Водная прогулка
Лучший выборГрупповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
31 июл в 12:00
2 авг в 13:00
1750 ₽ за человека
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5%
Водная прогулка
На яхте - по Пермскому морю
Пермское море открывает свои просторы для любителей водных приключений. Путешествие на яхте подарит вам новые эмоции и незабываемые виды
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
19 634 ₽
20 667 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Закат на мысе Стрелка
Проведите вечер на воде, наблюдая закат на мысе Стрелка. Откройте для себя уникальные виды и историю слияния Камы и Чусовой
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила20 июля 2025Катались на каяках в первый раз. Понравились компетентные инструктора. Грамотный инструктаж перед заплывом. На протяжении всего маршрута обязательно один из них
- ДДарья19 июля 2025С точки зрения подготовки всë было супер — инструктаж, жилеты, водонепроницаемые мешочки для телефонов. Один инструктор шëл впереди, второй —
- ВВалентина14 июля 2025Участвовали в мероприятии 12 июля. Организатор заранее позвонил и предупредил, что маршрут изменен в связи с ветром и волнами. Инструктаж простой и понятный. Немного сложно было заканчивать обратный путь из-за волн, но в целом выглядело как целое приключение! Спасибо!
- ССветлана10 июня 2025Очень гостеприимные молодые хозяева яхты. Душевно прокатились и пообщались. Полюбовались закатом. Кама прекрасна! Однозначно рекомендую.
- ДДиана5 июня 2025Все сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие по камскому водохранилищу под парусами!
- ААнастасия5 июня 2025Отличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которые подарили нам прекрасный морской
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Речные прогулки»
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