Е ЕВСЕЕВА Мистическая Пермь. 18+ Прекрасная экскурсия. Отличное владение материалом. С нами были подростки, про телефоны они забыли

Е Екатерина Пермь Мистическая Потрясающий гид и замечательная экскурсия! Много узнали о мистической стороне города, смеялись и пугались. Татьяна - настоящий мастер своего дела, прекрасный знаток не только пермских, но и уральских легенд, баек и поверий.

С Светлана Пермь Мистическая Экскурсия ОГОНЬ! Мы взрослые люди, гости Перми, радовались как дети. Спасибо Татьяне! Увлекательно, познавательно, с юмором и большой любовью к городу! Очень рады, что выбрали этот маршрут. Всем рекомендуем.

Холод не помеха. Татьяна - отличный организатор и водитель, интересный рассказчик читать дальше и просто очень дружелюбный человек с юмором.

Все было на одном дыхании, ещё и вечерним городом полюбовались.

Так что вечернее приключение удалось! Спасибо Татьяне.

Рекомендуем однозначно. Очень необычная и интересная экскурсия, полная тайн и мистических впечатлений.Холод не помеха. Татьяна - отличный организатор и водитель, интересный рассказчик

Е Елена Пермь Мистическая Экскурсия получилась отличная! 👍Замечательная атмосмосфера, Татьяна сумела погрузить нас в мир мистики 👻 и тайн города☠️. Экскурсия прошла на одном дыхании! 👏 Спасибо огромное Татьяне и всему потустороннему миру 😉

Л Людмила Мистическая Пермь. 18+ экскурсия "оформлена" замечательно: есть возможность и побояться и посмеяться, Татьяна замечательно держит интригу и очень хорошо рассказывает соединяя исторические факты и легенды. Взяли экскурсию в день приезда в Пермь, ничего не видя и не зная о городе, корме общей информации,впечатления Самые лучшие,

Е Елена Мистическая Пермь. 18+ Татьяна спасибо, все супер!

О Ольга Мистическая Пермь. 18+ летний светлый и жаркий день, было очень много людей вокруг, это очень отвлекало, анимация теряла свою актуальность. Татьяна старалась как могла, рассказала нам много интересного, помогла нам сделать красивые фото. Рекомендую, но не в летнее время. Татьяна забрала нас из гостиницы на хорошем комфортабельном авто. Было весело! Анимация умиляет! Выбрали не то время для этой экскурсии,

Д Дмитрий Мистическая Пермь. 18+ Огромная благодарность Татьяне.

Все прошло "на одном дыхании", захватывает с первой минуты.

Из всех наших экскурсий это самая интересная!

Интересная подача, проработанная подборка материала, не перегруженно фактами, которые никогда не запомнишь. В общем, всем рекомендую, не пожалеете!

О Ольга Мистическая Пермь. 18+ Экскурсия захватывает с первых минут. Завораживает. Было просто здорово. И главное запоминающейся. 👍

Е Екатерина Мистическая Пермь. 18+ и конечно, тема эвакуации в Пермь. Комфортный темп, захватывающий дух истории и профессионализм Наталии позволил нам насладиться первым вечером в Перми. Очень доброжелательная девушка, наш гид, Наталия раскрыла для нас этот замечательный город. Прекрасные купеческие домики с интересными историями, современная архитектура,

Т Татьяна Мистическая Пермь. 18+ загадкой, историей, душой.



🌿В мир загадочной Перми нас погрузила очаровательный гид Татьяна Шакирова, словно созданная для того, чтобы блистать на губернаторских балах и быть для пылких поэтов олицетворением Красоты, Ума и Шарма. Три часа с ней пролетели как одно мгновение. Знакомство с городом, пермским медведем, эспланадой, солёными ушами, вкусняшками и посикунчиками было интересным, насыщенным и незабываемым, ведь рядом с нами был человек, влюбленный в этот город, знающий его историю и увлекательно рассказывающий о ней, прямолинейный и любознательный. ❤️ Удивительная Пермь! Уютные улицы, утопающие в зелени, прекрасная набережная, старинные дома, не похожие друг на друга, каждый со своей

С Светлана Мистическая Пермь. 18+ Экскурсия великолепная. Гид -просто находка. Спасибо большое.

С Светлана Мистическая Пермь. 18+ Было интересно и необычно) Татьяна - очень позитивная, призраки - милые!

О Оксана Мистическая Пермь. 18+ и настрой. Даже приведения пощли нам на встречу. В полном восторге. Были в таких местах, о которых не знают и некоторые местные. Полный восторг. Обязательно рекомендуем друзьям. Татьяна потрясающий рассказчик и отличный водитель! Гид на 5+. Мы были не вполне в "мистическое" время, но все сложилось: атмосфера

Д Дарья Мистическая Пермь. 18+ Устраивали экскурсию для друзей из другого города, но даже сами узнали много интересных фактов. Татьяна мастер своего дела. Очень увлекательно рассказывала про достопримечательности и вовлекала нас в экскурсию. Отвечала на все наши вопросы. Всем советую

S Shelkovn Пермь Мистическая Необычная экскурсия с интересными рассказами и душевной атмосферой

И Ирина Мистическая Пермь. 18+ просто гостем этой экскурсии но и участником того шоу что разворачивалось на наших глазах! Огромное спасибо Танюше!!! Побольше бы таких увлечённых людей в этой сфере!! 5 с огромным плюсом! Хочу теперь побывать на экскурсиях Татьяны в других направлениях Я просто в восторге!!! Настолько живо и артистично все было преподнесено. В какой то момент я даже почувствовала себя не

Т Татьяна Мистическая Пермь. 18+

Мы из СПб, 2 мамы с дочками 7 лет.

Это была одна из лучших наших экскурсий!!!

Комфортно было ВСЁ!!! Даже дождик нам не помешал.

Получили новые знания, впечатления и отличное настроение на весь день!

А после пообедали в ресторанчике, который нам порекомендовала Татьяна. Кстати, столик тоже она для нас забронировала)

Кажется Татьяна сможет подобрать ключик к любому путешественнику))) Татьяна провела для нас Обзорную экскурсию по Перми, на своём личном автомобиле.Мы из СПб, 2 мамы с дочками 7 лет.Это