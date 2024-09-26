Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми
Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
22 900 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Камень Полюд
Начало: По согласованию с туристом
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Помяненный камень
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 сентября 2024Что сказать… Это было незабываемое приключение!!! Полюд, Ветлан и красавица Вишера показали себя во всей красе! Большое человеческое спасибо замечательному человеку и отличному гиду Татьяне за истинное счастье - побывать в этом волшебном месте!!!
- ММария1 августа 2023Каменные богатыри подарили потрясающие впечатления! Тут гармонично все: и дорога на лодке к месту восхождения, и само восхождение, и награда
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Гора Полюдов Камень»
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