Мистические экскурсии в Перми

Найдено 6 экскурсий в категории «Мистические» в Перми, цены от 5000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Город Чердынь: руины веры
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть город глазами художников и понять, как история отражается в арт-объектах
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мистическая Пермь. 18+
На машине
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк солёные уши»
Завтра в 18:00
12 дек в 18:00
11 334 ₽ за всё до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
На машине
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Проведите день среди живописных пейзажей Пермского края: Кунгур, ледяная пещера и Белогорский монастырь ждут вас с их тайнами и легендами
Начало: По месту проживания в городе Перми
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пермь Мистическая
На машине
2 часа
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Памятник «Пермяк соленые уши» (Компрос 27)
Расписание: Смотрите свободные даты
11 дек в 18:30
12 дек в 18:30
10 200.60 ₽11 334 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно
Пешая
1.5 часа
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽8921 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    ЕВСЕЕВА
    30 октября 2025
    Мистическая Пермь. 18+
    Прекрасная экскурсия. Отличное владение материалом. С нами были подростки, про телефоны они забыли …
  • Е
    Екатерина
    18 июля 2025
    Пермь Мистическая
    Потрясающий гид и замечательная экскурсия! Много узнали о мистической стороне города, смеялись и пугались. Татьяна - настоящий мастер своего дела, прекрасный знаток не только пермских, но и уральских легенд, баек и поверий.
  • С
    Светлана
    30 апреля 2025
    Пермь Мистическая
    Экскурсия ОГОНЬ! Мы взрослые люди, гости Перми, радовались как дети. Спасибо Татьяне! Увлекательно, познавательно, с юмором и большой любовью к городу! Очень рады, что выбрали этот маршрут. Всем рекомендуем.
  • М
    Марина
    2 ноября 2024
    Мистическая Пермь. 18+
    Очень необычная и интересная экскурсия, полная тайн и мистических впечатлений.
    Холод не помеха. Татьяна - отличный организатор и водитель, интересный рассказчик
    и просто очень дружелюбный человек с юмором.
    Все было на одном дыхании, ещё и вечерним городом полюбовались.
    Так что вечернее приключение удалось! Спасибо Татьяне.
    Рекомендуем однозначно.

  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Пермь Мистическая
    Экскурсия получилась отличная! 👍Замечательная атмосмосфера, Татьяна сумела погрузить нас в мир мистики 👻 и тайн города☠️. Экскурсия прошла на одном дыхании! 👏 Спасибо огромное Татьяне и всему потустороннему миру 😉
  • Л
    Людмила
    11 июня 2024
    Мистическая Пермь. 18+
    Взяли экскурсию в день приезда в Пермь, ничего не видя и не зная о городе, корме общей информации,впечатления Самые лучшие,
    экскурсия "оформлена" замечательно: есть возможность и побояться и посмеяться, Татьяна замечательно держит интригу и очень хорошо рассказывает соединяя исторические факты и легенды.

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Мистическая Пермь. 18+
    Татьяна спасибо, все супер!
  • О
    Ольга
    10 февраля 2024
    Мистическая Пермь. 18+
    Татьяна забрала нас из гостиницы на хорошем комфортабельном авто. Было весело! Анимация умиляет! Выбрали не то время для этой экскурсии,
    летний светлый и жаркий день, было очень много людей вокруг, это очень отвлекало, анимация теряла свою актуальность. Татьяна старалась как могла, рассказала нам много интересного, помогла нам сделать красивые фото. Рекомендую, но не в летнее время.

  • Д
    Дмитрий
    3 января 2024
    Мистическая Пермь. 18+
    Огромная благодарность Татьяне.
    Все прошло "на одном дыхании", захватывает с первой минуты.
    Из всех наших экскурсий это самая интересная!
    Интересная подача, проработанная подборка материала, не перегруженно фактами, которые никогда не запомнишь. В общем, всем рекомендую, не пожалеете!
  • О
    Ольга
    22 ноября 2023
    Мистическая Пермь. 18+
    Экскурсия захватывает с первых минут. Завораживает. Было просто здорово. И главное запоминающейся. 👍
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2023
    Мистическая Пермь. 18+
    Очень доброжелательная девушка, наш гид, Наталия раскрыла для нас этот замечательный город. Прекрасные купеческие домики с интересными историями, современная архитектура,
    и конечно, тема эвакуации в Пермь. Комфортный темп, захватывающий дух истории и профессионализм Наталии позволил нам насладиться первым вечером в Перми.

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2023
    Мистическая Пермь. 18+
    ❤️ Удивительная Пермь! Уютные улицы, утопающие в зелени, прекрасная набережная, старинные дома, не похожие друг на друга, каждый со своей
    загадкой, историей, душой.

    🌿В мир загадочной Перми нас погрузила очаровательный гид Татьяна Шакирова, словно созданная для того, чтобы блистать на губернаторских балах и быть для пылких поэтов олицетворением Красоты, Ума и Шарма. Три часа с ней пролетели как одно мгновение. Знакомство с городом, пермским медведем, эспланадой, солёными ушами, вкусняшками и посикунчиками было интересным, насыщенным и незабываемым, ведь рядом с нами был человек, влюбленный в этот город, знающий его историю и увлекательно рассказывающий о ней, прямолинейный и любознательный.

  • С
    Светлана
    9 января 2023
    Мистическая Пермь. 18+
    Экскурсия великолепная. Гид -просто находка. Спасибо большое.
  • С
    Светлана
    6 января 2023
    Мистическая Пермь. 18+
    Было интересно и необычно) Татьяна - очень позитивная, призраки - милые!
  • О
    Оксана
    20 июня 2022
    Мистическая Пермь. 18+
    Татьяна потрясающий рассказчик и отличный водитель! Гид на 5+. Мы были не вполне в "мистическое" время, но все сложилось: атмосфера
    и настрой. Даже приведения пощли нам на встречу. В полном восторге. Были в таких местах, о которых не знают и некоторые местные. Полный восторг. Обязательно рекомендуем друзьям.

  • Д
    Дарья
    8 мая 2022
    Мистическая Пермь. 18+
    Устраивали экскурсию для друзей из другого города, но даже сами узнали много интересных фактов. Татьяна мастер своего дела. Очень увлекательно рассказывала про достопримечательности и вовлекала нас в экскурсию. Отвечала на все наши вопросы. Всем советую
  • S
    Shelkovn
    15 ноября 2021
    Пермь Мистическая
    Необычная экскурсия с интересными рассказами и душевной атмосферой
  • И
    Ирина
    8 августа 2021
    Мистическая Пермь. 18+
    Я просто в восторге!!! Настолько живо и артистично все было преподнесено. В какой то момент я даже почувствовала себя не
    просто гостем этой экскурсии но и участником того шоу что разворачивалось на наших глазах! Огромное спасибо Танюше!!! Побольше бы таких увлечённых людей в этой сфере!! 5 с огромным плюсом! Хочу теперь побывать на экскурсиях Татьяны в других направлениях

  • Т
    Татьяна
    11 апреля 2021
    Мистическая Пермь. 18+
    Татьяна провела для нас Обзорную экскурсию по Перми, на своём личном автомобиле.
    Мы из СПб, 2 мамы с дочками 7 лет.
    Это
    была одна из лучших наших экскурсий!!!
    Комфортно было ВСЁ!!! Даже дождик нам не помешал.
    Получили новые знания, впечатления и отличное настроение на весь день!
    А после пообедали в ресторанчике, который нам порекомендовала Татьяна. Кстати, столик тоже она для нас забронировала)
    Кажется Татьяна сможет подобрать ключик к любому путешественнику)))

  • Л
    Людмила
    21 января 2021
    Мистическая Пермь. 18+
    Экскурсия интересная, увлекательная,, живая.

