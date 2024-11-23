Сплавы по рекам на рафтах в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Сплавы и рафтинг» в Перми, цены от 3 650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
На машине
42 отзыва
13 часов
Водная прогулка
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
7 дек в 18:00
8 дек в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке
Прогулки на каяках
1 отзыв
3 часа
Водная прогулка
На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке
Отыскать сокровище Камы на экскурсии над ушедшими под воду городами
Начало: На Береговой улице в Хохловке
3 650 за человека
Эксперсс-сплав на каяках по Сылве
Прогулки на каяках
13 часов
Водная прогулка
Эксперсс-сплав на каяках по Сылве
Начало: Г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2024
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Танечка, мой самый любимый гид по Пермскому краю! Если в поход, то только с ней! Продуманные маршруты, великолепные виды, прекрасная компания! От души рекомендую!
  • А
    Аня
    13 октября 2024
    На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке
    Интереснейшая экскурсия. Плыть в каяке и слушать рассказ Елены было одним удовольствием. Перед прогулкой был подробный инструктаж по управлению каяком, в процессе инструктор также помогал и подсказывал по технике гребли. После был вкуснейший травяной чай. Спасибо команде за организацию🥰
  • Е
    Екатерина
    23 августа 2024
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Спасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, но когда поднимаешься на « Ветлан» или Говорливый», то эта усталость как рукой снимается от видов.
    Спасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, ноСпасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, но
  • Г
    Галина
    31 июля 2024
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!
    Замечательный гид Ольга, великолепный маршрут, прекрасная природа и с погодой очень повезло. Спасибо за прекрасную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Эксперсс-сплав на каяках по Сылве
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  5. Кунгурская пещера
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Набережная
  9. Гора Ветлан
  10. Камская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Перми в декабре 2024
Сейчас в Перми в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 экскурсии от 3 650 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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