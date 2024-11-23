Е Екатерина Каменные богатыри Полюд и Ветлан Танечка, мой самый любимый гид по Пермскому краю! Если в поход, то только с ней! Продуманные маршруты, великолепные виды, прекрасная компания! От души рекомендую!

А Аня На каяках - к затаившемуся дебаркадеру в Хохловке Интереснейшая экскурсия. Плыть в каяке и слушать рассказ Елены было одним удовольствием. Перед прогулкой был подробный инструктаж по управлению каяком, в процессе инструктор также помогал и подсказывал по технике гребли. После был вкуснейший травяной чай. Спасибо команде за организацию🥰

Е Екатерина Каменные богатыри Полюд и Ветлан Спасибо от нашей семьи Артему. Отличный гид, прекрасный профессиональный. Маршрут очень насыщенный, конечно физически устанешь, но когда поднимаешься на « Ветлан» или Говорливый», то эта усталость как рукой снимается от видов.