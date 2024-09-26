Гора Полюдов Камень – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Полюдов Камень» в Перми, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия: Каменные богатыри Полюд и Ветлан в Перми
Путешествие к двум величественным скалам Пермского края - Полюду и Ветлану. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
22 900 ₽ за экскурсию
Камень Полюд
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Камень Полюд
Начало: По согласованию с туристом
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за человека
Помяненный камень
7 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Помяненный камень
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 сентября 2024
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Что сказать… Это было незабываемое приключение!!! Полюд, Ветлан и красавица Вишера показали себя во всей красе! Большое человеческое спасибо замечательному человеку и отличному гиду Татьяне за истинное счастье - побывать в этом волшебном месте!!!
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Каменные богатыри Полюд и Ветлан
    Каменные богатыри подарили потрясающие впечатления! Тут гармонично все: и дорога на лодке к месту восхождения, и само восхождение, и награда
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    за проделанный путь - вид сверху на красоту природы. Татьяна - уникальный гид! Весь день ощущаешь себя не просто на экскурсии, а как на прогулке с лучшей подругой.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Гора Полюдов Камень»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Перми в апреле 2025
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