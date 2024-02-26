Представьте себя героем знаменитого фильма «Сердце пармы», прогуливаясь по живописным уголкам Пермского края. Эта фото-прогулка не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени.
Вас ждут не только места съемок фильма, но
Вас ждут не только места съемок фильма, но
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальная фотосессия в исторических костюмах
- 🏰 Посещение уральской крепости и каменных лабиринтов
- 🌄 Захватывающие виды с высоты птичьего полёта
- 🌲 Прогулка по живописным тропам и мостам
- 🗺️ Погружение в историю Перми Великой
- 🚗 Удобный трансфер и сопровождение гида
Что можно увидеть
- Уральская крепость в Губахе
- Каменные лабиринты Чёртова городища
- Подвесной мост через Косьву
- Пещера Ладейная
- Гора Крестовая
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы посетим места съёмок фильма «Сердце пармы» — настоящую уральскую крепость в Губахе и каменные лабиринты Чёртова городища. Окажемся на горе, где с высоты птичьего полёта открывается завораживающий вид на реки, горы и мудрую тайгу. Преодолеем подвесной мост через Косьву, на котором непременно нужно загадать светлое желание. А также подойдём к пещере Ладейная, в которую можно зайти на осмотр.
Тайминг поездки
- Дорога до Губахи — 3,5 часа
- Прогулка возле деревянной крепости с фотосессией — 40 минут, затем переезд к подвесному мосту через Косьву
- Пеший поход на гору Ладейная (1,5 км) — 1 час
- Переезд в Губаху на обед в кафе — 40 минут
- Переезд на гору Крестовая: пеший поход вдоль скального массива — 1 час
- Возвращение в Пермь — 3,5 часа
Треккинг несложный, подходит людям с любой физической подготовкой.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
В стоимость включено:
- Трансфер (легковой автомобиль гида)
- Прогулки с гидом и путевые экскурсии
- Фотосессия и аренда костюмов: мы пришлём вам 20 фотографий с минимальной цветокоррекцией в течение недели после поездки
Дополнительно
- Обед в кафе оплачивается отдельно
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 8) на минивэне. В этом случае к стоимости экскурсии добавляется 4000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Пермяк - солёные уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Перми
Живу в Перми, вместе с командой гидов провожу экскурсии более 5 лет, увлекаюсь историей и фотографией. Со нами вы узнаете историю древней страны Биармия, подробности похода Ермака в Сибирь, тайныЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
26 фев 2024
Очень классная поездка!
Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день.
Рекомендуем к посещению!
Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день.
Рекомендуем к посещению!
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