Д Дмитрий Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке Спасибо, Елене! Были с детьми, что не всегда просто для экскурсовода. Всё очень понравилось.

А Анна Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто) Программа у Олега показалась интереснее всех! И в точку! Начиная с внешнего вида гида, его знания, умение заинтересовать всех, даже детей (5 и 9 лет), маршрут… интересно и красочно было абсолютно всё! Огромная благодарность Олегу. Однозначно будем всем рекомендовать!

Т Татьяна Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто) Посетили Переславль-Залесский в июне 2024. Гид Олег колоритный, совершенно замечательный рассказчик, сумел заинтересовать девочек-подростков. Проведённые с ним часы пролетели незаметно под впечатлением. Мы остались в восторге.

Н Наталья Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле) Не смотря на дождь и снег все прошло замечательно

М Максим Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке Хорошая экскурсия. Можно сравнить город с берега и воды. Но нужно понимать,что катание - в зоне природного парка и лодки - на электромоторах. Любителям скорости, скорее не подойдёт, а так, посмотреть с воды на округу - в самый раз.

М Максим Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле) Прекрасно расположены места где посмотреть и попробовать местную кухню

Е Екатерина Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке Очень понравился гид, профессионал своего дела, 2 часа пролетели быстро, нам бы хотелось слушать и слушать Елену. На лодочке тоже всё прекрасно, тихо, спокойно покатались под рассказ Елены. Мы в нее влюбились

Н Надежда Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто) Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!

Е Екатерина Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле) Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻