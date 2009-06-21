Уникальный памятник природы Кунгурская Ледяная пещера, окутанная тайнами застывшей поэзии льда и камня, очаровывает магией подземных озер и гигантских гротов, переносит посетителей в мир холодной фантастической сказки.

За время экскурсии 🧭 вы увидите 20 гротов, пройдете через три времени года: зиму, весну, осень и снова зиму в последнем гроте «Вышка». Успеете полюбоваться снежными кристаллами «Бриллиантового» грота, ледяными сталагмитами и сталактитами гротов «Полярный», «Крестовый», «Вышка». А также незамерзающими озерами гротов «Дружбы народов» и «Длинный». Причудливой «работой» воды, когда среди каменного хаоса туристы легко могут узнать в гроте «Руины Помпеи» каменную черепаху, крокодильчика, и других животных. Вы услышите рассказ о том, как образовалась Ледяная пещера, кто её изучал, осваивал, а также интересные легенды, связанные с пещерой: о Ермаке, о «Дамских слёзках», и многое другое…