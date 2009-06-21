Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру

Прикамье Т.
Прикамье Т. – Гид из Перми
Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру
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Экскурсия

9 500 ₽ за человека

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Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру
Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру

Что вы увидите

  • город Кунгур
  • Гончарная лавка
  • Кунгурская Ледяная пещера
  • 20 гротов
  • Снежные кристаллы «Бриллиантового» грота
  • Ледяные сталагмиты и сталактиты гротов «Полярный», «Крестовый», «Вышка».
  • Незамерзающие озера гротов «Дружбы народов» и «Длинный»
Уникальный памятник природы Кунгурская Ледяная пещера, окутанная тайнами застывшей поэзии льда и камня, очаровывает магией подземных озер и гигантских гротов, переносит посетителей в мир холодной фантастической сказки.
За время экскурсии 🧭 вы увидите 20 гротов, пройдете через три времени года: зиму, весну, осень и снова зиму в последнем гроте «Вышка». Успеете полюбоваться снежными кристаллами «Бриллиантового» грота, ледяными сталагмитами и сталактитами гротов «Полярный», «Крестовый», «Вышка». А также незамерзающими озерами гротов «Дружбы народов» и «Длинный». Причудливой «работой» воды, когда среди каменного хаоса туристы легко могут узнать в гроте «Руины Помпеи» каменную черепаху, крокодильчика, и других животных. Вы услышите рассказ о том, как образовалась Ледяная пещера, кто её изучал, осваивал, а также интересные легенды, связанные с пещерой: о Ермаке, о «Дамских слёзках», и многое другое…
+Что входит
  • экскурсионное
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • входной билет в Кунгурскую пещеру взрослые. 900 руб.
  • дети до 14 лет 700 руб.
Начало и место завершения
🚩 Комсомольский проспект, 27
Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру
Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру
Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру
Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру

Экскурсия проводится Смотрите свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Прикамье Т.
Прикамье Т.
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