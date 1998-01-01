Улица Сибирская, изначально Сибирский тракт, стала центральной артерией города во второй половине XIX века.

Как центральная улица любого приличного губернского города, Сибирская застраивались лучшими зданиями. До сих пор на ней стоят самая красивая гостиница, большая школа, губернаторский дом и даже ротонда к приезду императора Александра I.

Я приглашаю вас познакомиться с историей 📖 этой улицы, с дальнейшей судьбой зданий и маленькими историями больших домов.

Интересные факты о Сибирской улице

История 📖 улицы Сибирской началась еще до появления губернского города. В середине XVIII в. через поселок Егошихинского медеплавильного завода был проложен тракт, по которому проходила дорога из Москвы в Сибирь – Сибирский тракт. Главное предназначение тракта – перевозка товаров из Европы в Сибирь и из Сибири в Европу. Улица, соединяющая берег реки Камы и Сибирский тракт, стала называться Сибирской.

Большая часть пермяков помнят улицу Сибирскую как улицу Карла Маркса (она переименовывалась несколько раз). Историческое название улице было возвращено в 1998 году.

Сибирская улица соединяет два района — Свердловский и Ленинский.

Мы пройдем мимо исторического дома купцов Любимовых-Рязанцевых, где в свое время также располагалась редакция газеты «Звезда», в которой начинал свое дело знаменитый писатель Аркадий Голиков (Гайдар).

Увидим и здание Благородного собрания на Сибирской улице – заведение, которое пользовалось популярностью у членов высшего общества. Здесь проводились приемы, рауты, балы. Здесь же впервые в городе был показан фильм 🎥 со звуком.

В нынешнем Театре кукол находился пересыльный замок! Почти 90 лет в нем содержались заключенные. При тюрьме также находилась церковь ⛪. С тех пор местность кардинальным образом изменилась.

В ходе нашей экскурсии 🧭 вы узнаете еще массу интересных и удивительных фактов об улице, присоединяйтесь!