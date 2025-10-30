Индивидуальная
до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
Увидеть город глазами художников и понять, как история отражается в арт-объектах
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическая Пермь. 18+
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк солёные уши»
Завтра в 18:00
12 дек в 18:00
11 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
Проведите день среди живописных пейзажей Пермского края: Кунгур, ледяная пещера и Белогорский монастырь ждут вас с их тайнами и легендами
Начало: По месту проживания в городе Перми
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь Мистическая
Начало: Памятник «Пермяк соленые уши» (Компрос 27)
Расписание: Смотрите свободные даты
11 дек в 18:30
12 дек в 18:30
10 200.60 ₽
11 334 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Перми в страну Пера Маа
Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽
8921 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕВСЕЕВА30 октября 2025Прекрасная экскурсия. Отличное владение материалом. С нами были подростки, про телефоны они забыли …
- ЕЕкатерина18 июля 2025Потрясающий гид и замечательная экскурсия! Много узнали о мистической стороне города, смеялись и пугались. Татьяна - настоящий мастер своего дела, прекрасный знаток не только пермских, но и уральских легенд, баек и поверий.
- ССветлана30 апреля 2025Экскурсия ОГОНЬ! Мы взрослые люди, гости Перми, радовались как дети. Спасибо Татьяне! Увлекательно, познавательно, с юмором и большой любовью к городу! Очень рады, что выбрали этот маршрут. Всем рекомендуем.
- ММарина2 ноября 2024Очень необычная и интересная экскурсия, полная тайн и мистических впечатлений.
Холод не помеха. Татьяна - отличный организатор и водитель, интересный рассказчик
- ЕЕлена15 августа 2024Экскурсия получилась отличная! 👍Замечательная атмосмосфера, Татьяна сумела погрузить нас в мир мистики 👻 и тайн города☠️. Экскурсия прошла на одном дыхании! 👏 Спасибо огромное Татьяне и всему потустороннему миру 😉
- ЛЛюдмила11 июня 2024Взяли экскурсию в день приезда в Пермь, ничего не видя и не зная о городе, корме общей информации,впечатления Самые лучшие,
- ЕЕлена5 мая 2024Татьяна спасибо, все супер!
- ООльга10 февраля 2024Татьяна забрала нас из гостиницы на хорошем комфортабельном авто. Было весело! Анимация умиляет! Выбрали не то время для этой экскурсии,
- ДДмитрий3 января 2024Огромная благодарность Татьяне.
Все прошло "на одном дыхании", захватывает с первой минуты.
Из всех наших экскурсий это самая интересная!
Интересная подача, проработанная подборка материала, не перегруженно фактами, которые никогда не запомнишь. В общем, всем рекомендую, не пожалеете!
- ООльга22 ноября 2023Экскурсия захватывает с первых минут. Завораживает. Было просто здорово. И главное запоминающейся. 👍
- ЕЕкатерина10 июля 2023Очень доброжелательная девушка, наш гид, Наталия раскрыла для нас этот замечательный город. Прекрасные купеческие домики с интересными историями, современная архитектура,
- ТТатьяна23 мая 2023❤️ Удивительная Пермь! Уютные улицы, утопающие в зелени, прекрасная набережная, старинные дома, не похожие друг на друга, каждый со своей
- ССветлана9 января 2023Экскурсия великолепная. Гид -просто находка. Спасибо большое.
- ССветлана6 января 2023Было интересно и необычно) Татьяна - очень позитивная, призраки - милые!
- ООксана20 июня 2022Татьяна потрясающий рассказчик и отличный водитель! Гид на 5+. Мы были не вполне в "мистическое" время, но все сложилось: атмосфера
- ДДарья8 мая 2022Устраивали экскурсию для друзей из другого города, но даже сами узнали много интересных фактов. Татьяна мастер своего дела. Очень увлекательно рассказывала про достопримечательности и вовлекала нас в экскурсию. Отвечала на все наши вопросы. Всем советую
- SShelkovn15 ноября 2021Необычная экскурсия с интересными рассказами и душевной атмосферой
- ИИрина8 августа 2021Я просто в восторге!!! Настолько живо и артистично все было преподнесено. В какой то момент я даже почувствовала себя не
- ТТатьяна11 апреля 2021Татьяна провела для нас Обзорную экскурсию по Перми, на своём личном автомобиле.
Мы из СПб, 2 мамы с дочками 7 лет.
Это
- ЛЛюдмила21 января 2021Экскурсия интересная, увлекательная,, живая.
