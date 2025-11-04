Участники познакомятся с историей города, увидят древние укрепления и соборы, а также узнают о знаменитых личностях, связанных с этим местом. После прогулки по историческим местам,
5 причин купить этот мастер-класс
- 🕌 Увидеть древние укрепления и соборы
- 🍽 Попробовать местные деликатесы
- 🎨 Создать уникальный сувенир
- 📜 Узнать историю Переславля
- 🚗 Путешествие на собственном автомобиле
Что можно увидеть
- Переславский кремль
- Собор 12 века
- Последняя постройка Ивана Грозного
- Рыбная слобода
Описание мастер-класса
Это экскурсия для тех, кто любит атмосферу русской провинции и её историю, никуда не торопится и хочет интересно провести выходные. В программе нашей встречи:
Неспешное путешествие по городу от переславского кремля и его древних фортификационных укреплений к собору 12 века, последней постройке Ивана Грозного, Плещееву озеру и Рыбной слободе. Я расскажу:
- почему Юрий Долгорукий заложил город именно там, где он сейчас находится
- с какими известными людьми связана история города
- что отмечают в Переславле в «шестое воскресенье»
Дегустация в атмосферном кафе, где вы попробуете ряпушку, ярушки, борщ и медовуху. Пока будете обедать, я поделюсь интересными фактами о переславской гастрономии. Вы узнаете:
- почему ряпушку подавали исключительно к царским застольям и запрещали вылавливать простолюдинам
- какая рыбка красуется на гербе Переславля
Мастер-класс. Вам нужно заранее решить, какой вид творчества вам больше по душе: изготовление печатного пряника или ароматного флорентийского саше. В зависимости от вашего выбора, мы отправимся в местную пряничную или ремесленный центр. Опытный мастер раскроет все секреты производства и будет сопровождать вас на всех его этапах. Немного усердия — и ваш сувенир готов!
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на вашем автомобиле, в котором должно быть место для гида
- Дегустация (от 1000 ₽/чел.) и мастер-класс (650 ₽/чел.) оплачиваются дополнительно
Отзывы и рейтинг
Халтура - лучшее название этого мероприятия.
Гид подтвердил экскурсию на 15-00, мы согласовали мастер-класс. Потом после внесения предоплаты гид попросил о переносе
Экскурсию забронировали день в день и всё получилось 🙂