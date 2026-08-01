Пейзажи Хохловки кажутся сошедшими с полотен художников, а каждое здание дышит историей, в которую мы и погрузимся.
Описание экскурсии
Крестьянские усадьбы
Вы увидите подлинную обстановку — от ткацкого станка до бабьего кута. Сравните богатые и бедные избы, узнаете, как жили семьи 200 лет назад, и попробуете отгадать назначение предметов быта.
Деревянные храмы
Обсудим, как на землях коми-пермяков встретились две веры — язычество и православие. И как появилась уникальная деревянная скульптура — «пермские боги». Вы увидите церкви и колокольню, которым больше 300 лет, и узнаете, почему сюда веками шли люди — не только молиться, но и просить защиты.
Сторожевая башня и пожарное депо
Посмотрим на сохранившийся образец деревянного оборонного зодчества — воссозданную башню Торговищенского острога. В пожарном депо увидим насосы и бочки с водой, которыми тушили деревянные деревни. Вы сделает снимки с высоты: на заднем плане — Камское море, храмы и холмы.
Солеварный комплекс
Проследим весь путь рождения соли — от деревянной трубы-рассолоподъемника до огромных сковород, где выпаривали соль. Рассмотрим ларь, перевезённый без разборки: брусья буквально сцементированы пропитавшей их солью. И выясним, откуда пошло выражение «Пермяк — солёные уши».
Ветряная мельница и гумно с овином
Посетим редкую для Урала шатровую мельницу, которая молола муку до 1966 года. Поговорим о том, как крестьяне разворачивали её крышу за верёвку. Увидим амбар, где сушили, молотили и веяли зерно задолго до появления комбайнов.
Вид на Камское море
Остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться видами. Деревянные храмы и избы Хохловки вписываются в пейзаж так гармонично, будто их создала сама природа.
Примерный тайминг:
9:00 — выезд из Перми
10:00-13:00 — экскурсия по Хохловке
13:00-13:30 — свободное время (перекус в кафе, покупка сувениров)
14:30 — ориентировочное возвращение в Пермь
Организационные детали
- Едем на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023, седане бизнес-класса или минивэне
- В стоимость включены трансфер и билеты в музей. Дополнительно оплачиваются еда и напитки
- Можем организовать экскурсию для большего числа людей. За каждого дополнительного участника + 3 000 ₽
- С вами будет гид из нашей команды