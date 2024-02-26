Представьте себя героем знаменитого фильма «Сердце пармы», прогуливаясь по живописным уголкам Пермского края. Эта фото-прогулка не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени.Вас ждут не только места съемок фильма, но

и возможность ощутить себя частью истории, надев средневековые костюмы. Посетите уральскую крепость в Губахе, пройдитесь по каменным лабиринтам Чёртова городища, загляните в пещеру Ладейная и преодолейте подвесной мост через Косьву, загадывая желание. Вас ожидает не только погружение в историю Перми Великой, но и уникальная возможность запечатлеть эти моменты на фотографиях с профессиональной фотосессией в исторических костюмах. Возвращение в современность будет таким же приятным, ведь каждый участник получит фотографии с минимальной цветокоррекцией, чтобы сохранить эти воспоминания навсегда. Подарите себе этот незабываемый опыт, погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте больше о легендарной Перми Великой

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы посетим места съёмок фильма «Сердце пармы» — настоящую уральскую крепость в Губахе и каменные лабиринты Чёртова городища. Окажемся на горе, где с высоты птичьего полёта открывается завораживающий вид на реки, горы и мудрую тайгу. Преодолеем подвесной мост через Косьву, на котором непременно нужно загадать светлое желание. А также подойдём к пещере Ладейная, в которую можно зайти на осмотр.

Тайминг поездки

Дорога до Губахи — 3,5 часа

Прогулка возле деревянной крепости с фотосессией — 40 минут, затем переезд к подвесному мосту через Косьву

Пеший поход на гору Ладейная (1,5 км) — 1 час

Переезд в Губаху на обед в кафе — 40 минут

Переезд на гору Крестовая: пеший поход вдоль скального массива — 1 час

Возвращение в Пермь — 3,5 часа

Треккинг несложный, подходит людям с любой физической подготовкой.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

В стоимость включено:

Трансфер (легковой автомобиль гида)

Прогулки с гидом и путевые экскурсии

Фотосессия и аренда костюмов: мы пришлём вам 20 фотографий с минимальной цветокоррекцией в течение недели после поездки

Дополнительно