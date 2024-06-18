Гора Ветлан – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Ветлан» в Перми, цены от 19 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
37 отзывов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
19 350 за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
5 авг в 04:30
6 авг в 04:30
23 900 за всё до 3 чел.
Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан + село Говорливое
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан + село Говорливое
Проплыть по красавице реке, устроить перекличку с Говорливым Камнем и подняться на Ветлан
25 июня в 06:00
26 июня в 06:00
35 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    18 июня 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика. По организации - все очень чётко, созвонились с Юрой, обсудили заранее все
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    подробности, забрали и привезли в оговоренное время. Водитель аккуратный. Время в разговорах, рассказах и впечатлениях пролетело незаметно. Вместе провели 15 часов и не возникло ни одного напряга. Юра - подготовленный гид, имел с собой дождевики, фотоаппарат, коптер. По итогу дня ещё и фотки классные получили. По насыщенности - супер впечатлительно) Машина, лодка, болотоход, свои ноги - чего только не было в этот день. Погода от солнечной жарищи до грозы. Красивейшие виды пермского края. Виды с реки. Виды с горы. Прогулки по лесу. В общем, день провели замечательно. Желаем Юрию и Co реализации всех планов и мечтаний.

  • Е
    Евгения
    17 апреля 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую
  • Л
    Людмила
    28 января 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    В этом путешествии сошлось всё: погода,настроение,и главное -нашим гидом был Антон! Красота окружавших нас пейзажей завораживала на протяжении всего маршрута! А
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    организована эта длительная экскурсия была превосходно! Машина комфортная и чистая, отличные санки на снегоходной части,Антон предложил тёплые варежки,бахилы и даже очки,чтобы нам было тепло и удобно. А какой вкусный чай мы пили на вершине Ветлана! Антон встретил нас рано утром на вокзале,пока ехали по городу,очень интересно рассказывал о Перми. В Красновишерске прекрасно позавтракали,а потом и поужинали. Антон -прекрасный рассказчик,заботливый гид и очень интересный человек! На маршруте гуляли неспешно,так как время нас "не поджимало",вдоволь насладились красотой Пермской земли. Однозначно рекомендую данную команду! Всё было прекрасно организовано!

  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Огромное спасибо Татьяне за экскурсию. День прошел просто потрясающе, мы посмотрели обалденно красивые места, прокатились на лодке по Вишере, нас
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    накормили вкуснейшей рыбой. Кроме того мы еще и умудрились приобрести грибы и ягоды:) Отдельная благодарность за индивидуальный подход к организации экскурсии, все наши пожелания были учтены.

  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом! Увлекательно! Познавательно! Интересно! С юмором! Настоятельно рекомендую!!!
    Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом!
  • А
    Александра
    10 июля 2023
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Знаю,что никто не будет читать большой массив текста, поэтому скажу сразу-путешествие ПОТРЯСАЮЩЕЕ!!! Это память на всю жизнь. Сами места невероятные,но
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    есть и огромная заслуга в успехе поездки и Татьяны, и Сергея, который нас сопровождал. Это высший пилотаж просто, мы чувствовали себя словно в компании одновременно и друга, и историка-краеведа, и инструктора(не говоря о классном водителе). Масса мелочей, в которых была проявлена забота, участие и гостеприимство, если так можно сказать. Транспорт очень комфортный, что важно при длинном переезде. Вообще 4 часа дороги пролетели легчайше-а это о многом говорит. И все действительно ИНДИВИДУАЛЬНО. Учитываются ваши пожелания, уровень подготовки. Большая-большая благодарность! Было даже детское ощущение, что грустно расставаться в конце дня))Хотим приехать еще и выбрать другие ваши путешествия!

    Знаю,что никто не будет читать большой массив текста, поэтому скажу сразу-путешествие ПОТРЯСАЮЩЕЕ!!! Это память на всюЗнаю,что никто не будет читать большой массив текста, поэтому скажу сразу-путешествие ПОТРЯСАЮЩЕЕ!!! Это память на всю

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Гора Ветлан»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан + село Говорливое
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  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Гора Ветлан
  10. Помяненный камень
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Гора Ветлан" можно забронировать 3 экскурсии от 19 350 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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