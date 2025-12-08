Строгановы: от торгового человека до царских инвесторов (2 дня)
Из Перми - в Соликамск, Усолье, Орёл и Ильинский по следам освоения прикамских земель и солеварения
Приглашаю проехать по древним городам Прикамья, где зарождалась соляная и промышленная мощь России.
Мы проследим путь знаменитого рода Строгановых — предпринимателей, меценатов и строителей целой эпохи.
Вас ждут города-заводы, старинные соляные промыслы, архитектура 17–19 веков, музеи и заповедные места, которые раскрывают историю освоения Урала.
Описание экскурсии
День первый: Соликамск, музей соли, Усолье и Орёл
8:00 — выезд из Перми, путевая экскурсия об истории добычи соли на прикамской земле 12:00 — знакомство с историей города Соликамска, прогулка по исторической части с посещением Людмилиной скважины 13:30 — посещение музея соли, знакомство с технологическим процессом солеварения 17–20 веков. Появление Аники Строганова в Соли Камске 14:30 — выезд в Усолье. Путевая экскурсия о центре управления имениями Строгановых 15:30 — Усолье. Посещение музея «Палаты Строгановых» или усадьбы Голицыных. Прогулка по исторической части города 16:30–18:30 — Орёл и центр добычи соли Строгановых 16–17 века. По погоде — Пыскор 18:30–21:30 — возвращение в Пермь
День второй: посёлок Ильинский
10:00 — выезд из Перми, путевая экскурсия 12:00 — посещение Ильинского краеведческого музея. История управления имениями Строгановых 18–21 веков 13:30–15:00 — обзорная экскурсия по Ильинскому: Теплоуховы, Серебрянников, Кузьминки, английский сад, часовня пророка Ильи 15:00–17:30 — возвращение в Пермь
Вы узнаете:
Кто такие Строгановы и как этот род из купцов превратился в символ промышленного освоения Русского Севера и Прикамья
Как начиналось освоение Камы и Чусовой — где возникли первые соляные промыслы и почему Прикамье называли «главной солонкой России»
Строгановы — меценаты или очень расчётливые владельцы земель и крепостных
Прикамье — по-прежнему главная солонка России или нефтяной центр
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Дополнительно оплачиваются билеты в музей «Палаты Строгановых» или в усадьбу Голицыных — 350–500 ₽ в зависимости от количества человек, а также в музей Сользавод — 500 ₽ за чел. Билеты на гида покупать не нужно
Проживание на время экскурсии путешественники обеспечивают себе самостоятельно
Питание не входит в стоимость, средний чек в кафе на 1 человека — 350–500 ₽
Возможно провести программу для большего количества участников — согласуем в переписке
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Перми
Я аттестованый гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Давно провожу экскурсии для детей с элементами квеста, игры, интерактива (по заявке заказчика), для взрослых по темам: Сокровища земли пермской, Пермь — читать дальше
литературная, Пермь — купеческая, Мифы и легенды города Перми, У Перми женское/мужское лицо, Любовные истории города Перми и др. Возможна организация окончания экскурсии в музее, ресторане пермской кухни, на теплоходе (отдельная стоимость). Также экскурсии по Пермскому краю: Хохловка, Каменный город, Губаха, Кудымкар, Усолье, Соликамск, Нытва, Очер и др. Возможна организация развлекательных экскурсий.