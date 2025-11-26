В сердце Пермского края: село Кын и треккинг вдоль Чусовой
Открыть для себя живописные пейзажи, исторические памятники и арт-объекты
Это будет не просто поездка по отдалённым местам Пермского края, а настоящее приключение! Вы исследуете необычные скалы, совершите пеший треккинг вдоль извилистых берегов Чусовой, познакомитесь с историей села Кын и его арт-объектами, прочувствуете атмосферу края и сделаете восхитительные фотографии.
Описание экскурсии
За один насыщенный день вам предстоит:
пройти пешком вдоль реки Чусовой
подняться на скалу Великан, самую высокую в окрестностях
прогуляться к известной скале Печка
сделать фотографии на фоне живописных пейзажей
узнать истории о селе Кын и Пермском крае, его традициях и легендах
О селе и его окрестностях
Название посёлка Кын переводится как «мёрзлый» — он расположен в низине, где даже летом прохладно, а зима особенно сурова. Главная историческая жемчужина этих мест — железоделательный завод, построенный в 1759 году промышленниками Строгановыми. Сохранились части цехов и пристань, где причаливали барки с железом.
Природа здесь не менее впечатляющая: река Чусовая извивается крутыми, причудливыми поворотами, а многочисленные скалы вдоль её берегов создают уникальный пейзаж. Среди них — Великан, Печка, Денежный, Стеновой и Мултык.
Село Кын также известно как место съёмок фильмов: «Подельники» (2022, Юра Борисов) и комедии «Батя» / «Батя 2. Дед» (2025).
Тайминг и программа
7:00 — выезд из Перми на туристическом микроавтобусе (8 мест) 9:00 — остановка на завтрак в Лысьве 12:00 — прибытие в Кын, обзорная экскурсия по посёлку — Посещение исторических зданий, храма, остатков пристани и завода, современных арт-объектов — Рассказ о традициях и особенностях жизни местных жителей — По желанию: обед в местном кафе 14:00 — переход к природным объектам — Пеший треккинг вдоль реки Чусовой: 5 км в одну сторону — Подъём на скалу Великан и прогулка к скале Печка — На вершине: пикник и фотосессия — В зимний период подъём на Великан возможен на снегоходе 16:30–17:00 — отъезд в Пермь 21:00–22:00 — прибытие в город
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне
Мы будем гулять на открытом воздухе, одевайтесь по погоде
Перекус и чай для треккинговой части берите с собой
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 268 туристов
Здравствуйте! Мы — Константин и Надежда, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Мы хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего родного края через природу, культуру и живые читать дальше
истории. Нас объединяет любовь к Пермскому краю и желание делиться этим богатством с каждым гостем. Константин с юношества увлекается краеведением, активным отдыхом и автотуризмом. Прошёл, проплыл и проехал, все горы, реки и пещеры Пермского края. Надежда историк по образованию, увлечённая археологией и этнографией, имеет официальную аккредитацию гида от министерства туризма. Для нас самое важное в работе — эмоции и впечатления, открытия и приключения, которые получают путешественники в моменте. Видеть это — настоящее удовольствие. Мы ставим во главу угла грамотную организацию и безопасность путешествий. Обращайтесь, будем рады провести познавательные экскурсии и треккинги, восхождения в горы и сплавы — с учётом ваших пожеланий и физических возможностей.