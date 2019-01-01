«Почему у Пермяка уши солёные?» — экскурсия в соляную столицу Урала

Татьяна М.
Татьяна М. – Гид из Перми
Чтобы узнать «Почему у Пермяка солёные уши, кто дал такое прозвище и почему соль была дороже золота?» — нам, непременно нужно отправиться в древнюю соляную столицу Урала — город 🏙️ Соликамск!
Задать вопрос

Экскурсия

8 500 ₽ за человека

Заказать экскурсию
«Почему у Пермяка уши солёные?» — экскурсия в соляную столицу Урала
«Почему у Пермяка уши солёные?» — экскурсия в соляную столицу Урала

Что вы увидите

  • Солёные горы — терриконы
  • Церкви, стоящие «архипелагом»
  • Соляная скважина (при желании можем искупаться в ней — говорят, вода бьющая до сих пор ключом исцеляет от всех болезней)
  • Соляной завод
  • Дом Воеводы
  • Старинная колокольня
«Поморский город 🏙️ Соликамск»
На въезде в город 🏙️ нас встретят настоящие солёные горы ⛰️ — терриконы. Мы поразимся множеству красивых 🤩 церквей, стоящих «архипелагом». Отыщем соляную скважину с целебной водой (при желании можем искупаться в ней — говорят, вода бьющая до сих пор ключом исцеляет от всех болезней).
Посетим в прошлом действующий Соляной завод, сохранивший в себе весь технологический комплекс зданий и сооружении, служивших для выпаривания соли.
Обязательно увезём с собой кусочек Пермского моря 🌊, посетим Дом Воеводы, станем невидимками (пройдём сквозь его стены), поднимемся на старинную колокольню, узнаем особенности домовой росписи народов Северного Прикамья и посетим множество церквей (сколько успеем).
Ну и наконец, узнаем Почему же мы — «Пермяки солены уши?» Эмоции от путешествия в соляную столицу Урала будут долго переполнять вашу душу, и вам захочется вернуться сюда вновь, ещё раз пройти обряд очищения солью и прогуляться 👣 по уже полюбившимся местам.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Информационное обслуживание и сопровождение
  • Трансфер в обе стороны
  • Бронирование проживания и музеев
  • Разработка маршрута, ГСМ.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
«Почему у Пермяка уши солёные?» — экскурсия в соляную столицу Урала
«Почему у Пермяка уши солёные?» — экскурсия в соляную столицу Урала
«Почему у Пермяка уши солёные?» — экскурсия в соляную столицу Урала

Экскурсия проводится Смотрите свободные даты

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна М.
Татьяна М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

🧒Для детей🏡Выездные☀️На целый день#По уралу#Выходные

Татьяна М. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Перми
3 000
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Перми
Пермь Мистическая
7 500
2 часа
Пермь Мистическая
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
10 000
7 часов
Экскурсия в Кунгур с посещением Ледяной пещеры
1 отзыв
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
15 000
12 часов
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
14 отзывов
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
5 000
4 часа
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (Белая гора)
8 000
6 часов
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (Белая гора)

Еще несколько необычных экскурсий в Перми

Гуляем по Перми
2 000
4 часа
Гуляем по Перми
20 отзывов
Добро пожаловать в Пермь!
От 1 830
2 часа
Добро пожаловать в Пермь!
36 отзывов
Знакомство с историей и старинной архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру
9 500
8 часов
Автомобильная экскурсия в Кунгурскую пещеру
Пермь – история и современность
От 3 900
2 часа
Пермь – история и современность
49 отзывов
Проехать по главным достопримечательностям города и проникнуться его атмосферой
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
10 900
6.5 часов
Кунгурская пещера – ледяное подземное царство
31 отзыв
Путешествие в купеческий город Кунгур и спуск в ледяные лабиринты
История Перми
1 500
2 часа
История Перми
1 отзыв
У нас ещё много экскурсий 😎 в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Перми