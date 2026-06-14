Перми всего 300 лет, но история Прикамья куда древнее.
Вместе мы пройдём длинный путь — от того, что было 300 млн лет назад, до рождения города и современности.
Я расскажу о необычном прошлом этой земли — вы услышите то, что сложно представить, но можно почувствовать и почти потрогать.
Вместе мы пройдём длинный путь — от того, что было 300 млн лет назад, до рождения города и современности.
Я расскажу о необычном прошлом этой земли — вы услышите то, что сложно представить, но можно почувствовать и почти потрогать.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- арт-объект «Кама-река» — буквально потрогаем пермский геологический период, которому 300 млн лет
- скульптуру «Легенда о пермском медведе». Вы потрёте нос медведя на удачу и загадаете желание
- композицию «Пермяк — солёные уши». Поговорим о соли, которая когда-то обогатила Пермскую землю и повлияла на историю страны
- арт-объект «Поси(е)кунчик» — символ коми-пермяцкой кухни
И узнаете:
- почему пермский геологический период называется пермским и что происходило на Земле 300 млн лет назад
- как живут коми и манси и какие мифы спрятаны в пермском зверином стиле
- каким был путь первых русских на Урал и какие богатства притягивали в край разные народы
- почему добыча соли стала основой местного благополучия
- что посмотреть в современной Перми
Организационные детали
Мы пройдём ~500 м.
в субботу в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|670 ₽
|Дети до 12 лет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1234 туристов
Провожу комфортные и познавательные экскурсии по Перми и Пермскому краю для любознательных гостей. Окончила Пермский университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Люблю кататься на горных лыжах, увлекаюсь краеведением и историей, поэтому с радостью поделюсь своими открытиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Остался очень доволен экскурсией и самим гидом. За полтора часа прогулки (без спешки, толп) гид расскажет историю края от 3000 и более лет до нашей эры и по сегодняшний день, и про геологию, и про историю, и про этносы, народы, и экономику. Маршрут короткий, мест как таковых мало покажут. Но гид будет очень интересно рассказывать и показывать иллюстрации.
Дина
Ответ организатора:
Роман, благодарю за отзыв! Вы точно отметили основные моменты экскурсии, и это поможет другим туристам при выборе экскурсии!
Желаю Вам новых открытий и путешествий!
Желаю Вам новых открытий и путешествий!
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Большое спасибо Дине, очень приятная, грамотная и вежливая экскурсовод 🥰 Гуляли почти 1,5 часа, очень понравилось ❤️
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