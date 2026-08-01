Представьте: вы гуляете по живописному берегу Камы, где среди сосен и холмов стоят подлинные памятники деревянного зодчества — дома и храмы, мельница и солеварня, в которых жили, молились и работали наши предки. Пейзажи Хохловки кажутся сошедшими с полотен художников, а каждое здание дышит историей, в которую мы и погрузимся.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Крестьянские усадьбы

Вы увидите подлинную обстановку — от ткацкого станка до бабьего кута. Сравните богатые и бедные избы, узнаете, как жили семьи 200 лет назад, и попробуете отгадать назначение предметов быта.

Деревянные храмы

Обсудим, как на землях коми-пермяков встретились две веры — язычество и православие. И как появилась уникальная деревянная скульптура — «пермские боги». Вы увидите церкви и колокольню, которым больше 300 лет, и узнаете, почему сюда веками шли люди — не только молиться, но и просить защиты.

Сторожевая башня и пожарное депо

Посмотрим на сохранившийся образец деревянного оборонного зодчества — воссозданную башню Торговищенского острога. В пожарном депо увидим насосы и бочки с водой, которыми тушили деревянные деревни. Вы сделает снимки с высоты: на заднем плане — Камское море, храмы и холмы.

Солеварный комплекс

Проследим весь путь рождения соли — от деревянной трубы-рассолоподъемника до огромных сковород, где выпаривали соль. Рассмотрим ларь, перевезённый без разборки: брусья буквально сцементированы пропитавшей их солью. И выясним, откуда пошло выражение «Пермяк — солёные уши».

Ветряная мельница и гумно с овином

Посетим редкую для Урала шатровую мельницу, которая молола муку до 1966 года. Поговорим о том, как крестьяне разворачивали её крышу за верёвку. Увидим амбар, где сушили, молотили и веяли зерно задолго до появления комбайнов.

Вид на Камское море

Остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться видами. Деревянные храмы и избы Хохловки вписываются в пейзаж так гармонично, будто их создала сама природа.

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из Перми

10:00-13:00 — экскурсия по Хохловке

13:00-13:30 — свободное время (перекус в кафе, покупка сувениров)

14:30 — ориентировочное возвращение в Пермь

Организационные детали