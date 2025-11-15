Пермь — не только крупный промышленный и научный центр, но и город с богатой историей и культурным наследием. Я покажу вам парки и скверы, купеческие дома и современные арт-объекты.
Вы увидите город с лучших обзорных площадок, полюбуетесь красавицей Камой и узнаете о прошлом и настоящем этой земли.
Вы увидите город с лучших обзорных площадок, полюбуетесь красавицей Камой и узнаете о прошлом и настоящем этой земли.
Описание экскурсии
Мы посетим знаковые места Перми:
- площадь, где в 1824 году император Александр I принимал парад войск Пермского гарнизона.
- гостиницу «Королевские номера», в которой в 1918 году в пермской ссылке жил Михаил Романов.
- Мотовилиху — старейший район Перми, который был другим городом.
- Райский сад и Театральный сквер — отличные места для прогулок.
Вы узнаете:
- как зарождалась и развивалась Пермь.
- где были Сенная и Красная площади.
- как появились Сталинский проспект и Рабочий посёлок.
- где сохранились яркие образцы градостроительных решений сталинского периода.
Организационные детали
- Едем на Haval H3. Делаем остановки и гуляем в ключевых точках.
- Маршрут гибкий — по согласованию можем скорректировать его.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 291 туриста
Я аттестованный экскурсовод. Родился и живу в Перми. Готов стать вашим гидом по одному из красивейших городов Урала. С радостью покажу вам мою Пермь, расскажу об истории города и о людях, которые прославили его.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
15 ноя 2025
Выражаю огромную благодарность Вадиму. Очень содержательная экскурсия для первого знакомства с городом. До и во время эксккрсии было очень приятно взаимодействовать. Рекомендую гида) Вадим, ещё раз "СПАСИБО")!
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
23 ноя в 15:00
24 ноя в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6300 ₽ за всё до 4 чел.