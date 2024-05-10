Уникальный опыт – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Перми, цены от 15 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город Чердынь: руины веры
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000 за всё до 3 чел.
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком
Начало: Возле Планетария
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
  • Н
    Наталья
    26 февраля 2024
    По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
    Очень классная поездка! Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день. Рекомендуем к посещению!
    Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город Чердынь: руины веры
  2. По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
  3. Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 15 500 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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