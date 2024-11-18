6 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Перми - в Кунгурскую пещеру: подземные лабиринты и древние льды
Откройте тайны Урала в индивидуальной экскурсии по Кунгурской пещере и Деревне Ермака. Загляните в прошлое и насладитесь красотой природы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
от 11 720₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ветлан и Полюд за один день на снегоходах
Забыть о заботах и полюбоваться видами с двух вершин Пермского края
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места в Пе...
21 дек в 06:00
22 дек в 06:00
42 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Кунгур и Ледяную пещеру
Начало: Место проживания туристов в черте города Пермь
20 дек в 08:30
23 дек в 08:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр18 ноября 2024Очень рады, что эта экскурсия состоялась. Было интересно, познавательно. Узнали много нового. Спасибо за организацию и проведение этого мероприятия. Интересно и взрослым и детям.
- ООльга13 сентября 2024В целом впечатление более чем положительное. Евгений приехал даже раньше, чем договаривались, чем несказанно нас удивил. По дороге и туда обратно давал
- ООльга10 сентября 2024Все замечательно, четко, пунктуально, очень интересно и позитивно!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «От вашего отеля»
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