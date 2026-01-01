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Очарование Пермского края

Приглашаем Вас в двухдневный тур по живописным местам Пермского края.

Вас ожидают путешествие к Усьвинским столбам и прогулка по Каменному городу, восхождение на гору Ветлан и камень Полюд — одну из самых красивых вершин региона. Тур сочетает в себе активный отдых, уникальные природные ландшафты и интересные экскурсии.
Очарование Пермского краяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Очарование Пермского краяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Очарование Пермского краяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми. Каменный город, Усьвинские столбы

07:00-11:00 Дорога до п. Усьва.

11:00-13:00 Посещение Каменного города.

13:00-14:00 Переезд из Каменного города до п. Усьва.

Обед.

14:00-17:00 Заброска на лодках до Усьвинских столбов под столбовой грот.

Подъем на Усьвинские столбы с осмотром Чертового пальца и посещением грота Столбовой.

Возвращение на лодках в посёлок Усьва.

17:00 Выезд в г. Березники.

19:00-20:00 Ужин в столовой.

20:00 Прибытие в гостиницу, заселение.

Свободное время.

Выезд из Перми. Каменный город, Усьвинские столбыВыезд из Перми. Каменный город, Усьвинские столбыВыезд из Перми. Каменный город, Усьвинские столбыВыезд из Перми. Каменный город, Усьвинские столбы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка на Ветлан и Полюд. Отъезд в Пермь

07:00 Подъем, выселение из гостиницы.

07:15-07:45 Завтрак в столовой.

07:45 Выезд в Красновишерск.

10:00-12:30 Пешая прогулка на скалу Ветлан.

Рекомендуем самостоятельно позаботиться о перекусах во время активной части маршрута (сухой паек, термос с горячими напитками, бутилированная вода).

13:00-17:00 Подъем на камень Полюд.

С переправой и заброской. Заброска 60 минут в обе стороны, 3 часа на подъем и свободное время.

17:30 Ужин в кафе.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Прогулка на Ветлан и Полюд. Отъезд в ПермьПрогулка на Ветлан и Полюд. Отъезд в ПермьПрогулка на Ветлан и Полюд. Отъезд в ПермьПрогулка на Ветлан и Полюд. Отъезд в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Березники.

Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

Взрослый17 930
Пенсионер17 630
Дети до 17 лет17 630
Дети до 11 лет16 880

Варианты проживания

Гостиница «Березники»

1 ночь

Отель «Березники» находится в центре одноименного города в Пермском Крае.

К услугам гостей номера разных категорий. В каждом номере имеется индивидуальная ванная комната, кондиционер, спутниковое телевидение, бесплатное покрытие Wi-Fi. Уборка в номерах производится каждый день. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель располагает собственным ресторан, где подаются блюда европейской кухни.

Для проведения бизнес-встреч и переговоров можно воспользоваться конференц-залом, который оборудован необходимым оборудованием.

От отеля в пешей доступности находится парк города, ЦУМ, отделения банков, остановки общественного транспорта.

Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (микроавтобус туристического класса)
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Услуги инструктора
  • Питание по программе: 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
  • Проживание в гостинице в 2х-местных номерах с удобствами
  • Заброска на переправе и Уазах в Красновишерске
  • Заброска на лодках в Усьве
  • Входные билеты на территорию природного парка «Пермский» и ООПТ Полюд и Ветлан
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: завтрак в 1 день, обед и ужин во 2 день
  • Туристическая страховка - 260 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно!
  3. Форма одежды спортивно-свободная соответствующая погодным условиям.
  4. Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.
  5. Туалетные и банные принадлежности.
  6. Кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах.
  7. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем) на период дождей и обувь для восхождений.
  8. Штормовой костюм: куртка (штормовка) и брюки (полукомбинезон), из плотной, не продуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой.
  9. От солнца: головной убор с козырьком, солнцезащитные средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  10. Защита от дождя (как вариант полиэтиленовая накидка).
  11. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
  12. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
  13. Перчатки с пупырышками 1-2 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  14. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  15. Бутылку 1,5л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  16. Необходимые документы для посещения ПП «Пермский»: копия паспорта, копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, копия пенсионного удостоверения, копия медицинского полиса.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую страховку можно приобрести дополнительно?

Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристической услуги.

Стоимость – 260 руб. /чел.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.
  2. Обращаем ваше внимание, что путешествие с питомцами любых пород не предусмотрено условиями данного тура.
  3. В момент бронирования используются стандартные схемы автобусной рассадки. Перед выездом назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Перми

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