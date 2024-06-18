1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Путешествие к скальным гигантам Полюду и Ветлану в Пермском крае
Завораживающее путешествие к вершинам Полюда и Ветлана с легендами Прикамья и сплавом по реке Вишера
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
19 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
5 авг в 04:30
6 авг в 04:30
23 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан + село Говорливое
Проплыть по красавице реке, устроить перекличку с Говорливым Камнем и подняться на Ветлан
25 июня в 06:00
26 июня в 06:00
35 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 июня 2024Очень удачный подход. Тур комбинируется исходя из желаний заказчика. По организации - все очень чётко, созвонились с Юрой, обсудили заранее все
- ЕЕвгения17 апреля 2024С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую
- ЛЛюдмила28 января 2024В этом путешествии сошлось всё: погода,настроение,и главное -нашим гидом был Антон! Красота окружавших нас пейзажей завораживала на протяжении всего маршрута! А
- ССветлана13 сентября 2023Огромное спасибо Татьяне за экскурсию. День прошел просто потрясающе, мы посмотрели обалденно красивые места, прокатились на лодке по Вишере, нас
- ЕЕлена9 сентября 2023Я очень рада, что именно с Татьяной произошло мое знакомство с Уралом! Увлекательно! Познавательно! Интересно! С юмором! Настоятельно рекомендую!!!
- ААлександра10 июля 2023Знаю,что никто не будет читать большой массив текста, поэтому скажу сразу-путешествие ПОТРЯСАЮЩЕЕ!!! Это память на всю жизнь. Сами места невероятные,но
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Гора Ветлан»
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