История 📖 и достопримечательности 🏛️ Кунгура

Кунгур возник как торговый город 🏙️ и был основан в 1663 году, благодаря своему выгодному географическому положению. Кунгур даже называли чайной столицей ⭐️ России! Ну а летом, Кунгур ежегодно становится столицей ⭐️ воздухоплавателей. Каждый год небо этого маленького городка заполняют разноцветные аэростаты — проходит «Небесная ярмарка», которая открывается и завершается фееричным шоу и танцем «Слонов»(шаров).

Мы обязательно:

проедем по историческому центру города, увидим настоящий Гостиный двор, построенный в 1865-76 годах — это главный символ купеческого Кунгура. Гостиный двор представляет собой замкнутое многоугольное здание со скошенными углами;

пройдем мимо старых «купеческих» особняков;

увидим минимум 4 церкви Тихвинская, Никольская, Успенская церковь;

поднимемся на колокольню и полюбуемся Кунгуром с высоты птичьего полета;

сфотографируемся с памятником самовару и на Пупе Земли;

посетим парк 🌳 у площади и гончарную лавку, где вы сможете приобрести интересные местные товары и сувениры;

зайдём в потрясающие музеи: купеческий, художественный, краеведческий (по желанию).

Уникальный природный памятник необычайной красоты

Главной достопримечательностью 🏛️ современного Кунгура является Кунгурская ледяная пещера. Ледяная она круглый год, благодаря постоянной температуре внутри. Пещера состоит из череды красивых 🤩 и разнообразных гротов, сталагмиты и сталактиты которых удивительно мерцают в лучах лазерной подсветки. Каждый гость и житель края просто обязан хотя бы раз побывать в этом удивительном месте.

Важная информация: