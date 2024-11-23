13 часов
Водная прогулка
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
7 дек в 18:00
8 дек в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке
Отыскать сокровище Камы на экскурсии над ушедшими под воду городами
Начало: На Береговой улице в Хохловке
3 650₽ за человека
13 часов
Водная прогулка
Эксперсс-сплав на каяках по Сылве
Начало: Г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 ноября 2024Танечка, мой самый любимый гид по Пермскому краю! Если в поход, то только с ней! Продуманные маршруты, великолепные виды, прекрасная компания! От души рекомендую!
- ААня13 октября 2024Интереснейшая экскурсия. Плыть в каяке и слушать рассказ Елены было одним удовольствием. Перед прогулкой был подробный инструктаж по управлению каяком, в процессе инструктор также помогал и подсказывал по технике гребли. После был вкуснейший травяной чай. Спасибо команде за организацию🥰
- ЕЕкатерина23 августа 2024Спасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, но когда поднимаешься на « Ветлан» или Говорливый», то эта усталость как рукой снимается от видов.
- ГГалина31 июля 2024Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Сплавы и рафтинг»
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