Е Елена Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада» Спасибо Анне за увлекательную и познавательную экскурсию! Очень интересно и динамично. В нашей компании были и взрослые, и подростки и дети - понравилось всем. Очень рекомендую для знакомства с прекрасным Переславлем!

И Игорь В гости к сибирским хаски и якутским лайкам Шикарно. Гостеприимные хозяева, милые собаки. У детей вызвало полный восторг!

Н Наталья Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада» Экскурсия в формате квиза очень понравилась, факты запоминаются лучше, когда сам отгадываешь загадки/ отвечаешь на вопросы. Анна очень интересно рассказывает. Сама экскурсия выстроена логически, охватывает самый центр города. И все в спокойном темпе, не устанете. Еще раз спасибо Анне!

О Оксана В гости к сибирским хаски и якутским лайкам Очень понравилось общение с собачками. Все они ухоженные, контактные, воспитанные и очень умные. Спасибо Насте и ее мужу за организацию и доброту. Всем советую, особенно, если у вас есть детки.

П Петр В гости к сибирским хаски и якутским лайкам Отлично дети покатались и пообщались с собаками С погодой повезло,как раз выпал снег и лёгкий морозец