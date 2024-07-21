Кунгурская пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Пермского края.
И её действительно стоит посетить! Вы прикоснётесь к подземным богатствам, увидите многолетние льды и масштабные гроты, побродите по лабиринтам.
А в пути я расскажу вам об уникальной горнозаводской цивилизации: как она возникла и что собой представляла.
И её действительно стоит посетить! Вы прикоснётесь к подземным богатствам, увидите многолетние льды и масштабные гроты, побродите по лабиринтам.
А в пути я расскажу вам об уникальной горнозаводской цивилизации: как она возникла и что собой представляла.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Чудо Урала
Вы пройдёте полтора километра подземных лабиринтов по петляющим тропинкам, увидите 19 ледяных гротов. Полюбуетесь причудливыми сталактитами и сталагмитами, подземными прозрачными озёрами и шахтами. Познакомитесь с историей образования пещеры и её обитателями.
А ещё
- Заглянем в Деревню Ермака — в музее крестьянского быта под открытым небом вы оцените деревянные постройки и резные фигуры. И узнаете о русских традициях, быте, укладе жизни и ремёслах 16 века
- Немного прогуляемся по уютному центру Кунгура. Вы увидите старинную купеческую застройку, Тихвинский храм, памятник Никитке-летуну, загадаете желание у «Пупа земли»
Примерный тайминг
10:00. Старт из Перми
12:00–14:00. Осмотр Деревни Ермака, посещение Кунгурской пещеры и обед
14:00–14:30. Внешний осмотр центральной части Кунгура
16:00. Возвращение в Пермь
Организационные детали
- Обратите внимание: это поездка без экскурсионного сопровождения. По Деревне Ермака вы гуляете самостоятельно, экскурсию по Кунгурской пещере проводит местный сотрудник
- Поездка проходит на Lifan X60
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Кунгурскую пещеру — 1100–1500 руб. /взрослые и 800–1000 руб. /дети 5–14 лет. Стоимость зависит от выбранного маршрута и дня недели, есть льготы
- Вход в деревню Ермака бесплатный, но на территории есть музеи, посещение которых (по желанию) оплачивается дополнительно — 100–200 руб. /чел.
- Обед — по меню
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Перми
Здравствуйте! Я родился в Перми — и много лет работаю в туризме, провожу экскурсии. Достопримечательности Пермского края действительно стоят вашего внимания — и я с радостью отвезу вас в самые красивые места и покажу их вам.Задать вопрос
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