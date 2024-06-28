1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславская Венеция: водная прогулка на моторной лодке
Двухчасовая экскурсия по Переславлю-Залесскому: пешая прогулка по Кремлю и водная часть на моторной лодке с видами на древние храмы и монастыри
Начало: На Красной площади
Сегодня в 12:00
11 июля в 09:00
6 450₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
5 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
Сегодня в 12:00
11 июля в 10:00
4 950₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
«Залесский город на перекрестке истории»: самостоятельная квест-экскурсия
Переславль-Залесский: самостоятельная квест-экскурсия по историческим местам. Откройте для себя архитектурные памятники и узнайте интересные факты о городе
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий28 июня 2024Спасибо, Елене! Были с детьми, что не всегда просто для экскурсовода. Всё очень понравилось.
- ААнна25 июня 2024Программа у Олега показалась интереснее всех! И в точку! Начиная с внешнего вида гида, его знания, умение заинтересовать всех, даже детей (5 и 9 лет), маршрут… интересно и красочно было абсолютно всё! Огромная благодарность Олегу. Однозначно будем всем рекомендовать!
- ТТатьяна19 июня 2024Посетили Переславль-Залесский в июне 2024. Гид Олег колоритный, совершенно замечательный рассказчик, сумел заинтересовать девочек-подростков. Проведённые с ним часы пролетели незаметно под впечатлением. Мы остались в восторге.
- ННаталья15 июня 2024Не смотря на дождь и снег все прошло замечательно
- ММаксим14 июня 2024Хорошая экскурсия. Можно сравнить город с берега и воды. Но нужно понимать,что катание - в зоне природного парка и лодки - на электромоторах. Любителям скорости, скорее не подойдёт, а так, посмотреть с воды на округу - в самый раз.
- ММаксим13 июня 2024Прекрасно расположены места где посмотреть и попробовать местную кухню
- ЕЕкатерина10 июня 2024Очень понравился гид, профессионал своего дела, 2 часа пролетели быстро, нам бы хотелось слушать и слушать Елену. На лодочке тоже всё прекрасно, тихо, спокойно покатались под рассказ Елены. Мы в нее влюбились
- ННадежда7 июня 2024Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻
- ММихаил29 апреля 2024Интересная, познавательная экскурсия с Еленой. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «От красной площади»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июле 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "От красной площади" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 990 до 6 450. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Переславле-Залесском на 2024 год по теме «От красной площади», 84 ⭐ отзыва, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь