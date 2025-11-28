В этой экскурсии — два взгляда на Пермь, ритм современного города и атмосфера старины. Сначала вы узнаете о промышленности, купеческом прошлом, культурной составляющей. Увидите интересные локации в центре — и не только.
А затем отправитесь в Хохловку, где среди деревянных храмов и изб откроете для себя традиции, формировавшие уклад жителей Прикамья.
А затем отправитесь в Хохловку, где среди деревянных храмов и изб откроете для себя традиции, формировавшие уклад жителей Прикамья.
Описание экскурсии
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу (3,5 ч)
- Мотовилиха — вы познакомитесь с индустриальным наследием Перми и историей развития промышленности
- Егошиха — прогуляетесь по местам основания города и погрузитесь в атмосферу Старой Перми
- Набережная Камы — полюбуетесь панорамными видами на реку и проймёте историческое значение Камы для города
- Театральный сквер — вы услышите о культурной жизни города, театрах и архитектуре
- Улица Сибирская — пройдёмся по одной из главных торговых улиц с богатой купеческой историей
- Спасо-Преображенский собор — вы увидите главный духовный символ города и познакомитесь с его историей
- Современные арт-объекты — остановимся у самых интересных инсталляций
Обед (около 1 ч)
Переезд в Хохловку (40–50 мин)
Прогулка по музею деревянного зодчества под открытым небом — 1,5–2 ч
Вы осмотрите уникальные деревянные постройки 17–19 веков, познакомитесь с традиционными ремеслами и бытом.
И увидите:
- церкви и часовни
- крестьянские избы, амбары, бани, сторожевую башню, ветряную мельницу, пожарное депо
- уникальные соледобывающий и охотничий комплексы
- выставки традиционных ремесел
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Renault Captur или аналогичном
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Хохловку: взрослый — 350 ₽, дети, студенты, пенсионеры, льготные категории — 280 ₽, дети до 14 лет бесплатно
- Во время экскурсии предусмотрен перерыв на обед, заказ вы оплачиваете дополнительно. Если захотите — мы можем зарезервировать для вас столик в ресторане пермской кухни
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 268 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Музей «Хохловка» в Перми предлагает уникальную возможность увидеть старинные деревянные строения и насладиться красотой уральской природы
Начало: У гостиницы «Урал»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
Завтра в 09:30
30 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь деревянная: этнографический музей «Хохловка»
Погрузитесь в прошлое Перми через деревянное зодчество и живописные виды. Узнайте о традициях и истории региона на экскурсии в «Хохловке»
Завтра в 15:30
30 ноя в 08:30
11 334 ₽ за всё до 4 чел.