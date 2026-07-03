«Поморский город Соликамск» На въезде в город нас встретят настоящие солёные горы — терриконы. Мы поразимся множеству красивых церквей, стоящих «архипелагом». Отыщем соляную скважину с целебной водой (при желании можем искупаться в ней — говорят, вода бьющая до сих пор ключом исцеляет от всех болезней). Посетим в прошлом действующий Соляной завод, сохранивший в себе весь технологический комплекс зданий и сооружении, служивших для выпаривания соли. Обязательно увезём с собой кусочек Пермского моря, посетим Дом Воеводы, станем невидимками (пройдём сквозь его стены), поднимемся на старинную колокольню, узнаем особенности домовой росписи народов Северного Прикамья и посетим множество церквей (сколько успеем). Ну и наконец, узнаем Почему же мы — «Пермяки солены уши?» Эмоции от путешествия в соляную столицу Урала будут долго переполнять вашу душу, и вам захочется вернуться сюда вновь, ещё раз пройти обряд очищения солью и прогуляться по уже полюбившимся местам. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.