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есть и огромная заслуга в успехе поездки и Татьяны, и Сергея, который нас сопровождал. Это высший пилотаж просто, мы чувствовали себя словно в компании одновременно и друга, и историка-краеведа, и инструктора(не говоря о классном водителе). Масса мелочей, в которых была проявлена забота, участие и гостеприимство, если так можно сказать. Транспорт очень комфортный, что важно при длинном переезде. Вообще 4 часа дороги пролетели легчайше-а это о многом говорит. И все действительно ИНДИВИДУАЛЬНО. Учитываются ваши пожелания, уровень подготовки. Большая-большая благодарность! Было даже детское ощущение, что грустно расставаться в конце дня))Хотим приехать еще и выбрать другие ваши путешествия!