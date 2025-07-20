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следил за отстающими (это была я:)) Не знаю, что пошло не так, но идти в одиночном каяке оказалось сильно тяжелее, чем я думала, хотя физ подготовка у меня имеется) видела, как спокойно шли другие участники, поэтому тут скорее индивидуальные моменты. На половине обратного пути мне предложили привязать каяк к инструкторскому и так довезли до берега. Спасибо за это! Организаторы очень отзывчивые, после сплава даже помогли решить проблему с машиной ❤️‍🩹 Единственное, чего не хватило — какого-то рассказа о месте, Хохловке и т. д., чтобы ты чуть больше понимал, где плывëшь и на что смотришь. Успехов ребятам! 🫶