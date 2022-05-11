Старт из Перми в 7:00.
Этнопарк реки Чусовой, музей под открытым небом.
Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.
Обед в Чусовом (доп. плата).
Далее переезжаем в п. Усьва, по дороге остановка на Белом камне (шикарный вид на Главный Уральский хребет).
Из поселка Усьва идем на Усьвинские столбы.
Усьвинские Столбы – ландшафтный памятник природы Пермского Края на берегу реки Усьва.
Это величественный каменный массив необычной формы, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 120 метров.
Заходим в Первомайскую пещеру, экскурсия по Усьвинским столбам, возвращаемся в п. Усьва.
Заселяемся в гостиницу шале Легенда, готовим ужин.
Можно заказать баню.
Ночевка.
Расстояние пешком: ~12 км.
Завтрак.
Едем в Каменный город – ландшафтный памятник природы.
Каменный Город – одна из главных природных достопримечательностей Пермского края.
Другое название этих скал – Чертово Городище.
Местные жители обычно называют их Черепахами.
Переезжаем в город Губаха, обед в кафе (доп плата).
Едем на гору Крестовая в Губахе.
Это одна из самых живописных вершин Западного Урала, символ города Губахи и крупнейший горнолыжный центр, гора расположена на северном окончании хребта Рудянский спой и имеет высоту 471,3 м над уровнем моря.
Заселяемся в гостиницу.
Ночевка.
Расстояние пешком: ~8-9 км.
Сегодня отправляемся в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка», очень красивое, уникальное место на берегу Камы.
В музее «Хохловка» можно познакомиться с традициями русского деревянного зодчества.
Территория музея поделена на тематические сектора в зависимости от местности, откуда привезены постройки: северо-западное, северное и южное Прикамье.
Также тут три тематические экспозиции: охотничье становье, солепромышленный и сельскохозяйственный комплексы.
Возвращение в Пермь.
Экскурсия в Пермскую художественную галерею.
Далее обзорная экскурсия по центру Перми.
Набережная реки Камы.
Местная набережная несет в себе историческую ценность для города, а также является архитектурной и исторической составляющей Перми.
Отъезд.
Тур предусматривает двух- и трехместное проживание в гостинице Легенда шале в п. Усьва (1 ночь) и в гостинице в г. Гремячинске (1 ночь).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Встреча в первый день тура в 7:00 в центре города Перми или на ж/д вокзале (по согласованию с группой). Также возможна встреча в аэропорту, если все участники прилетают одним рейсом.
Окончание тура в Перми в районе 23 часов вечера. Мы вас отвезем на ж/д, в аэропорт (в случае, если всем участникам надо в аэропорт) или в гостиницу.