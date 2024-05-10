1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком
Начало: Возле Планетария
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 мая 2024Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
- ННаталья26 февраля 2024Очень классная поездка! Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день. Рекомендуем к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Уникальный опыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 15 500 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 2 ⭐ отзыва, цены от 15500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август