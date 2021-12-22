Полюд и Ветлан – два богатыря красавца, два брата, две скалы, две горы, две легенды…

Полюд

Полюдов камень – одна из самых живописных ландшафтных достопримечательностей Пермского края! С вершины Полюда открывается фантастическая панорама на Уральскую Парму. Здесь чувствуешь себя победителем, владыкой лесов, гор и рек, а до неба, кажется, можно дотянуться рукой.

Высота Полюда 527 метров над уровнем моря – это высшая точка Полюдова кряжа. По легенде Полюд – имя сильного богатыря (или великана), жившего в далеком прошлом на Вишерской земле.

Ветлан

Ветлан же представляет собой практически отвесную систему высоких скалистых утесов, которая расположилась на противоположном берегу реки Вишеры. Камень Ветлан могуч, высок и вытянут Протяженность вдоль реки почти на 2 тысячи метров, высота скал – 100 метров.

С вершины камня Ветлан открывается безумно красивый вид на реку и окрестности. Хочется раскрыть крылья и лететь, как птица. На Ветлане по-настоящему захватывает дух, а после нелегкого подъема чувствуешь себя еще и последним героем.

С вершины Ветлана виден его брат Полюд на противоположном берегу. А вот с Полюда не всегда можно увидеть Ветлан. Только если повезет с погодой, и разойдутся тучи.

Что еще вы увидите и узнаете

С этими местами связана красивая легенда о богатырях Полюде, Ветлане и красавице Вишере. О ней мы вам расскажем на месте!

С горы посреди русла Вишеры у камня Ветлан мы увидим целую цепь рукотворных островков — остатков ряжей. Они представляют собой деревянные срубы с острым концом навстречу течению, заполненные галькой и стоящие на песчаных островках на середине реки. Они создавались в сложнейших условиях репрессированными в 1920-1930-х годах. Эти островки служили для разделения реки на два русла для управления молевым сплавом. Деревья для молевого сплава для нужд Красновишерского бумажного комбината также заготавливались узниками Вишерлага. Одним из них был писатель Варлам Шаламов.

Поход на Ветлан и Полюд – популярнейший в Пермском крае маршрут выходного дня. Здесь красиво в любое время – как зимой, так и летом. Если вы хотите увидеть настоящие Уральские горы и реки, зарядиться энергией природы, перезагрузиться по-настоящему, то вам точно сюда.

Подробнее о программе и маршруте

Ранним утром вы отправитесь на самый север Пермского края, в сторону реки Вишера.

Проезжая города Березники и Соликамск, услышите историю освоения местных земель начиная с XV века и узнаете, какие богатства они скрывают.

Увидите настоящие горы-терриконы из каменной соли и загадаете желание у лесного фонтана.

На подъезде к Вишере мы увидим камень Полюд. Вы услышите связанные с ним легенды, по желанию подниметесь на его вершину и насладитесь видами на уральские леса.

Далее вас ждет сплав вверх по течению Вишеры до камня Говорливый. Посреди русла реки вы увидите целую цепь рукотворных островков и узнаете, как и при каких обстоятельствах они здесь появились.

Далее нас ждет Ветлан. Подъем на него непростой, но он того стоит.

Важные детали

Экскурсия проводится круглый год.

Летний вариант предполагает пеший подъем на три или две горы (Полюд, Ветлан и Говорливый) и сплав по Вишере (1,5 часа). По желанию можно поменять программу: посмотреть на каменных богатырей со стороны или подняться не на все вершины.

Зимний вариант экскурсии включает в себя снегоходное путешествие на одну или две горы – Полюд и Ветлан.

Место встречи обговаривается с гидом при заказе экскурсии.