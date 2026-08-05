Приглашаем в экологичное речное путешествие по нашей волшебной Каме.
В компании опытных инструкторов, по-настоящему влюбленных в свое дело, вы освоите необходимые навыки и отправитесь любоваться чарующими пейзажами Пермского края с воды. А добравшись до Хохловки, сделаете необычные снимки знаменитого комплекса.
В компании опытных инструкторов, по-настоящему влюбленных в свое дело, вы освоите необходимые навыки и отправитесь любоваться чарующими пейзажами Пермского края с воды. А добравшись до Хохловки, сделаете необычные снимки знаменитого комплекса.
Описание экскурсии
В сопровождении инструктора вы пройдете вдоль скалистых берегов Камы, заплывете в залив музея деревянного зодчества в селе Хохловка и сможете сделать панорамные фото построек с воды. Важно знать:
- Протяженность маршрута — 5 км. с инструктором;
- Мы предлагаем отправиться в путешествие на одноместных, двухместных и семейных каяках;
- Ребенок до 7 лет в семейном каяке едет со взрослыми бесплатно;
- Приходите за 20 минут до старта;
- Возьмите с собой питьевую воду;
- На станции есть помещение для переодевания и вещей и туалет.
Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописная природа реки Кама
- Музей деревянного зодчества «Хохловка» с воды
Что включено
- Каяк
- Весло
- Спасательный жилет
- Сопровождение на маршруте
Что не входит в цену
- Трансфер до старта: автобус 340, автомобиль или такси
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Пермский муниципальный округ, село Хохловка, Береговая улица
Завершение: Пермский край, с. Хохловка, ул. Береговая, д. 19а
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 151 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Добрый день! На каяках катались с дочкой впервые. Все очень понравилось, отлично отдохнули. Яркие позитивные впечатления, прекрасная природа, и с погодой повезло. Благодарность инструкторам Илье и Руслану. Спасибо за новые эмоции! Думаем как-нибудь повторить. Всем рекомендуем.
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П
Удивительное путешествие по реке Кама. Отличная организация, работа гида Ильи (в образе Джека воробья). Ездили с дочерью на сплав первый раз управляли каяком. Очень здорово,все доступно объяснили. Обязательно приедем ещё. С уважением Олеся, Екатеринбург
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О
Прекрасное приключение по красивейшим местам нашего края! Получили огромное удовольствие. Отдельное спасибо инструкторам Руслану и Максиму, очень приятные в общении, внимательные ребята. Обязательно вернемся!
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М
Всё супер! Спасибо большое! Дети были в восторге!
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Н
20 июня с сыном были на экскурсии в Хохловке и прогулялись, по катались на каяках. Для нас с сыном это была незабываемая прогулка, так как до этого мы никогда не
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М
Первый раз каталась на каяке и мне оооочень понравилось! Место - живописно, красиво, свежий воздух, скалы. Каяки довольно приличные, не потрёпанные, устойчивые, дополнительно выдают спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для
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