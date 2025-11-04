Мои заказы

Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)

Погрузитесь в атмосферу древнего города, создайте сувенир и насладитесь местной кухней. История и творчество в одном дне
Приглашаем на уникальный мастер-класс в Переславле-Залесском.

Участники познакомятся с историей города, увидят древние укрепления и соборы, а также узнают о знаменитых личностях, связанных с этим местом. После прогулки по историческим местам,
гости смогут попробовать местные деликатесы в уютном кафе.

Завершит день творческий мастер-класс, где каждый создаст свой сувенир - печатный пряник или ароматное саше. Это идеальный способ провести выходные, окунувшись в атмосферу русской провинции

4.5
8 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🕌 Увидеть древние укрепления и соборы
  • 🍽 Попробовать местные деликатесы
  • 🎨 Создать уникальный сувенир
  • 📜 Узнать историю Переславля
  • 🚗 Путешествие на собственном автомобиле
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)© Елена
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)© Елена
Ваш лучший день в Переславле-Залесском (на вашем авто)© Елена
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Переславский кремль
  • Собор 12 века
  • Последняя постройка Ивана Грозного
  • Рыбная слобода

Описание мастер-класса

Это экскурсия для тех, кто любит атмосферу русской провинции и её историю, никуда не торопится и хочет интересно провести выходные. В программе нашей встречи:

Неспешное путешествие по городу от переславского кремля и его древних фортификационных укреплений к собору 12 века, последней постройке Ивана Грозного, Плещееву озеру и Рыбной слободе. Я расскажу:

  • почему Юрий Долгорукий заложил город именно там, где он сейчас находится
  • с какими известными людьми связана история города
  • что отмечают в Переславле в «шестое воскресенье»

Дегустация в атмосферном кафе, где вы попробуете ряпушку, ярушки, борщ и медовуху. Пока будете обедать, я поделюсь интересными фактами о переславской гастрономии. Вы узнаете:

  • почему ряпушку подавали исключительно к царским застольям и запрещали вылавливать простолюдинам
  • какая рыбка красуется на гербе Переславля

Мастер-класс. Вам нужно заранее решить, какой вид творчества вам больше по душе: изготовление печатного пряника или ароматного флорентийского саше. В зависимости от вашего выбора, мы отправимся в местную пряничную или ремесленный центр. Опытный мастер раскроет все секреты производства и будет сопровождать вас на всех его этапах. Немного усердия — и ваш сувенир готов!

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на вашем автомобиле, в котором должно быть место для гида
  • Дегустация (от 1000 ₽/чел.) и мастер-класс (650 ₽/чел.) оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спасо - Преображенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Елена, я коренная переславна и очень люблю свой город. По первому образованию я педагог, работаю с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Но многие знают меня как «экскурсовода, который
всегда в русском платье». Родилась и выросла на берегу Плещеева озера и поэтому знаю о родных местах почти всё. Истории, которые я расскажу, вы вряд ли где-то услышите или прочитаете. Легко нахожу контакт с любой аудиторией, в том числе и с детьми. Стараюсь, чтобы в путешествии было атмосферно, комфортно и интересно.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
1
О
Ольга
4 ноя 2025
Разочарование и недоумение - главные впечатления от этого "лучшего" дня.
Халтура - лучшее название этого мероприятия.
Гид подтвердил экскурсию на 15-00, мы согласовали мастер-класс. Потом после внесения предоплаты гид попросил о переносе
экскурсии на 16-30. На мой резонный вопрос увидим ли мы что-то в это время в ноябре, меня уверили, что город и основные точки великолепно освещен и "так будет даже лучше". По факту - Переславль чудесный город, но лишен в большинстве случаев даже базового освещения и асфальта. Поэтому большую часть "экскурсии" мы шли в кромешной темноте, подсвечивая себе фонариком лужи из жидкой грязи по щиколотку.
Машина нам почему-то вовсе не понадобилась (может потому, что в "обзорную" экскурсию вошло лишь 3 локации?) Нам периодически сообщали, что должно быть видно тут или там, и что мы бы увидели внутри храма, если бы пришли пораньше ("можете завтра осмотреть самостоятельно").
Поскольку основное время занимали стремные переходы по темноте, паузы приходилось заполнять нашими вопросами, рассказывать там было нечего((
"Дегустация" оказалась просто заходом в кафе, где подавали разогретую в микроволновке ряпушку (замечу, не местную, несмотря на уверения официанта). Почему-то это посещение кафе входит в тайминг экскурсии, хотя там никто ничего не рассказывает.
По окончании 2,5 часов экскурсовод резко прервала рассказ и сказала, что прощается с нами. Нам предстоял путь по полной темноте до центральной улицы в не очень нам понятном направлении.
На вопрос "а как же мастер-класс, который мы согласовывали и обещали детям", нам было сказано, что уже вообще-то поздно.
На мои сетования относительно того, что выбор такого времени экскурсии был явной ошибкой, экскурсовод просто промолчала.
Я понимаю, что ноябрьские праздники -"хлебное" время и хочется заработать максимум, но все имеет свой предел…
Я достаточно много посещаю экскурсий, они бывают разного качества, но с таким отношением столкнулась впервые. Надеюсь, вам повезет больше, но для этого советую выбирать другого экскурсовода

Е
Еелена
1 ноя 2025
Спасибо большое Елене за интереснейшую и очень душевную экскурсию. Благодаря ей этот город стал для нас намного уютнее и теплее. Спасибо, однозначно рекомендую!!!
А
Александр
31 окт 2025
Все очень понравилось, но 2.5 часа мало. Надо еще 2 часа.
А
Анастасия
21 сен 2025
Оригинальная, насыщенная экскурсия) Елена рассказывает доступно, интересно, связывая факты из разных этапов истории, поэтому складывается целостная картина) очень рады, что именно Елена познакомила нас с этим восхитительным и необычным городом. Обязательно приедем еще раз, чтобы более детально изучить все достопримечательности.
Оригинальная, насыщенная экскурсия) Елена рассказывает доступно, интересно, связывая факты из разных этапов истории, поэтому складывается целостная
Маргарита
Маргарита
29 июл 2025
Большое спасибо Елене за восхитительную экскурсию. Подача материала великолепная, грамотная речь, Елена отвечала на все наши вопросы и выстраивала экскурсию, исходя из наших пожеланий. Мы туристы опытные, побывали на десятках экскурсий, и Елена смогла нас удивить 😍
Экскурсию забронировали день в день и всё получилось 🙂
Большое спасибо Елене за восхитительную экскурсию. Подача материала великолепная, грамотная речь, Елена отвечала на все наши вопросы и выстраивала экскурсию, исходя из наших пожеланий. Мы туристы опытные, побывали на десятках экскурсий, и Елена смогла нас удивить 😍
Экскурсию забронировали день в день и всё получилось 🙂
И
Ирина
5 июл 2025
Это был, действительно, лучший день! Елена - человек магнит) Она примагнитила нас к своему городу, его истории, к своим глазам, голосу и русскому платью)). Профессионально, живо, с любовью к своему городу. Хочется вернуться! Спасибо большое!
А
Алексей
29 июн 2025
Хочу выразить огромную благодарность за невероятно интересную и познавательную экскурсию по чудесному городу Переславль-Залесский! Мы посетили все ключевые достопримечательности, храмы и монастыри с богатейшей историей, Плещеево озеро, а также насладились
отличной водной прогулкой на лодке. Елена — настоящий профессионал, влюблена в историю своего края и прекрасно умеет о ней рассказать. Мы обсудили наши планы и выстроили индивидуальный маршрут в полном соответствии с нашими ожиданиями и пожеланиями. Экскурсия очень понравилась, была насыщенной и интересной, особенно поразили православные святыни, мы много увидели и узнали. Могу рекомендовать данную экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю Древней Руси. Всё очень понравилось, огромное спасибо за такой прекрасный опыт!

Хочу выразить огромную благодарность за невероятно интересную и познавательную экскурсию по чудесному городу Переславль-Залесский! Мы посетилиХочу выразить огромную благодарность за невероятно интересную и познавательную экскурсию по чудесному городу Переславль-Залесский! Мы посетилиХочу выразить огромную благодарность за невероятно интересную и познавательную экскурсию по чудесному городу Переславль-Залесский! Мы посетили
Е
Евгений
16 июн 2025
Экскурсия прошла легко. Елена - человек любящий родной край, внимательный к историческим деталям и лояльный к альтернативному мнению. Спасибо!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!

Входит в следующие категории Переславля-Залесского

