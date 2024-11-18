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"попутную" информацию, показал познавательный фильм. Подсказал, где поесть, очень хороший водитель. По вопросу о том, кому подойдет экскурсия. В смысле поездки - для любой категории, пожалуй старше 14 лет, для более младшего возраста путевая информация будет восприниматься плоховато, слишком академично. Что касается самой Кунгурской пещеры, то совершенно точно не подойдет маленьким детям. В группе, в которой мы ходили в пещеру были дети от 2 до 10 лет. Родителям маленького ребенка было чудовищно тяжело, просто нести на руках тельце килограмм так в 12-15 не самое веселое занятие. Дети постарше очень утомились. Не потому, что сложно: маршрут легкий, но если первая часть была развлекательной со световыми эффектами, то во второй части долгое хождение по коридорам, рассказ экскурсовода, достаточно сложны для маленьких детей,"одинаковые" залы… Дети начали поднывать и проситься наружу. Нет, я не говорю, что детям туда не надо, надо! Только дорогие родители, объективно оцените интерес своего ребенка. Что касается людей старшего возраста, то, наверное, людям с тяжелой инвалидностью, т. е на колямках и костылях, наверное не стоит.