесского
Индивидуальная
до 6 чел.
Перекрёсток времён: путешествие в Переславле
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского с местным гидом. Исследуйте древние площади и храмы, наслаждаясь атмосферой старинного города
Начало: На улице Ростовской
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
3334 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Переславль
Прикоснуться к истории города и раскрыть его идентичность на обзорной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль 16 века: немой свидетель жизни грозного царя
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте о жизни Ивана Грозного и посетите древние монастыри и соборы. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: В центре
Сегодня в 10:00
21 ноя в 10:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.