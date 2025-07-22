Мои заказы

Треккинг в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Перми, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Сказки Пермского края: Усьвинские столбы и Каменный город
Пешая
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказки Пермского края
Откройте для себя удивительные места Пермского края. Легкий треккинг и живописные виды ждут вас в этом захватывающем путешествии
Начало: У железнодорожного вокзала Пермь-2
«11:00–13:30 — поход в Каменный город (треккинг туда и обратно 3 км)»
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Помяненный камень: треккинг на одну из самых красивых вершин Урала
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Помяненный камень: треккинг на одну из самых красивых вершин Урала
Активный отдых, красота дикой природы и атмосфера уральских преданий - из Перми
Начало: У отеля
«12:30–14:30 — подъём на вершину (около 6 км в одну сторону)»
23 сен в 07:00
24 сен в 07:00
25 000 ₽ за всё до 8 чел.
В гости к каменному верблюду - восхождение на гору Качканар
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к каменному верблюду
Погрузитесь в атмосферу уральских гор, поднимитесь на Качканар и узнайте историю буддийского монастыря. Путешествие для любителей природы и истории
Начало: По договорённости в Перми
«11:00 — Приезжаем в деревню золотодобытчиков, обедаем и начинаем подъём на гору»
28 сен в 07:30
4 окт в 07:30
19 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соколова
    22 июля 2025
    Сказки Пермского края: Усьвинские столбы и Каменный город
    Это было великолепно! Всем рекомендую. Усьвинские столбы -непростой подъем и в дождь неприятная дорога, нужно идти очень осторожно, но мы
    остались очень довольны. Каменный город -вообще сказка, красиво, необычно, ходить там несложно. Спасибо нашему гиду Виктору за интересные истории и внимательное отношение.

