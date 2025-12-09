Айсфлоатинг — это способ прожить зиму глубже. Ты не наблюдаешь за холодом со стороны, а становишься его частью.
Лежишь в ледяной воде в специальном костюме, смотришь на небо и ощущаешь тепло, собственное дыхание и потрескивание льда. И весь шум жизни будто выключается!
Описание экскурсии
Пара слов о нас, костюмах и локации
- Мы проводим айсфлоатинг в черте города (30 минут от центра), но ощущение — будто ты где-то на севере Норвегии.
- С вами будут инструкторы с опытом зимних походов и экстрим-сплавов. Всё безопасно и с вниманием к каждому — никто не остаётся один на один с холодом и волнением.
- Погружение проходит в спасательных теплоизолирующих костюмах SOLAS — тех же, что используют моряки при штормах и эвакуациях с судов. Все костюмы сертифицированы, после каждого купания проходят полную дезинфекцию и сушку.
А теперь о процессе
- Безопасность. Перед погружением инструктор подробно расскажет, как всё проходит, чего ожидать и как получить максимум удовольствия. Всё просто и понятно — даже если вы впервые!
- Лёгкая разминка. Пара упражнений, чтобы разогреть мышцы и разбудить тело.
- Погружение и плавание. Вы войдёте в ледяную воду, но благодаря костюму останетесь в тепле и комфорте.
- Возвращение в уют. После купания — плед, тёплое помещение, горячий чай и сладости. Это идеальный способ завершить столь необычный день и поделиться впечатлениями.
Организационные детали
- В стоимость включены аренда костюма, сопровождение инструктора, чай со сладостями.
- Купание занимает 30–40 минут.
- Для групп от 2 до 8 человек — скидка 15%.
- При неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, метель, температура ниже —30°C) купание может быть перенесено или отменено.
- К купанию допускаются дети от 12 лет. Их должен сопровождать взрослый, который также находится в воде.
- С вами буду я или другой инструктор из нашей команды.
Ограничения
- Рост участников — от 125 до 200 см.
- Вес — не более 110 кг.
- Участники в состоянии алкогольного или наркотического опьянения до купания не допускаются.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В микрорайоне Гайва
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илья — ваша команда гидов в Перми
Команда гидов, каякеров и туристов из Перми с солидным багажом: водные походы по рекам Урала, Кавказа, Карелии и Алтая до 6-й категории сложности, регулярные курсы по оказанию первой помощи и обучение спасработам, участие в любительских и профессиональных соревнованиях. Туризм — не очередной проект, а увлечение, которым мы живём. Откроем водные просторы Перми с другой стороны.
