Каякинг в Хохловке — это возможность совместить отдых на воде с путешествием в историю Пермского края.
Вы насладитесь каменистыми берегами, ароматами хвойного леса, а в заливе увидите набережную музея под открытым небом и старинный соляной амбар. Также вас ждут интересные факты от аудиогида и уютное чаепитие после прогулки. Программа подходит для новичков.
Вы насладитесь каменистыми берегами, ароматами хвойного леса, а в заливе увидите набережную музея под открытым небом и старинный соляной амбар. Также вас ждут интересные факты от аудиогида и уютное чаепитие после прогулки. Программа подходит для новичков.
Описание экскурсии
На маршруте вы:
- научитесь уверенно управлять каяком под руководством инструктора.
- пройдёте вдоль каменистых берегов и полюбуетесь хвойными склонами.
- откроете для себя широкие просторы Камы и тихие заводи.
- подплывёте к музею «Хохловка» и увидите с воды соляной амбар и другие деревянные строения.
Кроме того:
- в пути вас будет сопровождать аудиогид с историями о Хохловке и её окрестностях.
- в финале вы согреетесь ароматным травяным чаем.
- мы предоставим всю необходимую экипировку, а дети от двух лет могут отправиться в путешествие вместе с родителями.
Организационные детали
- Прогулка длится 2 часа, включая инструктаж. Протяжённость маршрута — около 5 км.
- После путешествия мы угостим вас травяным чаем.
- Наша прогулка проходит по воде, поэтому чтобы уберечь ценные вещи, рекомендуем их убирать в чехол или оставлять у нас на пункте.
- Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 12:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Хохловке
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 32 туристов
Привет, мы туристическая семейная компания. Организуем активный отдых и речные путешествия в Пермском крае на каяках, сапбордах. На наших маршрутах вы будете окружены вниманием, заботой и будете чувствовать себя желанным гостем нашей семьи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень понравилась прогулка) природа очень красивая, организотор хороший, прям классно провели время 🥰❤️🙏🏻 благодарим за прогулку 😇🕊️
Вам был полезен этот отзыв?
н
Это была моя первая экскурсия в Пермском крае, можно сказать, первое знакомство. Я очень довольна! Каталась впервые, объяснили все доступно, Александр - позитивный и доброжелательный, безумно приятно общаться с таким увлеченным человеком)
Виды с воды неописуемо красивые! Очень рекомендую)
Виды с воды неописуемо красивые! Очень рекомендую)
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Прекрасная водная прогулка. Первый раз плавали на каяках, но оказалось достаточно просто. Инструктор все пояснил рассказал, показал, и сопровождал все плаванье. Красивые виды кругом, есть время и остановится сделать красивые фото. Рекомендую, в теплую погоду особенно🤗.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Место красивое, организация без вопросов. Отлично провел время на воде, вернусь ещё!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии на «Прогулка на каяках к музею в Хохловке»
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
28 июл в 09:00
3 авг в 13:00
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревянное наследие Прикамья: из Перми - в музей «Хохловка»
Исследовать архитектуру, быт и промыслы, которые сформировали облик региона
Начало: По договорённости
28 июл в 09:00
31 июл в 09:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 16 чел.
Путешествие из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
Путешествие в музей «Хохловка» станет незабываемым благодаря индивидуальному трансферу. Ощутите гармонию природы и истории на берегу Камы
Начало: Пермяк-Соленые уши
Завтра в 11:30
28 июл в 09:00
от 6525 ₽
13 050 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Музей «Хохловка» в Перми предлагает уникальную возможность увидеть старинные деревянные строения и насладиться красотой уральской природы
Начало: У гостиницы «Урал»
31 июл в 09:00
7 авг в 09:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
1750 ₽ за человека