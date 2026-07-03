Чтобы узнать «Почему у Пермяка солёные уши, кто дал такое прозвище и почему соль была дороже золота?» — нам, непременно нужно отправиться в древнюю соляную столицу Урала — город Соликамск!
Описание экскурсии
«Поморский город Соликамск» На въезде в город нас встретят настоящие солёные горы — терриконы. Мы поразимся множеству красивых церквей, стоящих «архипелагом». Отыщем соляную скважину с целебной водой (при желании можем искупаться в ней — говорят, вода бьющая до сих пор ключом исцеляет от всех болезней). Посетим в прошлом действующий Соляной завод, сохранивший в себе весь технологический комплекс зданий и сооружении, служивших для выпаривания соли. Обязательно увезём с собой кусочек Пермского моря, посетим Дом Воеводы, станем невидимками (пройдём сквозь его стены), поднимемся на старинную колокольню, узнаем особенности домовой росписи народов Северного Прикамья и посетим множество церквей (сколько успеем). Ну и наконец, узнаем Почему же мы — «Пермяки солены уши?» Эмоции от путешествия в соляную столицу Урала будут долго переполнять вашу душу, и вам захочется вернуться сюда вновь, ещё раз пройти обряд очищения солью и прогуляться по уже полюбившимся местам. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Смотрите свободные даты
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Солёные горы - терриконы
- Церкви, стоящие «архипелагом»
- Соляная скважина (при желании можем искупаться в ней - говорят, вода бьющая до сих пор ключом исцеляет от всех болезней)
- Соляной завод
- Дом Воеводы
- Старинная колокольня
Что включено
- Информационное обслуживание и сопровождение
- Трансфер в обе стороны
- Бронирование проживания и музеев
- Разработка маршрута, ГСМ
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия" Почему у Пермяка уши соленые" в древний город Соликамск прошла на позитиве. Соликамск поразил своей самобытностью. МУЗЕЙ СОЛИ - это что-то с чем-то. Словами не выразить, обязательно нужно всё
Вам был полезен этот отзыв?
K
Великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия. Много нового узнали, прекрасная природа, масса впечатлений.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия. Много нового узнали, прекрасная природа, масса впечатлений.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия. Много нового узнали, прекрасная природа, масса впечатлений.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии на ««Почему у Пермяка уши солёные?» - экскурсия в соляную столицу Урала»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПермь: лицом к лицу
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 19:00
15 авг в 13:30
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К вершинам Северного Урала
Путешествие к Полюдову Камню и горе Тулым подарит незабываемые впечатления. Безопасность обеспечит опытный проводник, знающий каждый маршрут
13 авг в 08:30
27 авг в 08:30
от 40 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Урал - опорный край державы
Пермь - город, где создавались легендарные «Катюши» и бронепоезда. Узнайте, как рождалась индустриальная мощь Урала на этой экскурсии
Начало: Около отеля «Прикамье»
Завтра в 19:00
15 авг в 13:30
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
Откройте для себя киношную столицу Перми Великой и узнайте о битвах и обрядах вогулов. Путешествие по местам съемок фильма «Сердце пармы» в Урале
Начало: В центре Перми
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 21 900 ₽ за всё до 4 чел.
27 500 ₽ за экскурсию