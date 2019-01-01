Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры

5
1 отзыв
Татьяна М.
Татьяна М. – Гид из Перми
Кунгур — один из самых старых купеческих городов в Пермском Крае.

О былом богатстве города наглядно говорят многочисленные сохранившиеся и до наших дней шикарные купеческие дома.

Кунгур — музей 🖼 под открытым небом, по которому так приятно гулять 👣, что мы обязательно сделаем во время нашей экскурсии 🧭.

Главной достопримечательностью 🏛️ современного Кунгура является Кунгурская ледяная пещера, которую мы тоже обязательно посетим.
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Экскурсия

10 000 ₽ за человека

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Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры

Что вы увидите

  • Кунгурская ледяная пещера
  • Музея спелиологии и карста
  • Исторический центр города Кунгур
  • Гостиный двор 1865-76 годов
  • Старые купеческие особняки
  • Тихвинская, Никольская, Успенская церкви
  • Колокольня
  • Памятник Самовару
  • Парк у площади
  • Купеческий, художественный, краеведческий музеи (по желанию)
История 📖 и достопримечательности 🏛️ Кунгура
Кунгур возник как торговый город 🏙️ и был основан в 1663 году, благодаря своему выгодному географическому положению. Кунгур даже называли чайной столицей ⭐️ России! Ну а летом, Кунгур ежегодно становится столицей ⭐️ воздухоплавателей. Каждый год небо этого маленького городка заполняют разноцветные аэростаты — проходит «Небесная ярмарка», которая открывается и завершается фееричным шоу и танцем «Слонов»(шаров).

Мы обязательно:

  • проедем по историческому центру города, увидим настоящий Гостиный двор, построенный в 1865-76 годах — это главный символ купеческого Кунгура. Гостиный двор представляет собой замкнутое многоугольное здание со скошенными углами;
  • пройдем мимо старых «купеческих» особняков;
  • увидим минимум 4 церкви Тихвинская, Никольская, Успенская церковь;
  • поднимемся на колокольню и полюбуемся Кунгуром с высоты птичьего полета;
  • сфотографируемся с памятником самовару и на Пупе Земли;
  • посетим парк 🌳 у площади и гончарную лавку, где вы сможете приобрести интересные местные товары и сувениры;
  • зайдём в потрясающие музеи: купеческий, художественный, краеведческий (по желанию).
Уникальный природный памятник необычайной красоты
Главной достопримечательностью 🏛️ современного Кунгура является Кунгурская ледяная пещера. Ледяная она круглый год, благодаря постоянной температуре внутри. Пещера состоит из череды красивых 🤩 и разнообразных гротов, сталагмиты и сталактиты которых удивительно мерцают в лучах лазерной подсветки. Каждый гость и житель края просто обязан хотя бы раз побывать в этом удивительном месте.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте тёплую комфортную одежду и удобную обувь.
+Что входит
  • Информационное обслуживание и сопровождение
  • Трансфер в обе стороны
  • Бронирование проживания и музеев
  • Разработка маршрута, ГСМ.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
  • Вход в Кунгурскую пещеру.
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры

Экскурсия проводится Смотрите свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна М.
Татьяна М.
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