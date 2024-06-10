Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала

Душевная поездка в уютные городки у Камского водохранилища
В поездке из Перми за один день мы посмотрим сразу два исторических поселения, некогда «столицы» заводских империй Строгановых и Лазаревых. Поговорим о дворянских родах, оставивших значительный след в истории Российской империи. Вы узнаете о работе заводов, быте рабочих и членов их семей.

И увидите постройки, неожиданно «по-столичному» смотрящиеся сейчас в тихих уголках Ильинского и Чермоза.
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Интересные места на маршруте

  • Здание правления Пермскими имениями Строгановых постройки начала 19 века – ныне Ильинский краеведческий музей.
  • Дом управляющего имениями Строгановых с английским садом при нём – ныне музей леса.
  • Дом общественного собрания (первая половина XIX века) – ныне музей любительского театра.
  • Дом лесоводов Теплоуховых и сад-сказку при доме.
  • Здание Главного правления Пермским имением Лазаревых – ныне Чермозский краеведческий музей.
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с часами-курантами и лунным календарём.
  • Чермозская ротонда.

И некоторые из историй, которыми я поделюсь

  • Куранты и лунный календарь на здании церкви в Чермозе уникальны не только тем, что на церквях такие приборы практически не встречаются, но и тем. что они исправно показывают точное время, день, месяц и фазы Луны.
  • В Ильинский любительский театр в первой половине 19 века приезжали зрители из самой Перми (за 90 километров!).
  • В лесопарке Кузьминки на окраине Ильинского, который был заложен в 1848 году, ботаники нашли более 300 видов только сосудистых растений.
  • Чермоз входит в число 15 самых маленьких городов России и является самым маленьким городом Урала.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Moskvich 3 и услуги гида.
  • Не включены билеты в музеи Ильинского и Чермоза (стоимость 1 билета на взрослого участника в каждый музей — от 50 до 100 рублей).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЗимниеЛетниеВыездныеНа весь день

Похожие экскурсии из Перми

Вокруг Театрального сквера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Экскурсия в Перми: Вокруг Театрального сквера
Прогулка вокруг Театрального сквера в Перми подарит вам уникальную возможность узнать о жизни известных людей и увидеть старинные здания
Начало: На углу улиц Ленина и Сибирская
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Пермь: лицом к лицу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 4 чел.
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
11 июня в 08:30
13 июня в 08:00
12 670 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Перми
ХорошоТам