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М Мария Каменные богатыри подарили потрясающие впечатления! Тут гармонично все: и дорога на лодке к месту восхождения, и само восхождение, и награда за проделанный путь - вид сверху на красоту природы. Татьяна - уникальный гид! Весь день ощущаешь себя не просто на экскурсии, а как на прогулке с лучшей подругой. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Что сказать… Это было незабываемое приключение!!! Полюд, Ветлан и красавица Вишера показали себя во всей красе! Большое человеческое спасибо замечательному человеку и отличному гиду Татьяне за истинное счастье - побывать в этом волшебном месте!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алиса Отличная экскурсия и по маршруту, и по организации. Очень приятно, что организаторы могут скорректировать программу в зависимости от погодных условий и настроений участиков. Буду рекомендовать Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктор Обязательная экскурсия для тех, кто оказался в Перми с туристическими целями. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктор Обязательная экскурсия для тех, кто оказался в Перми с туристическими целями. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет