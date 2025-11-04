Приглашаем на уникальный мастер-класс в Переславле-Залесском.Участники познакомятся с историей города, увидят древние укрепления и соборы, а также узнают о знаменитых личностях, связанных с этим местом. После прогулки по историческим местам,

гости смогут попробовать местные деликатесы в уютном кафе. Завершит день творческий мастер-класс, где каждый создаст свой сувенир - печатный пряник или ароматное саше. Это идеальный способ провести выходные, окунувшись в атмосферу русской провинции

Описание мастер-класса

Это экскурсия для тех, кто любит атмосферу русской провинции и её историю, никуда не торопится и хочет интересно провести выходные. В программе нашей встречи:

Неспешное путешествие по городу от переславского кремля и его древних фортификационных укреплений к собору 12 века, последней постройке Ивана Грозного, Плещееву озеру и Рыбной слободе. Я расскажу:

почему Юрий Долгорукий заложил город именно там, где он сейчас находится

с какими известными людьми связана история города

что отмечают в Переславле в «шестое воскресенье»

Дегустация в атмосферном кафе, где вы попробуете ряпушку, ярушки, борщ и медовуху. Пока будете обедать, я поделюсь интересными фактами о переславской гастрономии. Вы узнаете:

почему ряпушку подавали исключительно к царским застольям и запрещали вылавливать простолюдинам

какая рыбка красуется на гербе Переславля

Мастер-класс. Вам нужно заранее решить, какой вид творчества вам больше по душе: изготовление печатного пряника или ароматного флорентийского саше. В зависимости от вашего выбора, мы отправимся в местную пряничную или ремесленный центр. Опытный мастер раскроет все секреты производства и будет сопровождать вас на всех его этапах. Немного усердия — и ваш сувенир готов!

