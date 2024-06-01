1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
«Зимой предпочтительно начало в 18:00-19:00»
11 июня в 20:00
13 июня в 20:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Усьвинские столбы и Каменный город: природные чудеса Перми
Восхитительная природа Пермского края ждет вас: скалы, легенды и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Место проживания в г. Перми
«Добраться до них от парковки можно разными способами: пешком по лесной тропе, на лодке летом или на снегоходе зимой»
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
17 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Вас ждет уникальное путешествие по реке Чусовая с посещением знаменитых камней-бойцов и исторической Усть-Койвы
«с человека), зимой пешком или на снегоходе»
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
18 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«, зимой – на снегоходе до Большого Ветлана — 1200 руб»
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
«Со смотровой на вершине (обратите внимание, зимой туда не подняться) вы полюбуетесь природой Урала и движением поездов по главной магистрали страны — Транссибу»
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
«Зимой возможна заброска на снегоходе»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Душевная поездка в уютные городки у Камского водохранилища
Начало: На улице Ленина
«Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с часами-курантами и лунным календарём»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии
- ББикуновы Олег и13 мая 2024Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
- ААнастасия9 мая 2024Были сегодня на экскурсии с гидом Александром. Спасибо большое за организацию. Гид очень интересно рассказывал исторические события. 🫶
- ЕЕлена5 мая 2024Татьяна спасибо, все супер!
- ААнастасия4 мая 2024Отличная подача информации, комфортная поездка, индивидульный подход. Спасибо!
- ООльга22 апреля 2024Александр прекрасный гид, рассказчик и человек. Все прошло четко, по плану, с учетом наших пожеланий. Места и виды совершенно умопомрачительные и обязательны к посещению. Рекомендация на 10 из 10
- ЕЕвгения17 апреля 2024С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую
- ЛЛариса31 марта 2024Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек гид Константин рассказывал исторические
- ММарина13 марта 2024Тур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам среди прекрасных елей и камней
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Зимние»
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