1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
13 янв в 12:00
14 янв в 09:00
4000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: В гости к сибирским хаски и якутским лайкам
Погрузитесь в мир северных собак, узнайте об их особенностях и насладитесь живым общением. Забронируйте индивидуальную экскурсию уже сегодня
Начало: В селе Алексино, Переславский район
12 янв в 10:00
13 янв в 10:00
400₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш лучший день в Переславле-Залесском
Обзорная экскурсия с дегустацией и мастер-классом на выбор (на вашем автомобиле)
13 янв в 10:30
14 янв в 10:30
7000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 января 2025Спасибо Анне за увлекательную и познавательную экскурсию! Очень интересно и динамично. В нашей компании были и взрослые, и подростки и дети - понравилось всем. Очень рекомендую для знакомства с прекрасным Переславлем!
- ИИгорь8 января 2025Шикарно. Гостеприимные хозяева, милые собаки. У детей вызвало полный восторг!
- ННаталья4 января 2025Экскурсия в формате квиза очень понравилась, факты запоминаются лучше, когда сам отгадываешь загадки/ отвечаешь на вопросы. Анна очень интересно рассказывает. Сама экскурсия выстроена логически, охватывает самый центр города. И все в спокойном темпе, не устанете. Еще раз спасибо Анне!
- ООксана4 января 2025Очень понравилось общение с собачками. Все они ухоженные, контактные, воспитанные и очень умные. Спасибо Насте и ее мужу за организацию и доброту. Всем советую, особенно, если у вас есть детки.
- ППетр3 января 2025Отлично дети покатались и пообщались с собаками С погодой повезло,как раз выпал снег и лёгкий морозец
- ННаталья1 декабря 2024Очень познавательный и увлекательный формат, время пролетело незаметно! Получили огромное удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Активности»
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