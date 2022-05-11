Красота Пермского края. Авторский тур

Необыкновенный тур по историческим местам Пермского края

5
3 отзыва
Необыкновенный тур по историческим местам Пермского края.

Этнопарк реки Чусовой и Усьвинские столбы, Каменный город и гора Крестовая, музей под открытым небом "Хохловка" и Пермская художественная галерея – все это ждет Вас в нашем фантастическом путешествии.
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Красота Пермского края. Авторский тур
Ближайшие даты:
23
сен

Что вас ожидает 🤩

Кусочек Урала с собой
Кусочек Урала с собой
После этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха
Причудливые скалы Каменного города
Причудливые скалы Каменного города
Прогуляемся по улочкам Каменного города, будем взбираться на скалы и любоваться потрясающими видами
Наследие народов России
Наследие народов России
Мы посетим знаменитые музеи под открытым небом – Хохловку и парк реки Чусовой

Программа тура по дням

1 день
Этнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбы

Старт из Перми в 7:00.

Этнопарк реки Чусовой, музей под открытым небом.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

Обед в Чусовом (доп. плата).

Далее переезжаем в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет).

Из поселка Усьва идем на Усьвинские столбы.

Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.

Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 120 метров.

Заходим в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.

Заселяемся в гостиницу шале Легенда, готовим ужин.

Можно заказать баню.

Ночевка.

Расстояние пешком: ~12 км.

Этнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбыЭтнопарк реки Чусовой. Усьвинские столбы
2 день
Каменный город. Гора Крестовая

Завтрак.

Едем в Каменный город – ландшафтный памятник природы.

Каменный Город – одна из главных природных достопримечательностей Пермского края.

Другое название этих скал – Чертово Городище.

Местные жители обычно называют их Черепахами.

Переезжаем в город Губаха, обед в кафе (доп плата).

Едем на гору Крестовая в Губахе.

Это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря.

Заселяемся в гостиницу.

Ночевка.

Расстояние пешком: ~8-9 км.

Каменный город. Гора КрестоваяКаменный город. Гора КрестоваяКаменный город. Гора КрестоваяКаменный город. Гора КрестоваяКаменный город. Гора Крестовая
3 день
Музей «Хохловка». Пермская художественная галерея. Набережная реки Камы

Сегодня отправляемся в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка», очень красивое, уникальное место на берегу Камы.

В музее «Хохловка» можно познакомиться с традициями русского деревянного зодчества.

Территория музея поделена на тематические сектора в зависимости от местности, откуда привезены постройки: северо-западное, северное и южное Прикамье.

Также тут три тематические экспозиции: охотничье становье, солепромышленный и сельскохозяйственный комплексы.

Возвращение в Пермь.

Экскурсия в Пермскую художественную галерею.

Далее обзорная экскурсия по центру Перми.

Набережная реки Камы.

Местная набережная несет в себе историческую ценность для города, а также является архитектурной и исторической составляющей Перми.

Отъезд.

Музей «Хохловка». Пермская художественная галерея. Набережная реки КамыМузей «Хохловка». Пермская художественная галерея. Набережная реки КамыМузей «Хохловка». Пермская художественная галерея. Набережная реки КамыМузей «Хохловка». Пермская художественная галерея. Набережная реки Камы

Проживание

Тур предусматривает двух- и трехместное проживание в гостинице Легенда шале в п. Усьва (1 ночь) и в гостинице в г. Гремячинске (1 ночь).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида
  • Проживание 2 ночи в гостинице
  • Питание (1 обед перекус, 1 завтрак, 1 ужин. Завтрак и ужин готовим сами, продукты предоставляются)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда и 2 ужина)
  • Баня в шале по желанию – 2 000 руб. /2 часа
Место начала и завершения?
г. Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • на ноги желательно хорошую треккинговую обувь или кроссовки, дополнительно возьмите сланцы;
  • одежда спортивная и удобная, не стесняющая движений;
  • флисовая кофта;
  • головной убор по погоде;
  • дождевик;
  • желательно с собой термос, хотя бы 0.5 литра;
  • для бани плавки, купальник. Возможно в Вишере тоже будет вариант искупаться, хотя река северная, холодная;
  • небольшой рюкзак для личных вещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит встреча и где заканчивается тур?

Встреча в первый день тура в 7:00 в центре города Перми или на ж/д вокзале (по согласованию с группой). Также возможна встреча в аэропорту, если все участники прилетают одним рейсом.

Окончание тура в Перми в районе 23 часов вечера. Мы вас отвезем на ж/д, в аэропорт (в случае, если всем участникам надо в аэропорт) или в гостиницу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
11 мая 2022
Отличный тур! Прекрасные виды, маленькая группа, гид всего на 4-х, Виктор (гид) везде ходил с нами, все показывал и рассказывал, помогал, возил, подвозил. Мне все очень понравилось! Сложность низкая, подъемы и проходимые расстояния небольшие. Только позитивные эмоции после тура!
Е
15 июня 2022
Ляпота - то какая. Красота!
А
11 мая 2022
Никаких нареканий нет, заранее позвонили, все рассказали, сделали акцент на том, что это не тур 5 звезд, а пеший тур со всеми вытекающими. Гид Виктор все время до тура консультировал и был на связи

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