Это будет не просто поездка по отдалённым местам Пермского края, а настоящее приключение! Вы исследуете необычные скалы, совершите пеший треккинг вдоль извилистых берегов Чусовой, познакомитесь с историей села Кын и его арт-объектами, прочувствуете атмосферу края и сделаете восхитительные фотографии.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

За один насыщенный день вам предстоит:

пройти пешком вдоль реки Чусовой

подняться на скалу Великан, самую высокую в окрестностях

прогуляться к известной скале Печка

сделать фотографии на фоне живописных пейзажей

узнать истории о селе Кын и Пермском крае, его традициях и легендах

О селе и его окрестностях

Название посёлка Кын переводится как «мёрзлый» — он расположен в низине, где даже летом прохладно, а зима особенно сурова. Главная историческая жемчужина этих мест — железоделательный завод, построенный в 1759 году промышленниками Строгановыми. Сохранились части цехов и пристань, где причаливали барки с железом.

Природа здесь не менее впечатляющая: река Чусовая извивается крутыми, причудливыми поворотами, а многочисленные скалы вдоль её берегов создают уникальный пейзаж. Среди них — Великан, Печка, Денежный, Стеновой и Мултык.

Село Кын также известно как место съёмок фильмов: «Подельники» (2022, Юра Борисов) и комедии «Батя» / «Батя 2. Дед» (2025).

Тайминг и программа

7:00 — выезд из Перми на туристическом микроавтобусе (8 мест)

9:00 — остановка на завтрак в Лысьве

12:00 — прибытие в Кын, обзорная экскурсия по посёлку

— Посещение исторических зданий, храма, остатков пристани и завода, современных арт-объектов

— Рассказ о традициях и особенностях жизни местных жителей

— По желанию: обед в местном кафе

14:00 — переход к природным объектам

— Пеший треккинг вдоль реки Чусовой: 5 км в одну сторону

— Подъём на скалу Великан и прогулка к скале Печка

— На вершине: пикник и фотосессия

— В зимний период подъём на Великан возможен на снегоходе

16:30–17:00 — отъезд в Пермь

21:00–22:00 — прибытие в город

Организационные детали