Чердынь сравнивают с Римом и Москвой: город на семи холмах, с которого всё начиналось. Это первый русский город на Урале, духовные ворота Прикамья. Он сохранил особую атмосферу: резные наличники, легенды и предания, звон колоколов, пружинистые мхи и стремительные воды Колвы. Вы увидите места съёмок фильма «Сердце Пармы» и прикоснётесь к уральской истории.

Мы посетим выставочный зал краеведческого музея — старейшего музея Пермского края, Музей истории веры или «Новое пространство». Вы узнаете о присоединении пермских земель к Московскому государству и увидите археологические находки: скифский котёл 6 века до н. э., египетскую статуэтку, иранские блюда эпохи Сасанидов 7–10 веков

. Увидим Троицкий холм, воссозданную церковь из села Бигичи, часовню 85 убиенных воинов, Богословский монастырь, сувенирную лавку в часовне и магазин «Хлебушко», Вятский холм с с хороводом берёз и лиственниц Познакомимся с уральскими легендами и природой — от венков из луговых трав до деревянных богов и вида на Полюд

— от венков из луговых трав до деревянных богов и вида на Полюд По желанию и за доплату можем посетить посёлки Ныроб и Покча, расположенные в Чердынском районе

В атмосфере города смешалось всё: православие и язычество, природа и современность, история и мифы, археология и научный взгляд. Мы будем мечтать, «черпать воздух ложкой» и любоваться северной природой.

7:30 — выезд из Перми

9:30 — техническая остановка (Добрянка или Кунья, далее кафе «Руслан»)

12:00 — посещение музеев

14:00 — обзорная экскурсия по Чердыни

15:30 — обед в кафе «Чародейка»

16:30 — выезд в Пермь (с остановкой на заправке)

