Активности – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Переславле-Залесском, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
Пешая
11 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
13 янв в 12:00
14 янв в 09:00
4000 за всё до 10 чел.
В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
28 отзывов
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
12 янв в 10:00
13 янв в 10:00
400 за человека
Ваш лучший день в Переславле-Залесском
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш лучший день в Переславле-Залесском
Обзорная экскурсия с дегустацией и мастер-классом на выбор (на вашем автомобиле)
13 янв в 10:30
14 янв в 10:30
7000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
    Спасибо Анне за увлекательную и познавательную экскурсию! Очень интересно и динамично. В нашей компании были и взрослые, и подростки и дети - понравилось всем. Очень рекомендую для знакомства с прекрасным Переславлем!
  • И
    Игорь
    8 января 2025
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Шикарно. Гостеприимные хозяева, милые собаки. У детей вызвало полный восторг!
  • Н
    Наталья
    4 января 2025
    Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
    Экскурсия в формате квиза очень понравилась, факты запоминаются лучше, когда сам отгадываешь загадки/ отвечаешь на вопросы. Анна очень интересно рассказывает. Сама экскурсия выстроена логически, охватывает самый центр города. И все в спокойном темпе, не устанете. Еще раз спасибо Анне!
  • О
    Оксана
    4 января 2025
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Очень понравилось общение с собачками. Все они ухоженные, контактные, воспитанные и очень умные. Спасибо Насте и ее мужу за организацию и доброту. Всем советую, особенно, если у вас есть детки.
  • П
    Петр
    3 января 2025
    В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
    Отлично дети покатались и пообщались с собаками С погодой повезло,как раз выпал снег и лёгкий морозец
    Отлично дети покатались и пообщались с собакамиОтлично дети покатались и пообщались с собакамиОтлично дети покатались и пообщались с собаками
  • Н
    Наталья
    1 декабря 2024
    Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
    Очень познавательный и увлекательный формат, время пролетело незаметно! Получили огромное удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада»
  2. В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
  3. Ваш лучший день в Переславле-Залесском
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Никитский мужской монастырь
  5. Красная площадь
  6. Река Трубеж
  7. Свято-Никольский женский монастырь
  8. Синь-камень
  9. Александрова гора
  10. Церковь Петра митрополита
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в январе 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 7000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2025 год по теме «Активности», 39 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март