Р Роман

Остался очень доволен экскурсией и самим гидом. За полтора часа прогулки (без спешки, толп) гид расскажет историю края от 3000 и более лет до нашей эры и по сегодняшний день, и про геологию, и про историю, и про этносы, народы, и экономику. Маршрут короткий, мест как таковых мало покажут. Но гид будет очень интересно рассказывать и показывать иллюстрации.

Дина Ответ организатора: Роман, благодарю за отзыв! Вы точно отметили основные моменты экскурсии, и это поможет другим туристам при выборе экскурсии!

Желаю Вам новых открытий и путешествий!