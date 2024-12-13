3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
«И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле»
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
6134₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
«Завершим наш гастро-тур дегустацией ряпушки в одном из кафе города»
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
5950₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш лучший день в Переславле-Залесском
Обзорная экскурсия с дегустацией и мастер-классом на выбор (на вашем автомобиле)
«Дегустация в атмосферном кафе, где вы попробуете ряпушку, ярушки, борщ и медовуху»
13 янв в 10:30
14 янв в 10:30
7000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 декабря 2024Замечательная идея для зимней экскурсии. Сумели совместить всё: и сырную дегустацию, и чайные посиделки, и морозную прогулку по заснеженному Переяславлю, и ряпушку отведали. А сколько нового узнали. Всего вмеру, и результат - прекрасное впечатление от проведённого путешествия
- ЮЮлия13 декабря 2024Спасибо большое за чудесную экскурсию. Было интересно и душевно. Вкусные сыры, необычные самовары и много необычных исторических фактов о городе и его жителях.
- ООльга21 октября 2024Я бывала в Переславле-Залесском много раз с разными людьми и по разным поводам. Этот визит планировался довольно спонтанно, мы ехали
- ИИлья30 сентября 2024Очень продуманная экскурсионная программа, отличное знание истории и эрудиция экскурсовода.
- ЛЛюдмила12 августа 2024Очень понравилось название экскурсии, но оно совсем не соответствует содержанию. Это была простая обзорная экскурсия, да, хорошая по наполненности, которая закончилась экспресс- дегустацией сыра в одном из кафе. Ожидали большего. Наверное, я придираюсь, поскольку искушенный экскурсант
- ЕЕкатерина11 августа 2024Отличная, хорошо спланированная экскурсия. Для нас с мужем это было первое посещение города мы много узнали о его истории и святых местах. Гид - Ольга Евгеньевна
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Дегустационные туры»
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