Вас ожидают путешествие к Усьвинским столбам и прогулка по Каменному городу, восхождение на гору Ветлан и камень Полюд — одну из самых красивых вершин региона. Тур сочетает в себе активный отдых, уникальные природные ландшафты и интересные экскурсии.
Программа тура по дням
Выезд из Перми. Каменный город, Усьвинские столбы
07:00-11:00 Дорога до п. Усьва.
11:00-13:00 Посещение Каменного города.
13:00-14:00 Переезд из Каменного города до п. Усьва.
Обед.
14:00-17:00 Заброска на лодках до Усьвинских столбов под столбовой грот.
Подъем на Усьвинские столбы с осмотром Чертового пальца и посещением грота Столбовой.
Возвращение на лодках в посёлок Усьва.
17:00 Выезд в г. Березники.
19:00-20:00 Ужин в столовой.
20:00 Прибытие в гостиницу, заселение.
Свободное время.
Прогулка на Ветлан и Полюд. Отъезд в Пермь
07:00 Подъем, выселение из гостиницы.
07:15-07:45 Завтрак в столовой.
07:45 Выезд в Красновишерск.
10:00-12:30 Пешая прогулка на скалу Ветлан.
Рекомендуем самостоятельно позаботиться о перекусах во время активной части маршрута (сухой паек, термос с горячими напитками, бутилированная вода).
13:00-17:00 Подъем на камень Полюд.
С переправой и заброской. Заброска 60 минут в обе стороны, 3 часа на подъем и свободное время.
17:30 Ужин в кафе.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Березники.
Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Взрослый
|17 930
|Пенсионер
|17 630
|Дети до 17 лет
|17 630
|Дети до 11 лет
|16 880
Варианты проживания
Гостиница «Березники»
Отель «Березники» находится в центре одноименного города в Пермском Крае.
К услугам гостей номера разных категорий. В каждом номере имеется индивидуальная ванная комната, кондиционер, спутниковое телевидение, бесплатное покрытие Wi-Fi. Уборка в номерах производится каждый день. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель располагает собственным ресторан, где подаются блюда европейской кухни.
Для проведения бизнес-встреч и переговоров можно воспользоваться конференц-залом, который оборудован необходимым оборудованием.
От отеля в пешей доступности находится парк города, ЦУМ, отделения банков, остановки общественного транспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (микроавтобус туристического класса)
- Страхование во время автобусной перевозки
- Услуги инструктора
- Питание по программе: 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
- Проживание в гостинице в 2х-местных номерах с удобствами
- Заброска на переправе и Уазах в Красновишерске
- Заброска на лодках в Усьве
- Входные билеты на территорию природного парка «Пермский» и ООПТ Полюд и Ветлан
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: завтрак в 1 день, обед и ужин во 2 день
- Туристическая страховка - 260 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Форма одежды спортивно-свободная соответствующая погодным условиям.
- Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.
- Туалетные и банные принадлежности.
- Кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах.
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем) на период дождей и обувь для восхождений.
- Штормовой костюм: куртка (штормовка) и брюки (полукомбинезон), из плотной, не продуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой.
- От солнца: головной убор с козырьком, солнцезащитные средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант полиэтиленовая накидка).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Перчатки с пупырышками 1-2 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Необходимые документы для посещения ПП «Пермский»: копия паспорта, копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, копия пенсионного удостоверения, копия медицинского полиса.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристической услуги.
Стоимость – 260 руб. /чел.
Что еще необходимо знать о туре?
- Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура.
- Обращаем ваше внимание, что путешествие с питомцами любых пород не предусмотрено условиями данного тура.
- В момент бронирования используются стандартные схемы автобусной рассадки. Перед выездом назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов. В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса. В таких случаях посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.