По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах

Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Представьте себя героем знаменитого фильма «Сердце пармы», прогуливаясь по живописным уголкам Пермского края. Эта фото-прогулка не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени.

Вас ждут не только места съемок фильма, но
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и возможность ощутить себя частью истории, надев средневековые костюмы.

Посетите уральскую крепость в Губахе, пройдитесь по каменным лабиринтам Чёртова городища, загляните в пещеру Ладейная и преодолейте подвесной мост через Косьву, загадывая желание.

Вас ожидает не только погружение в историю Перми Великой, но и уникальная возможность запечатлеть эти моменты на фотографиях с профессиональной фотосессией в исторических костюмах.

Возвращение в современность будет таким же приятным, ведь каждый участник получит фотографии с минимальной цветокоррекцией, чтобы сохранить эти воспоминания навсегда.

Подарите себе этот незабываемый опыт, погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте больше о легендарной Перми Великой

5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Уникальная фотосессия в исторических костюмах
  2. 🏰 Посещение уральской крепости и каменных лабиринтов
  3. 🌄 Захватывающие виды с высоты птичьего полёта
  4. 🌲 Прогулка по живописным тропам и мостам
  5. 🗺️ Погружение в историю Перми Великой
  6. 🚗 Удобный трансфер и сопровождение гида

Что можно увидеть

  • Уральская крепость в Губахе
  • Каменные лабиринты Чёртова городища
  • Подвесной мост через Косьву
  • Пещера Ладейная
  • Гора Крестовая
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы посетим места съёмок фильма «Сердце пармы» — настоящую уральскую крепость в Губахе и каменные лабиринты Чёртова городища. Окажемся на горе, где с высоты птичьего полёта открывается завораживающий вид на реки, горы и мудрую тайгу. Преодолеем подвесной мост через Косьву, на котором непременно нужно загадать светлое желание. А также подойдём к пещере Ладейная, в которую можно зайти на осмотр.

Тайминг поездки

  • Дорога до Губахи — 3,5 часа
  • Прогулка возле деревянной крепости с фотосессией — 40 минут, затем переезд к подвесному мосту через Косьву
  • Пеший поход на гору Ладейная (1,5 км) — 1 час
  • Переезд в Губаху на обед в кафе — 40 минут
  • Переезд на гору Крестовая: пеший поход вдоль скального массива — 1 час
  • Возвращение в Пермь — 3,5 часа

Треккинг несложный, подходит людям с любой физической подготовкой.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

В стоимость включено:

  • Трансфер (легковой автомобиль гида)
  • Прогулки с гидом и путевые экскурсии
  • Фотосессия и аренда костюмов: мы пришлём вам 20 фотографий с минимальной цветокоррекцией в течение недели после поездки

Дополнительно

  • Обед в кафе оплачивается отдельно
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 8) на минивэне. В этом случае к стоимости экскурсии добавляется 4000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Пермяк - солёные уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
26 фев 2024
Очень классная поездка!
Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день.
Рекомендуем к посещению!
Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!

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