Мои заказы

Строгановы: от торгового человека до царских инвесторов (2 дня)

Из Перми - в Соликамск, Усолье, Орёл и Ильинский по следам освоения прикамских земель и солеварения
Приглашаю проехать по древним городам Прикамья, где зарождалась соляная и промышленная мощь России.

Мы проследим путь знаменитого рода Строгановых — предпринимателей, меценатов и строителей целой эпохи.

Вас ждут города-заводы, старинные соляные промыслы, архитектура 17–19 веков, музеи и заповедные места, которые раскрывают историю освоения Урала.
Строгановы: от торгового человека до царских инвесторов (2 дня)© Людмила
Строгановы: от торгового человека до царских инвесторов (2 дня)© Людмила
Строгановы: от торгового человека до царских инвесторов (2 дня)© Людмила

Описание экскурсии

День первый: Соликамск, музей соли, Усолье и Орёл

8:00 — выезд из Перми, путевая экскурсия об истории добычи соли на прикамской земле
12:00 — знакомство с историей города Соликамска, прогулка по исторической части с посещением Людмилиной скважины
13:30 — посещение музея соли, знакомство с технологическим процессом солеварения 17–20 веков. Появление Аники Строганова в Соли Камске
14:30 — выезд в Усолье. Путевая экскурсия о центре управления имениями Строгановых
15:30 — Усолье. Посещение музея «Палаты Строгановых» или усадьбы Голицыных. Прогулка по исторической части города
16:30–18:30 — Орёл и центр добычи соли Строгановых 16–17 века. По погоде — Пыскор
18:30–21:30 — возвращение в Пермь

День второй: посёлок Ильинский

10:00 — выезд из Перми, путевая экскурсия
12:00 — посещение Ильинского краеведческого музея. История управления имениями Строгановых 18–21 веков
13:30–15:00 — обзорная экскурсия по Ильинскому: Теплоуховы, Серебрянников, Кузьминки, английский сад, часовня пророка Ильи
15:00–17:30 — возвращение в Пермь

Вы узнаете:

  • Кто такие Строгановы и как этот род из купцов превратился в символ промышленного освоения Русского Севера и Прикамья
  • Как начиналось освоение Камы и Чусовой — где возникли первые соляные промыслы и почему Прикамье называли «главной солонкой России»
  • Строгановы — меценаты или очень расчётливые владельцы земель и крепостных
  • Прикамье — по-прежнему главная солонка России или нефтяной центр

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей «Палаты Строгановых» или в усадьбу Голицыных — 350–500 ₽ в зависимости от количества человек, а также в музей Сользавод — 500 ₽ за чел. Билеты на гида покупать не нужно
  • Проживание на время экскурсии путешественники обеспечивают себе самостоятельно
  • Питание не входит в стоимость, средний чек в кафе на 1 человека — 350–500 ₽
  • Возможно провести программу для большего количества участников — согласуем в переписке

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Комсомольском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Перми
Я аттестованый гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Давно провожу экскурсии для детей с элементами квеста, игры, интерактива (по заявке заказчика), для взрослых по темам: Сокровища земли пермской, Пермь —
читать дальше

литературная, Пермь — купеческая, Мифы и легенды города Перми, У Перми женское/мужское лицо, Любовные истории города Перми и др. Возможна организация окончания экскурсии в музее, ресторане пермской кухни, на теплоходе (отдельная стоимость). Также экскурсии по Пермскому краю: Хохловка, Каменный город, Губаха, Кудымкар, Усолье, Соликамск, Нытва, Очер и др. Возможна организация развлекательных экскурсий.

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии из Перми

По Перми с ветерком
На машине
3.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Завтра в 08:00
9 дек в 11:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ильинский - историческая вотчина Строгановых в Пермском крае
Погрузитесь в атмосферу уральской истории, посещая Ильинский - земли, где жила знаменитая династия Строгановых
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Пермь деревянная: этнографический музей «Хохловка»
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь деревянная: этнографический музей «Хохловка»
Погрузитесь в прошлое Перми через деревянное зодчество и живописные виды. Узнайте о традициях и истории региона на экскурсии в «Хохловке»
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
11 334 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми