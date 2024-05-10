Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.

Н Наталья

Очень классная поездка! Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день. Рекомендуем к посещению!