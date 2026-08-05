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катались. Инструктор Илья всё подробно объяснил как правильно держать весла и как правильно гребсти. Хочу отметить, как педагог в плане техники безопасности всё на высшем уровне., 😁☝️👍 Ну а дальше самое интересное когда мы отправились на каяках на прогулку🤣😂🤣было страшновато для меня, я в добавок ещё впереди сидела, на волнах качало🤣🤣🤣ухохатывались, но инструктор Илья говорил в какую сторону и в каком направлении гребсти, всегда был с нами рядом, как курочка с цыплятами. И на обратном пути мы с сыном уже вперёд всех ехали. Огромная Благодарность Илье за сопровождение нас😁😂 на каяках. Природа, красота Хохловке это словами не передать, это надо видеть, чувствовать, незабываемые ощущения. Мы очень довольны. Рекомендую всем самим прокатится на каяках не пожалеете.

Спасибо вам всем за положительные эмоции и заряд энергии 😁🙌♥️