В поездке из Перми за один день мы посмотрим сразу два исторических поселения, некогда «столицы» заводских империй Строгановых и Лазаревых. Поговорим о дворянских родах, оставивших значительный след в истории Российской империи. Вы узнаете о работе заводов, быте рабочих и членов их семей.
И увидите постройки, неожиданно «по-столичному» смотрящиеся сейчас в тихих уголках Ильинского и Чермоза.
И увидите постройки, неожиданно «по-столичному» смотрящиеся сейчас в тихих уголках Ильинского и Чермоза.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Интересные места на маршруте
- Здание правления Пермскими имениями Строгановых постройки начала 19 века – ныне Ильинский краеведческий музей.
- Дом управляющего имениями Строгановых с английским садом при нём – ныне музей леса.
- Дом общественного собрания (первая половина XIX века) – ныне музей любительского театра.
- Дом лесоводов Теплоуховых и сад-сказку при доме.
- Здание Главного правления Пермским имением Лазаревых – ныне Чермозский краеведческий музей.
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с часами-курантами и лунным календарём.
- Чермозская ротонда.
И некоторые из историй, которыми я поделюсь
- Куранты и лунный календарь на здании церкви в Чермозе уникальны не только тем, что на церквях такие приборы практически не встречаются, но и тем. что они исправно показывают точное время, день, месяц и фазы Луны.
- В Ильинский любительский театр в первой половине 19 века приезжали зрители из самой Перми (за 90 километров!).
- В лесопарке Кузьминки на окраине Ильинского, который был заложен в 1848 году, ботаники нашли более 300 видов только сосудистых растений.
- Чермоз входит в число 15 самых маленьких городов России и является самым маленьким городом Урала.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Moskvich 3 и услуги гида.
- Не включены билеты в музеи Ильинского и Чермоза (стоимость 1 билета на взрослого участника в каждый музей — от 50 до 100 рублей).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперек, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили вЗадать вопрос
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