Т Татьяна Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.

Е Елена Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод и водитель. Много познавательной информации. Несмотря на плохую погоду остались очень довольны. Расскажем всем друзьям об этом путешествии

Б Бикуновы Олег и Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!

А Анастасия Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день Были сегодня на экскурсии с гидом Александром. Спасибо большое за организацию. Гид очень интересно рассказывал исторические события. 🫶

Е Елена Мистическая Пермь Татьяна спасибо, все супер!

А Анастасия Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Отличная подача информации, комфортная поездка, индивидульный подход. Спасибо!

О Ольга Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день Александр прекрасный гид, рассказчик и человек. Все прошло четко, по плану, с учетом наших пожеланий. Места и виды совершенно умопомрачительные и обязательны к посещению. Рекомендация на 10 из 10

Е Евгения 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую

Л Лариса К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень читать дальше интересные факты. Мы брали в аренду снегоходы, о чем не пожалели, потому что у нас остались силы дойти почти до вершины и погулять на вершинах, насладиться видами и сделать кучу потрясающего видео и фотоматериала. Отдельно хочется рассказать о снегоступах, интересная вещь, обязательно нужна, упрощает путь, не проваливаешься в сугробы и летаешь по снегу. Предложенное кафе с демократичными ценами и вкусной едой. Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек гид Константин рассказывал исторические