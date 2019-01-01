«Поморский город 🏙️ Соликамск»

На въезде в город 🏙️ нас встретят настоящие солёные горы ⛰️ — терриконы. Мы поразимся множеству красивых 🤩 церквей, стоящих «архипелагом». Отыщем соляную скважину с целебной водой (при желании можем искупаться в ней — говорят, вода бьющая до сих пор ключом исцеляет от всех болезней).

Посетим в прошлом действующий Соляной завод, сохранивший в себе весь технологический комплекс зданий и сооружении, служивших для выпаривания соли.

Обязательно увезём с собой кусочек Пермского моря 🌊, посетим Дом Воеводы, станем невидимками (пройдём сквозь его стены), поднимемся на старинную колокольню, узнаем особенности домовой росписи народов Северного Прикамья и посетим множество церквей (сколько успеем).

Ну и наконец, узнаем Почему же мы — «Пермяки солены уши?» Эмоции от путешествия в соляную столицу Урала будут долго переполнять вашу душу, и вам захочется вернуться сюда вновь, ещё раз пройти обряд очищения солью и прогуляться 👣 по уже полюбившимся местам.

Важная информация: