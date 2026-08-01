Мои заказы

Из Перми - в Хохловку: полное погружение в историю Прикамья

Выяснить, как жили, верили и добывали соль коми-пермяки
Представьте: вы гуляете по живописному берегу Камы, где среди сосен и холмов стоят подлинные памятники деревянного зодчества — дома и храмы, мельница и солеварня, в которых жили, молились и работали наши предки.

Пейзажи Хохловки кажутся сошедшими с полотен художников, а каждое здание дышит историей, в которую мы и погрузимся.
Из Перми - в Хохловку: полное погружение в историю Прикамья
Из Перми - в Хохловку: полное погружение в историю Прикамья
Из Перми - в Хохловку: полное погружение в историю Прикамья

Описание экскурсии

Крестьянские усадьбы

Вы увидите подлинную обстановку — от ткацкого станка до бабьего кута. Сравните богатые и бедные избы, узнаете, как жили семьи 200 лет назад, и попробуете отгадать назначение предметов быта.

Деревянные храмы

Обсудим, как на землях коми-пермяков встретились две веры — язычество и православие. И как появилась уникальная деревянная скульптура — «пермские боги». Вы увидите церкви и колокольню, которым больше 300 лет, и узнаете, почему сюда веками шли люди — не только молиться, но и просить защиты.

Сторожевая башня и пожарное депо

Посмотрим на сохранившийся образец деревянного оборонного зодчества — воссозданную башню Торговищенского острога. В пожарном депо увидим насосы и бочки с водой, которыми тушили деревянные деревни. Вы сделает снимки с высоты: на заднем плане — Камское море, храмы и холмы.

Солеварный комплекс

Проследим весь путь рождения соли — от деревянной трубы-рассолоподъемника до огромных сковород, где выпаривали соль. Рассмотрим ларь, перевезённый без разборки: брусья буквально сцементированы пропитавшей их солью. И выясним, откуда пошло выражение «Пермяк — солёные уши».

Ветряная мельница и гумно с овином

Посетим редкую для Урала шатровую мельницу, которая молола муку до 1966 года. Поговорим о том, как крестьяне разворачивали её крышу за верёвку. Увидим амбар, где сушили, молотили и веяли зерно задолго до появления комбайнов.

Вид на Камское море

Остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться видами. Деревянные храмы и избы Хохловки вписываются в пейзаж так гармонично, будто их создала сама природа.

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из Перми
10:00-13:00 — экскурсия по Хохловке
13:00-13:30 — свободное время (перекус в кафе, покупка сувениров)
14:30 — ориентировочное возвращение в Пермь

Организационные детали

  • Едем на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023, седане бизнес-класса или минивэне
  • В стоимость включены трансфер и билеты в музей. Дополнительно оплачиваются еда и напитки
  • Можем организовать экскурсию для большего числа людей. За каждого дополнительного участника + 3 000 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 172 туристов
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы под
читать дальшеуменьшить

клиента. Минуя заученные и бесконечно повторяющиеся маршруты, я прикладываю историю к территории — и мы получаем живую и запоминающуюся картинку: вдохновляющую, заряжающую и искреннюю! В наших путешествиях вас ждёт множество легенд, секретных мест и историй. Готовы ли вы увидеть Пермский край по-новому?

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии на «Из Перми - в Хохловку: полное погружение в историю Прикамья»

Обзорно-гастрономическая прогулка по Перми
Пешая
1.5 часа
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорно-гастрономическая прогулка по Перми
Пермь удивит своими гастрономическими изысками и историческими местами. Прогулка с гидом подарит незабываемые впечатления и вкусные открытия
Начало: У отеля «Прикамье»
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 9263 ₽9750 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
8 авг в 14:00
13 авг в 13:00
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
На машине
4 часа
-
45%
6 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Путешествие из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
Путешествие в музей «Хохловка» станет незабываемым благодаря индивидуальному трансферу. Ощутите гармонию природы и истории на берегу Камы
Начало: Пермяк-Соленые уши
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 7178 ₽13 050 ₽ за всё до 3 чел.
Из Перми - в Усолье и Соликамск
На машине
11 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Перми - в Усолье и Соликамск
Открыть для себя строгановские вотчины, где когда-то бурно развивалась добыча соли
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми
от 25 000 ₽ за экскурсию