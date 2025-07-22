читать дальше остались очень довольны. Каменный город -вообще сказка, красиво, необычно, ходить там несложно. Спасибо нашему гиду Виктору за интересные истории и внимательное отношение.

Это было великолепно! Всем рекомендую. Усьвинские столбы -непростой подъем и в дождь неприятная дорога, нужно идти очень осторожно, но мы