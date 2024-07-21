Кунгурская пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Пермского края. И её действительно стоит посетить! Вы прикоснётесь к подземным богатствам, увидите многолетние льды и масштабные гроты, побродите по лабиринтам. А в пути я расскажу вам об уникальной горнозаводской цивилизации: как она возникла и что собой представляла.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Перми

Евгений Ваш гид в Перми

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Чудо Урала

Вы пройдёте полтора километра подземных лабиринтов по петляющим тропинкам, увидите 19 ледяных гротов. Полюбуетесь причудливыми сталактитами и сталагмитами, подземными прозрачными озёрами и шахтами. Познакомитесь с историей образования пещеры и её обитателями.

А ещё

Заглянем в Деревню Ермака — в музее крестьянского быта под открытым небом вы оцените деревянные постройки и резные фигуры. И узнаете о русских традициях, быте, укладе жизни и ремёслах 16 века

Немного прогуляемся по уютному центру Кунгура. Вы увидите старинную купеческую застройку, Тихвинский храм, памятник Никитке-летуну, загадаете желание у «Пупа земли»

Примерный тайминг

10:00. Старт из Перми

12:00–14:00. Осмотр Деревни Ермака, посещение Кунгурской пещеры и обед

14:00–14:30. Внешний осмотр центральной части Кунгура

16:00. Возвращение в Пермь

Организационные детали

Обратите внимание: это поездка без экскурсионного сопровождения. По Деревне Ермака вы гуляете самостоятельно, экскурсию по Кунгурской пещере проводит местный сотрудник

Поездка проходит на Lifan X60

Дополнительные расходы