Экскурсии от вашего отеля в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Перми, цены от 11 720 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Перми - в Кунгурскую пещеру
На машине
12 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Перми - в Кунгурскую пещеру: подземные лабиринты и древние льды
Откройте тайны Урала в индивидуальной экскурсии по Кунгурской пещере и Деревне Ермака. Загляните в прошлое и насладитесь красотой природы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
от 11 720 за всё до 4 чел.
Ветлан и Полюд за один день на снегоходах
На машине
На снегоходах
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ветлан и Полюд за один день на снегоходах
Забыть о заботах и полюбоваться видами с двух вершин Пермского края
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места в Пе...
21 дек в 06:00
22 дек в 06:00
42 000 за всё до 3 чел.
Поездка в Кунгур и Ледяную пещеру
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Кунгур и Ледяную пещеру
Начало: Место проживания туристов в черте города Пермь
20 дек в 08:30
23 дек в 08:30
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    18 ноября 2024
    Из Перми - в Кунгурскую пещеру
    Очень рады, что эта экскурсия состоялась. Было интересно, познавательно. Узнали много нового. Спасибо за организацию и проведение этого мероприятия. Интересно и взрослым и детям.
    Очень рады, что эта экскурсия состоялась. Было интересно, познавательно. Узнали много нового. Спасибо за организацию иОчень рады, что эта экскурсия состоялась. Было интересно, познавательно. Узнали много нового. Спасибо за организацию иОчень рады, что эта экскурсия состоялась. Было интересно, познавательно. Узнали много нового. Спасибо за организацию иОчень рады, что эта экскурсия состоялась. Было интересно, познавательно. Узнали много нового. Спасибо за организацию иОчень рады, что эта экскурсия состоялась. Было интересно, познавательно. Узнали много нового. Спасибо за организацию и
  • О
    Ольга
    13 сентября 2024
    Из Перми - в Кунгурскую пещеру
    В целом впечатление более чем положительное. Евгений приехал даже раньше, чем договаривались, чем несказанно нас удивил. По дороге и туда обратно давал
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    "попутную" информацию, показал познавательный фильм. Подсказал, где поесть, очень хороший водитель. По вопросу о том, кому подойдет экскурсия. В смысле поездки - для любой категории, пожалуй старше 14 лет, для более младшего возраста путевая информация будет восприниматься плоховато, слишком академично. Что касается самой Кунгурской пещеры, то совершенно точно не подойдет маленьким детям. В группе, в которой мы ходили в пещеру были дети от 2 до 10 лет. Родителям маленького ребенка было чудовищно тяжело, просто нести на руках тельце килограмм так в 12-15 не самое веселое занятие. Дети постарше очень утомились. Не потому, что сложно: маршрут легкий, но если первая часть была развлекательной со световыми эффектами, то во второй части долгое хождение по коридорам, рассказ экскурсовода, достаточно сложны для маленьких детей,"одинаковые" залы… Дети начали поднывать и проситься наружу. Нет, я не говорю, что детям туда не надо, надо! Только дорогие родители, объективно оцените интерес своего ребенка. Что касается людей старшего возраста, то, наверное, людям с тяжелой инвалидностью, т. е на колямках и костылях, наверное не стоит.

  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Из Перми - в Кунгурскую пещеру
    Все замечательно, четко, пунктуально, очень интересно и позитивно!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «От вашего отеля»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Каменный Город
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
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  9. Гора Ветлан
  10. Камская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Перми в декабре 2024
Сейчас в Перми в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 11 720 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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