Чердынь сравнивают с Римом и Москвой: город на семи холмах, с которого всё начиналось. Это первый русский город на Урале, духовные ворота Прикамья.
Он сохранил особую атмосферу: резные наличники, легенды и предания, звон колоколов, пружинистые мхи и стремительные воды Колвы. Вы увидите места съёмок фильма «Сердце Пармы» и прикоснётесь к уральской истории.
Описание экскурсии
- Мы посетим выставочный зал краеведческого музея — старейшего музея Пермского края, Музей истории веры или «Новое пространство». Вы узнаете о присоединении пермских земель к Московскому государству и увидите археологические находки: скифский котёл 6 века до н. э., египетскую статуэтку, иранские блюда эпохи Сасанидов 7–10 веков
- Погуляем по Чердыни. Увидим Троицкий холм, воссозданную церковь из села Бигичи, часовню 85 убиенных воинов, Богословский монастырь, сувенирную лавку в часовне и магазин «Хлебушко», Вятский холм с с хороводом берёз и лиственниц
- Познакомимся с уральскими легендами и природой — от венков из луговых трав до деревянных богов и вида на Полюд
- По желанию и за доплату можем посетить посёлки Ныроб и Покча, расположенные в Чердынском районе
В атмосфере города смешалось всё: православие и язычество, природа и современность, история и мифы, археология и научный взгляд. Мы будем мечтать, «черпать воздух ложкой» и любоваться северной природой.
Примерный тайминг
7:30 — выезд из Перми
9:30 — техническая остановка (Добрянка или Кунья, далее кафе «Руслан»)
12:00 — посещение музеев
14:00 — обзорная экскурсия по Чердыни
15:30 — обед в кафе «Чародейка»
16:30 — выезд в Пермь (с остановкой на заправке)
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер в обе стороны на комфортабельном Volkswagen Tiguan, путевая информация и экскурсия на месте
- Дополнительные расходы: билеты в музеи, питание и сувениры, поездка в Ныроб (3500 ₽) и Покчу (1500 ₽)
- Рекомендую запланировать поездку на 2 дня с ночёвкой в Чердыни (этот вариант обсудим в переписке)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 589 туристов
Привет всем! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Работа гида для меня — не просто работа, это стиль жизни и самое большое увлечение. Я не перестаю раскрывать Пермь с новых сторон и удивляться местным традициями, историям и мифам. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
