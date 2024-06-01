Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Перми

Найдено 7 экскурсий в категории «Зимние» в Перми, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистическая Пермь
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
«Зимой предпочтительно начало в 18:00-19:00»
11 июня в 20:00
13 июня в 20:30
10 000 за всё до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
72 отзыва
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
«Добраться до них от парковки можно разными способами: пешком по лесной тропе, на лодке летом или на снегоходе зимой»
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
17 350 за всё до 4 чел.
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы
«с человека), зимой пешком или на снегоходе»
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
18 250 за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
13 часов
15 отзывов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«, зимой – на снегоходе до Большого Ветлана — 1200 руб»
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900 за всё до 3 чел.
Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
«Со смотровой на вершине (обратите внимание, зимой туда не подняться) вы полюбуетесь природой Урала и движением поездов по главной магистрали страны — Транссибу»
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.
К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
3 отзыва
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
«Зимой возможна заброска на снегоходе»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900 за всё до 4 чел.
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Душевная поездка в уютные городки у Камского водохранилища
Начало: На улице Ленина
«Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с часами-курантами и лунным календарём»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии
  • Б
    Бикуновы Олег и
    13 мая 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Были сегодня на экскурсии с гидом Александром. Спасибо большое за организацию. Гид очень интересно рассказывал исторические события. 🫶
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Мистическая Пермь
    Татьяна спасибо, все супер!
  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Отличная подача информации, комфортная поездка, индивидульный подход. Спасибо!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Александр прекрасный гид, рассказчик и человек. Все прошло четко, по плану, с учетом наших пожеланий. Места и виды совершенно умопомрачительные и обязательны к посещению. Рекомендация на 10 из 10
  • Е
    Евгения
    17 апреля 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую
  • Л
    Лариса
    31 марта 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек гид Константин рассказывал исторические
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    интересные факты. Мы брали в аренду снегоходы, о чем не пожалели, потому что у нас остались силы дойти почти до вершины и погулять на вершинах, насладиться видами и сделать кучу потрясающего видео и фотоматериала. Отдельно хочется рассказать о снегоступах, интересная вещь, обязательно нужна, упрощает путь, не проваливаешься в сугробы и летаешь по снегу. Предложенное кафе с демократичными ценами и вкусной едой.

    Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человекОрганизация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человекОрганизация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек
  • М
    Марина
    13 марта 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    Тур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам среди прекрасных елей и камней
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    дала ощущение участия в интереснейшей экспедиции. Попали в облачную погоду, солнышко нам там и не показалось, что дает повод вернутся сюда еще раз 😌 Кроме того, весь наш маршрут был продуман до мельчайших деталей и расписан, инструктор делился с нами удивительными историями и фактами, которые трудно найти в интернете. Советуем всем посетить это удивительное место! Большое спасибо за фантастический день!

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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Мистическая Пермь
  2. Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
  3. Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
  4. 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
  5. Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Зимние" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 10 000 до 25 900. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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