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Речные прогулки в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Перми, цены от 1750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
На каяках - вокруг Хохловки
Прогулки на каяках
2 часа
26 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Групповая экскурсия на каяках вокруг Хохловки - приключение по Каме
Вместе с опытными инструкторами отправляйтесь в захватывающее путешествие по Каме, где вас ждут живописные виды и уникальные фото
Начало: В с. Хохловка
31 июл в 12:00
2 авг в 13:00
1750 ₽ за человека
На яхте - по Пермскому морю
На яхте
3.5 часа
-
5%
4 отзыва
Водная прогулка
На яхте - по Пермскому морю
Пермское море открывает свои просторы для любителей водных приключений. Путешествие на яхте подарит вам новые эмоции и незабываемые виды
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
19 634 ₽20 667 ₽ за всё до 4 чел.
Закат на мысе Стрелка: последний луч - в ладонях волн (на моторной лодке)
5 часов
Водная прогулка
Закат на мысе Стрелка
Проведите вечер на воде, наблюдая закат на мысе Стрелка. Откройте для себя уникальные виды и историю слияния Камы и Чусовой
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    20 июля 2025
    На каяках - вокруг Хохловки
    Катались на каяках в первый раз. Понравились компетентные инструктора. Грамотный инструктаж перед заплывом. На протяжении всего маршрута обязательно один из них
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    был рядом. Очень красивый берег и набережная музея Хохловка. Удобная форма расчёта. Есть место где переодеться. Если необходимо дают водонепроницаемые сумочки для телефонов и головные уборы. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. Спасибо вам за новые впечатления.

  • Д
    Дарья
    19 июля 2025
    На каяках - вокруг Хохловки
    С точки зрения подготовки всë было супер — инструктаж, жилеты, водонепроницаемые мешочки для телефонов. Один инструктор шëл впереди, второй —
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    следил за отстающими (это была я:)) Не знаю, что пошло не так, но идти в одиночном каяке оказалось сильно тяжелее, чем я думала, хотя физ подготовка у меня имеется) видела, как спокойно шли другие участники, поэтому тут скорее индивидуальные моменты. На половине обратного пути мне предложили привязать каяк к инструкторскому и так довезли до берега. Спасибо за это! Организаторы очень отзывчивые, после сплава даже помогли решить проблему с машиной ❤️‍🩹 Единственное, чего не хватило — какого-то рассказа о месте, Хохловке и т. д., чтобы ты чуть больше понимал, где плывëшь и на что смотришь. Успехов ребятам! 🫶

    С точки зрения подготовки всë было супер — инструктаж, жилеты, водонепроницаемые мешочки для телефонов. Один инструктор
  • В
    Валентина
    14 июля 2025
    На каяках - вокруг Хохловки
    Участвовали в мероприятии 12 июля. Организатор заранее позвонил и предупредил, что маршрут изменен в связи с ветром и волнами. Инструктаж простой и понятный. Немного сложно было заканчивать обратный путь из-за волн, но в целом выглядело как целое приключение! Спасибо!
  • С
    Светлана
    10 июня 2025
    На яхте - по Пермскому морю
    Очень гостеприимные молодые хозяева яхты. Душевно прокатились и пообщались. Полюбовались закатом. Кама прекрасна! Однозначно рекомендую.
  • Д
    Диана
    5 июня 2025
    На яхте - по Пермскому морю
    Все сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие по камскому водохранилищу под парусами!
    Все сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие поВсе сложилось! И погода, и настроение, и прекрасные молодые ребята, которые устроили нам прекрасное путешествие по
  • А
    Анастасия
    5 июня 2025
    На яхте - по Пермскому морю
    Отличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которые подарили нам прекрасный морской
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    вечер. Это капитан яхты Сирена Никита и его помощница Екатерина. Все очень четко и пунктуально организовано. Ребята очень интересно рассказали нам и о Пермском крае и о самом водохранилище. Чай с конфетками был неожиданным и приятным сюрпризом! Даже при очень слабом ветре нам удалось пройти под парусом! Все былр комфортно, душевно, весело и полностью безопасно!

    Отличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которыеОтличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которыеОтличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которыеОтличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которыеОтличная прогулка на яхте. Нам очень повезло с погодой, но еще больше повезло с ребятами, которые

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На каяках - вокруг Хохловки
  2. На яхте - по Пермскому морю
  3. Закат на мысе Стрелка: последний луч - в ладонях волн (на моторной лодке)
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Арт-объект «Счастье не за горами»
  4. Каменный Город
  5. Усьвинские столбы
  6. Белогорский монастырь
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Музей «Хохловка»
  9. Дом Мешкова
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2025
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