Приглашаю проехать по древним городам Прикамья, где зарождалась соляная и промышленная мощь России. Мы проследим путь знаменитого рода Строгановых — предпринимателей, меценатов и строителей целой эпохи. Вас ждут города-заводы, старинные соляные промыслы, архитектура 17–19 веков, музеи и заповедные места, которые раскрывают историю освоения Урала.

Описание экскурсии

День первый: Соликамск, музей соли, Усолье и Орёл

8:00 — выезд из Перми, путевая экскурсия об истории добычи соли на прикамской земле

12:00 — знакомство с историей города Соликамска, прогулка по исторической части с посещением Людмилиной скважины

13:30 — посещение музея соли, знакомство с технологическим процессом солеварения 17–20 веков. Появление Аники Строганова в Соли Камске

14:30 — выезд в Усолье. Путевая экскурсия о центре управления имениями Строгановых

15:30 — Усолье. Посещение музея «Палаты Строгановых» или усадьбы Голицыных. Прогулка по исторической части города

16:30–18:30 — Орёл и центр добычи соли Строгановых 16–17 века. По погоде — Пыскор

18:30–21:30 — возвращение в Пермь

День второй: посёлок Ильинский

10:00 — выезд из Перми, путевая экскурсия

12:00 — посещение Ильинского краеведческого музея. История управления имениями Строгановых 18–21 веков

13:30–15:00 — обзорная экскурсия по Ильинскому: Теплоуховы, Серебрянников, Кузьминки, английский сад, часовня пророка Ильи

15:00–17:30 — возвращение в Пермь

Вы узнаете:

Кто такие Строгановы и как этот род из купцов превратился в символ промышленного освоения Русского Севера и Прикамья

Как начиналось освоение Камы и Чусовой — где возникли первые соляные промыслы и почему Прикамье называли «главной солонкой России»

Строгановы — меценаты или очень расчётливые владельцы земель и крепостных

Прикамье — по-прежнему главная солонка России или нефтяной центр

Организационные детали