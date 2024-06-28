Экскурсии от Красной площади в Переславле-Залесском

Найдено 5 экскурсий в категории «От красной площади» в Переславле-Залесском, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
Сегодня в 12:00
11 июля в 09:00
6 450 за всё до 6 чел.
Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
5 950 за всё до 4 чел.
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
Сегодня в 12:00
11 июля в 10:00
4 950 за всё до 4 чел.
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «От красной площади»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
  2. Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
  3. Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
  4. Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
  5. «Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Свято-Никольский женский монастырь
  6. Река Трубеж
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июле 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "От красной площади" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 990 до 6 450. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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