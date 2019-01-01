Купеческий, художественный, краеведческий музеи (по желанию)
История 📖 и достопримечательности 🏛️ Кунгура
Кунгур возник как торговый город 🏙️ и был основан в 1663 году, благодаря своему выгодному географическому положению. Кунгур даже называли чайной столицей ⭐️ России! Ну а летом, Кунгур ежегодно становится столицей ⭐️ воздухоплавателей. Каждый год небо этого маленького городка заполняют разноцветные аэростаты — проходит «Небесная ярмарка», которая открывается и завершается фееричным шоу и танцем «Слонов»(шаров).
Мы обязательно:
проедем по историческому центру города, увидим настоящий Гостиный двор, построенный в 1865-76 годах — это главный символ купеческого Кунгура. Гостиный двор представляет собой замкнутое многоугольное здание со скошенными углами;
пройдем мимо старых «купеческих» особняков;
увидим минимум 4 церкви Тихвинская, Никольская, Успенская церковь;
поднимемся на колокольню и полюбуемся Кунгуром с высоты птичьего полета;
сфотографируемся с памятником самовару и на Пупе Земли;
посетим парк 🌳 у площади и гончарную лавку, где вы сможете приобрести интересные местные товары и сувениры;
зайдём в потрясающие музеи: купеческий, художественный, краеведческий (по желанию).
Уникальный природный памятник необычайной красоты
Главной достопримечательностью 🏛️ современного Кунгура является Кунгурская ледяная пещера. Ледяная она круглый год, благодаря постоянной температуре внутри. Пещера состоит из череды красивых 🤩 и разнообразных гротов, сталагмиты и сталактиты которых удивительно мерцают в лучах лазерной подсветки. Каждый гость и житель края просто обязан хотя бы раз побывать в этом удивительном месте.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте тёплую комфортную одежду и удобную обувь.
+Что входит
Информационное обслуживание и сопровождение
Трансфер в обе стороны
Бронирование проживания и музеев
Разработка маршрута, ГСМ.
–Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Вход в Кунгурскую пещеру.
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия проводится Смотрите свободные даты
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.